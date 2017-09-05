 Россия может дополнительно сократить количество американских дипломатов в Москве, – Путин

Россия оставляет за собой право дополнительно сократить количество американских дипломатических сотрудников в Москве, сказал 5 сентября президент России Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Выступая после саммита БРИКС в Китае, Путин отметил, что Москва, прежде чем принять решение, "будет ждать и посмотрит, как развивается ситуация".
Российский лидер назвал "хамскими и беспрецедентными" действия Вашингтона в отношении российских дипломатических объектов в США. Он добавил, что отдаст распоряжение министерству иностранных дел обратиться в суд с иском о нарушении прав собственности России.
Администрация США пока не отреагировала на заявления Путина. Но американские чиновники ранее говорили, что Соединенные Штаты не принимали никаких неправомерных дипломатических или юридических мер, когда приказали россиянам покинуть российское консульство в Сан-Франциско, а также два других дипломатических здания в Вашингтоне и Нью-Йорке, которые использовались как торговые представительства до 2 сентября.
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starshinazapasaSeptember 4th, 14:48
Написал, что сегодня я впервые в жизни услышал песню про третье сентября, и мне в комментах пришел вопрос - Аркадий, как вы пропустили, в девяностых из каждого утюга звучало.
В девяностых я слушал другой шансон. Полез сейчас пересматривать. "Чечня, Червленая", "В Моздок я больше не ездок", "Две вертушки на Моздок", и, конечно, Алимсулатанов - "Нависла туча над Гунибом".
Вы знаете, у меня нет претензий к этим пацанам. К этим тощим долговязым мальчишкам, с торчащими из бушлатов шеями. Они тогда действительно были преданы, проданы, прокляты и убиты. У меня нет особых претензий даже к стране - страна тогда не приняла эту войну. Никто не хотел воевать. Никто не хотел отправлять своих детей гореть в танках непонятно за что. Первое настоящее антивоенное движение появилось именно тогда. Солдатские матери. Телевидение. Миллион подписей Немцова. Шок. Чернушное тошнотворное ощущение бессмысленности этой войны. Смертей своих и убийств иных.
Но, бл...дь... Двадцать один год прошел. И - что?
Могли же построить нормальную страну. Без смертей. Без убийств. Ну уж так на своей шкуре научили, что понятней некуда.
Не. Ни фига. Так и не дошло.
Вы так ни х...ра и не поняли, друзья мои. Вам одной войны оказалось мало? Двух? Трех?
И теперь из этого е...аного Мордора орки ползут воевать уже добровольно. Убивать, захватывать, жечь, утюжить танками, пытать...
Что с вами произошло? Ведь было же по-другому - было же, я же помню!
Нет. Опять.
Не в коня корм.
Необучаемые, с...ка.
А, ладно, хрен там говорить-то уже...
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Скажи, КаПутин,
Ведь не сразу
Чечня, спаленная спецназом,
Рамзану отдана!
Потери были боевые
И говорят еще какие!
Недолго ж помнит вся Россия
Что за беда - война...
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А у этого кацапа недобитого уже в третьем поколении генетические уроды расплодились, которые сеичас визжат " дедывоевали" . Они не видели ни совка того , ни 90х но визжат что хотят так жить. Вы понимаете ?! Это уроды.
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Ипотека, сэр....
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Назло врагам, Россия сама себя отимеет.
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Встретят, как полагается!!!
Так, что, как говорит Димон -"хорошего вам настроения и горячей смолы!!!!!!"
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