 Группа наблюдателей из Швеции, Чехии и Испании осуществят полет над Украиной

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
По сообщению Управления верификации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, группа в составе 15 человек - 9 от Швеции и по три наблюдателя от Чехии и Испании, уже прибыли в Борисполь самолетом наблюдения SAAB 340 (OS100) ВВС Швеции.
"Цель мероприятия - выполнение наблюдательного полета над территорией Украины для развития открытости и транспарентности, содействие наблюдению за выполнением действующих соглашений в области контроля над вооружениями. Материалы, полученные во время полета, будут обрабатываться в Швеции. Наблюдательная миссия будет работать в Украине до 8 сентября", - сообщают украинские верификаторы.
Наблюдательный полет будет осуществлен в соответствии с планом верификационной деятельности по международным договорам и соглашениям в области контроля над вооружениями и по решению Консультативной комиссии по открытому небу относительно распределения активных квот наблюдательных полетов на 2017 год.
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только не продавайте наши позиции кацапне
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