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 Политика Украины
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 Украина получила запрос от Грузии на арест и выдачу Саакашвили, - Минюст (обновлено)

саакашвили

Заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявляет, что Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины", - сказал замглавы Минюста Петухов на пресс-конференции в Киеве во вторник.

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С.Петухов отметил, что по данным Главной прокуратуры Грузии, М.Саакашвили выступает обвиняемым в 4 четырех уголовных производствах, открытых по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии: ст. 182, которая предусматривает ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере; ст.333 и ст.117 - злоупотребление служебным положением должностным лицом, совершенное путем насилия или с применением оружия; ч.2 ст.332 - злоупотребление положением должностным лицом.

Замминистра юстиции сообщил, что решением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года М.Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В связи с уклонением от явки к следователю и в связи с неустановлением места пребывания М.Саакашвили 4 августа 2014 года был объявлен в розыск.

С.Петухов сообщил, что Главная прокуратура Грузии в своем запросе дала гарантию Генпрокуратуре Украины, что этот запрос не имеет своей целью преследование лица по политическим мотивам, и что М.Саакашвили не будет привлечен к ответственности за совершение преступлений, не предусмотренных запросом, а также не будет выдан третьей стране, и его права не будут нарушаться.

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"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Министерство юстиции пересылает запрос, полученный от Грузии, и сопутствующие материалы, 94 страницы, в Генеральную прокуратуру Украины для проведения экспедиционной проверки", - сказал замминистра.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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Как вовремя, для Порошенко это лучший выход выдать Грузии.
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Я не понимаю. Топите за грузина? Который жаждет власти и не может успокоиться. Что он вам сделал хорошего? Как он повлиял на Украину? Балаболить языком на камеры и показывать свой характер это вас импонирует???
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А что он сделал плохого в отличие от Порошенко, который обворовывает народ и опустил его в нищету?
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Вот и займитесь парашенкой. Но следующего "нахлебника" Украине запрещено
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А почему Вы не занимаетесь Порошенко? Вас устраивает нищета народа, но не устраивает всего лишь по Вашим словам "балабол языком"? Ведь из-за его разговоров тарифы и цены не росли...
Вам не нравится грузин из-за того, что он "балаболит"? Откройте глаза. Балаболов у нас и в Раде, и в правительстве, и в администрации президента хватает!!! А Вы их не замечаете.
К тому же вспомните, сколько и каких не выполненных обещаний давал Порошенко!
Ну и каким словом по Вашей терминологии ему надо за это дать?
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Президентом Грузии сегодня является Георгий Маргвелашвили.
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де юре - Маргвелашвили
де факто - Иванишвилли, агент хуйла
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Батоно Михо сегодня что воздухъ нужен Грузии,реформатор Отчизны вернись Домой,кремлёвская Мафия совсем распоясалась.
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Человек искренне хотел построить в Украине новое. Воры объявили его вором, лишили гражданства и выгнали. Теперь хотят вообще сдать. Сюрр какой-то
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чем вы недовольны, прихидентЪ вона скоки теятров и кансерваториев вам понаоткрывал, а вы ысё мкулите и воду на мельницу кремля льёти
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посмотрите на дату комента
Украина получила запрос от Грузии на арест и выдачу Саакашвили, - Минюст - Цензор.НЕТ 9600Без Имени

Ну, а чего ожидать от петруши? Да не верю ни единому слову этого хряка. Чистейшие ПР зарисовки для лохов. Вот тут самое время вспомнить откуда деньжата. А они, поговаривают, от брата, имевшего доступ к "общаку" расейских бандюков. И бизнес в России у "зайчика шоколадного" весьма успешный и растущий. Хош не хош надо прогибаться, а то путинские дворняги вмиг отберут всё "непосильным трудом нажитое". Да и, помнится, по инету гуляла распечатка прослушки порошка с российскими буржуями. Там его в достаточно невежливой форме подбивали лоббировать их интересы, а он оправдывался, как виноватый, что, мол, он не всесильный. Но то, что таки лоббировал, никакаих сомнений. Просто так в раше никому иметь такого масштаба бизнес не дадут. Особенно из опальной Украины да еще и спонсору плюс куму Ющенка. Тут всё очень запутанно и отнюдь не на пользу Украине.
15.06.2009 16:27
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Михаил Саакашвилли
Путин рассчитывает, что в составе миротворцев будут военные РФ. И это узаконит их присутствие в зоне конфликта. Более того, сама идея участия третьей стороны позиционирует Украину как государство не способное восстановить свою территориальную целостность - узаконивает несубъектность украинского государства и легитимизирует ДНР и ЛНР на неопределённо долгий период.
Сегодня есть оккупированные РФ территории Украины, которые требуют освобождения и это задача и вызов для Украинского государства. В случае участия миротворцев ООН эта задача с Украины снимается и переформатируется в задачу примирения сторон - Украины и Донбасса. И как быть с Крымом? Туда тоже ввести контингент ООН? Крым и Донбасс можно рассматривать как оккупированные территории только вместе.
Опыт конфликта в Южной Осетии говорит о том, что миротворческая миссия с участием РФ не только не привела к миру, а была использована Путиным для военного вторжения в Грузию. Украине не стоит повторять таких ошибок.
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путин озвучивает свои договорённости с порошенком ?
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Порошенко в США объявил о необходимости миротворцев ООН на Донбассе

