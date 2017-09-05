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 Россия может дополнительно сократить количество американских дипломатов в Москве, – Путин

россия сша

Дипломатический конфликт набирает обороты.

Россия оставляет за собой право дополнительно сократить количество американских дипломатических сотрудников в Москве, сказал 5 сентября президент России Владимир Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Выступая после саммита БРИКС в Китае, Путин отметил, что Москва, прежде чем принять решение, "будет ждать и посмотрит, как развивается ситуация".

Российский лидер назвал "хамскими и беспрецедентными" действия Вашингтона в отношении российских дипломатических объектов в США. Он добавил, что отдаст распоряжение министерству иностранных дел обратиться в суд с иском о нарушении прав собственности России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад не справляется с российскими хакерами и пропагандой, - глава МИД Латвии

Администрация США пока не отреагировала на заявления Путина. Но американские чиновники ранее говорили, что Соединенные Штаты не принимали никаких неправомерных дипломатических или юридических мер, когда приказали россиянам покинуть российское консульство в Сан-Франциско, а также два других дипломатических здания в Вашингтоне и Нью-Йорке, которые использовались как торговые представительства до 2 сентября.
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Необучаемые
Россия может дополнительно сократить количество американских дипломатов в Москве, – Путин - Цензор.НЕТ 5743Россия может дополнительно сократить количество американских дипломатов в Москве, – Путин - Цензор.НЕТ 5743starshinazapasaSeptember 4th, 14:48
Написал, что сегодня я впервые в жизни услышал песню про третье сентября, и мне в комментах пришел вопрос - Аркадий, как вы пропустили, в девяностых из каждого утюга звучало.
В девяностых я слушал другой шансон. Полез сейчас пересматривать. "Чечня, Червленая", "В Моздок я больше не ездок", "Две вертушки на Моздок", и, конечно, Алимсулатанов - "Нависла туча над Гунибом".
Вы знаете, у меня нет претензий к этим пацанам. К этим тощим долговязым мальчишкам, с торчащими из бушлатов шеями. Они тогда действительно были преданы, проданы, прокляты и убиты. У меня нет особых претензий даже к стране - страна тогда не приняла эту войну. Никто не хотел воевать. Никто не хотел отправлять своих детей гореть в танках непонятно за что. Первое настоящее антивоенное движение появилось именно тогда. Солдатские матери. Телевидение. Миллион подписей Немцова. Шок. Чернушное тошнотворное ощущение бессмысленности этой войны. Смертей своих и убийств иных.
Но, бл...дь... Двадцать один год прошел. И - что?
Могли же построить нормальную страну. Без смертей. Без убийств. Ну уж так на своей шкуре научили, что понятней некуда.
Не. Ни фига. Так и не дошло.
Вы так ни х...ра и не поняли, друзья мои. Вам одной войны оказалось мало? Двух? Трех?
И теперь из этого е...аного Мордора орки ползут воевать уже добровольно. Убивать, захватывать, жечь, утюжить танками, пытать...
Что с вами произошло? Ведь было же по-другому - было же, я же помню!
Нет. Опять.
Не в коня корм.
Необучаемые, с...ка.
А, ладно, хрен там говорить-то уже...
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Был у меня стишок

Скажи, КаПутин,
Ведь не сразу
Чечня, спаленная спецназом,
Рамзану отдана!

Потери были боевые
И говорят еще какие!
Недолго ж помнит вся Россия
Что за беда - война...
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А произошло вот что, гнилая генетика . В 90 е разьехались те кто смог сбежать,кто по еврейским кровям , кто по немецким( типо немцы поволжья) , кто просто в попытке жить как люди уехал из парашки. Кто опять остался? Вы может думаете что воина в Чечне была не правильной, но спроси кацапа который с нее вернулся, он это понимает но сказать может только по глубокой пьянке, в трезвом состоянии он -герой!!!
А у этого кацапа недобитого уже в третьем поколении генетические уроды расплодились, которые сеичас визжат " дедывоевали" . Они не видели ни совка того , ни 90х но визжат что хотят так жить. Вы понимаете ?! Это уроды.
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"Нависла туча над Гунибом" - это совсем другая историяскорее даже легенда. Бывал я в Гунибе, там крепость в которой держал оборону Шамиль и был пленён, после того как кацапы пробили тоннель в гряде и зашли в Гуниб,точнее сам сдался в руки генерала Барятинского на почётных условиях, там ещё беседочка стояла вокруг камня где они встретились. Но песня о сподвижнике Шамиля - Байсангуре. Воине в боях с кацапами потерял глаз и ногу, что бы держаться в седле его привязывали и по легенде он не сдался с Шамилем а вырвался из окружения и в последствии наделал немало проблем кацапам но был пленён через два года и казнён вместе с сыновьями. А Шамиль сначала жил в Калуге с сыновьями, а потом год жил в Киеве, место напротив Дома Офицеров на Крепостном переулке и был тут кацапами возведён в потомственный дворянский сан и из Киева отправился в на свой хадж в Мекку и Медину, где и скончался и был захоронен в Медине. Это мне песня эта напомнила, сорри.)
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Перевожу с дипломатического:
Назло врагам, Россия сама себя отимеет.
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Путлер, все твои уже там - Чуркин, Доктор Лиза, Гиви с Мотороллером и даже Хор Александрова в полном составе!!!!
Встретят, как полагается!!!
Так, что, как говорит Димон -"хорошего вам настроения и горячей смолы!!!!!!"
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Может но пока не станет и за то спасибо. Ни чего хорошего в єтом нет. Если отношения РФ с Западом дойдут до нулевой точки, то слетят тормоза удерживающие Россию в отношении Украины
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Думаю, Госдепу следует вообще закрыть посольство в ФР на выдачу неимиграционных виз и за такими визами направить всех казламродых в Киев. Пуканы рванет так, что казламордые месяц гавно со стен соскребать будут
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Там выбор - либо ендцать тел без работы , либо Воронеж.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия может дополнительно сократить количество американских дипломатов в Москве, – Путин
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