"речь идет о возможном развертывания миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/08/24/7153099/
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Глава Пентагона Джеймс Мэтисс рассматривает возможность входа в Азовское море американских кораблей в связи с нарушением Россией статуса Керченского пролива ,который был Международным,как Босфор и Дарданеллы.Мацкали вы попали.
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уже не смешно. порошкович и ко вызывают омерзение.
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Может вы думаете что каким-то фантастическим образов михо не является коррупционером? Не будет воровать и не ворует? Сделает вас счастливыми и достойными. Может вы насмотревшись цирка и свистоплясок имхо по ТВ думаете что он не парашанка? Что он приехал с чистым сердцем помочь Украине? То что он говорит по ТВ вас впечатляет? ЭТО вам нужно? Вам нужна оказывается балтовня?? Депутата, чиновника -выбирают по положительному результату своих действий направленных на благосостояние страны и народа.
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А ну ка напомни мне, Крыс, где у Саакашвили счета в оффшорах или кондитерский заводик в россии???
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Чем думаешь?? 25 лет все дорыватся до нэньки чтобы ее доить и доить. Думаешь этот грузин исключение? История не учит? Нехера не помнишь, уважаемый? Как просились на майдане всякие яценюки клычки итд чтобы к сиське Украины присасаться. Забыл бля?
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так на результат все и надеятся, так как от порошенки только ахметов результаты получает, ну и сынуля с удостоверением УБД получившмий от папаши в подарок место в раде
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Так вот именно!!!! Сначало результат!! А не болтавня!
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а, да, оффшоры тоже не страдают, как там в польше ?
сколько стоит киловат-час ?
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Саакашвили сегодня Герой Грузии и он должен жить Дома,а не шататься по Украинам,США,Польшам и прочим НАТОвским базам.Батоно Михо Дома ждёт теплый приём и Почетный Караул Министерства Обороны Независимой Грузии.
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Порошенко - из Приднестровья и должен жить дома
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1.Он поданный Украины
2.Он с Грузии сделал прекрасную страну
3.Его боится вся банда пороха
4.порох договорился с кремлёвской марионеткой в Грузии
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Крысы Кремлёвские вы плохо Маскируетесь.РАБссия в ЖОпе
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Порох посла Путлера на Буй три РАЗА,Будет и четвертый,
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решили блефовать подонки))) ...а сами сидят и трусятся - одни не понимая что будут делать с человеком с такой международной репутацией с одной стороны и кучей нарисованной макулатуры в уголовном деле с другой; вторые - воображая стать перед перспективой говорить "Б" сказав "А", выдать кацапоолигарху = кацапам того кого они давно мечтали повесить, и стать нерукопожатыми во всем цивилизованном мире включая доноров их режима! Это ж насколько надо быть перепуганными животными, чтоб не видеть дешевизну такого блефа?!?
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Для того, чтобы правильно оценить деятельность Саакашвили и как к нему относиться не нужно обладать большими аналитическими способностями или тайными данными СБУ, сплетнями и догадками.
Есть факты его политической деятельности и биографические. Их легко найти и они легкодоступны.
Как к ним относиться уже зависит от вашего мировоззрения свободного человека или раба, приверженности к "русскому миру" Путена или Западным ценностям, которые близки как Грузии, так и Украине - их народам.
Саакашвили не был замечен в объятиях Путена, не был олигархом и не создавал партию Регионов, не подыгрывал России, не...
Свою политику по отношению к США, России и их лидерам вел открыто, не имея бизнес интересов в России, как наш Порошенко, потому и небыло у него нужды выбирать между личными интересами и интересами государства.
Так и в Украине, он приветствовал Майданы и поздравлял Украину с победой, а потом и сам со своей командой попытался построить в Украине общество свободных людей, живущих в стране свободной от коррупции...
Это его ошибка, а со стороны нашей власти подстава. Потому, что не меняя систему, как в Грузии, невозможно было не понимать, что благородные намерения его команды потерпят крах. Были-ли у него инструменты в руках для изменения нашей олигархо-клептократической системы? Конечно же нет! Зато они были у нашего Президента и Верховной Рады.
Поняв, что грузинскую команду подставляют, грузины отошли от власти, но не оставили желания повлиять на воровскую систему украинской власти, создали партию, оппозиционную нашим барыгам. Не перестали воевать в АТО против сепаратистов и российских оккупантов в Украине.
Поэтому, глупо выглядят потуги однотурового и его окружения, свое нежелание проводить радикальные реформы для трансформации общества и свалить все на "варягов", которые... и далее по списку вранья от ворья...

Источник: http://www.doneckforum.com/forum7/thread79422-25.html#ixzz4rngISKkv
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Путлер предлагал за Крым 5 миллиардов долларов.Кондитер послал Плешивого Педофила на БУЙ))))))))))))
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и пох про что новость. хоть про чебурашку.
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Пуст только тронут Саакашвили банда пороха и сразу им все счета офшорные заблокируют.
А ещё заведут дела за неуплату налогов.
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Министерство Финансов США отключает от мировой системы SWIFT несколько банков Путлера в Крыму и в самой РАБссии.Это звиздец Крысам педофила.
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видимо пеця на крючке у пукина, в такое дерьмо влез с лишением гражданства
в обход Конституции
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пляааа!!! ну хватит!!! у мну уже челюсть болит так ржать.
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пороха банда и сам жирная свинья порох этим и закопал себя в землю.
Будет над этой всей бандой суд и тюрьма и им не куда бежать. Так как за Саакашвили США , ЕС и все цивилизованные страны.
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На оффшорном счету Педофила 1 триллион долларов.Источник.Профессор экономики МГИМО Валентин Катасонов,а этот дядька никогда не врёт.Ютуб в помощь КацаКРЫСЫ
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Петуховы кукарекают,а Саакашвили всё равно приедет.
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Петру Алексеевичу наверное не стоит испытывать судьбу, он может очень сильно обжечься об Саакашвили!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина получила запрос от Грузии на арест и выдачу Саакашвили, - Минюст (обновлено)
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