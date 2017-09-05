 Украина получила запрос от Грузии на арест и выдачу Саакашвили, - Минюст (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины", - сказал замглавы Минюста Петухов на пресс-конференции в Киеве во вторник.
С.Петухов отметил, что по данным Главной прокуратуры Грузии, М.Саакашвили выступает обвиняемым в 4 четырех уголовных производствах, открытых по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии: ст. 182, которая предусматривает ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере; ст.333 и ст.117 - злоупотребление служебным положением должностным лицом, совершенное путем насилия или с применением оружия; ч.2 ст.332 - злоупотребление положением должностным лицом.
Замминистра юстиции сообщил, что решением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года М.Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В связи с уклонением от явки к следователю и в связи с неустановлением места пребывания М.Саакашвили 4 августа 2014 года был объявлен в розыск.
С.Петухов сообщил, что Главная прокуратура Грузии в своем запросе дала гарантию Генпрокуратуре Украины, что этот запрос не имеет своей целью преследование лица по политическим мотивам, и что М.Саакашвили не будет привлечен к ответственности за совершение преступлений, не предусмотренных запросом, а также не будет выдан третьей стране, и его права не будут нарушаться.
"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Министерство юстиции пересылает запрос, полученный от Грузии, и сопутствующие материалы, 94 страницы, в Генеральную прокуратуру Украины для проведения экспедиционной проверки", - сказал замминистра.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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Вам не нравится грузин из-за того, что он "балаболит"? Откройте глаза. Балаболов у нас и в Раде, и в правительстве, и в администрации президента хватает!!! А Вы их не замечаете.
К тому же вспомните, сколько и каких не выполненных обещаний давал Порошенко!
Ну и каким словом по Вашей терминологии ему надо за это дать?
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де факто - Иванишвилли, агент хуйла
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Без Имени
Ну, а чего ожидать от петруши? Да не верю ни единому слову этого хряка. Чистейшие ПР зарисовки для лохов. Вот тут самое время вспомнить откуда деньжата. А они, поговаривают, от брата, имевшего доступ к "общаку" расейских бандюков. И бизнес в России у "зайчика шоколадного" весьма успешный и растущий. Хош не хош надо прогибаться, а то путинские дворняги вмиг отберут всё "непосильным трудом нажитое". Да и, помнится, по инету гуляла распечатка прослушки порошка с российскими буржуями. Там его в достаточно невежливой форме подбивали лоббировать их интересы, а он оправдывался, как виноватый, что, мол, он не всесильный. Но то, что таки лоббировал, никакаих сомнений. Просто так в раше никому иметь такого масштаба бизнес не дадут. Особенно из опальной Украины да еще и спонсору плюс куму Ющенка. Тут всё очень запутанно и отнюдь не на пользу Украине.
15.06.2009 16:27
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Мне нравится 3
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Путин рассчитывает, что в составе миротворцев будут военные РФ. И это узаконит их присутствие в зоне конфликта. Более того, сама идея участия третьей стороны позиционирует Украину как государство не способное восстановить свою территориальную целостность - узаконивает несубъектность украинского государства и легитимизирует ДНР и ЛНР на неопределённо долгий период.
Сегодня есть оккупированные РФ территории Украины, которые требуют освобождения и это задача и вызов для Украинского государства. В случае участия миротворцев ООН эта задача с Украины снимается и переформатируется в задачу примирения сторон - Украины и Донбасса. И как быть с Крымом? Туда тоже ввести контингент ООН? Крым и Донбасс можно рассматривать как оккупированные территории только вместе.
Опыт конфликта в Южной Осетии говорит о том, что миротворческая миссия с участием РФ не только не привела к миру, а была использована Путиным для военного вторжения в Грузию. Украине не стоит повторять таких ошибок.
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"речь идет о возможном развертывания миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/08/24/7153099/
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сколько стоит киловат-час ?
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2.Он с Грузии сделал прекрасную страну
3.Его боится вся банда пороха
4.порох договорился с кремлёвской марионеткой в Грузии
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Есть факты его политической деятельности и биографические. Их легко найти и они легкодоступны.
Как к ним относиться уже зависит от вашего мировоззрения свободного человека или раба, приверженности к "русскому миру" Путена или Западным ценностям, которые близки как Грузии, так и Украине - их народам.
Саакашвили не был замечен в объятиях Путена, не был олигархом и не создавал партию Регионов, не подыгрывал России, не...
Свою политику по отношению к США, России и их лидерам вел открыто, не имея бизнес интересов в России, как наш Порошенко, потому и небыло у него нужды выбирать между личными интересами и интересами государства.
Так и в Украине, он приветствовал Майданы и поздравлял Украину с победой, а потом и сам со своей командой попытался построить в Украине общество свободных людей, живущих в стране свободной от коррупции...
Это его ошибка, а со стороны нашей власти подстава. Потому, что не меняя систему, как в Грузии, невозможно было не понимать, что благородные намерения его команды потерпят крах. Были-ли у него инструменты в руках для изменения нашей олигархо-клептократической системы? Конечно же нет! Зато они были у нашего Президента и Верховной Рады.
Поняв, что грузинскую команду подставляют, грузины отошли от власти, но не оставили желания повлиять на воровскую систему украинской власти, создали партию, оппозиционную нашим барыгам. Не перестали воевать в АТО против сепаратистов и российских оккупантов в Украине.
Поэтому, глупо выглядят потуги однотурового и его окружения, свое нежелание проводить радикальные реформы для трансформации общества и свалить все на "варягов", которые... и далее по списку вранья от ворья...
Источник: http://www.doneckforum.com/forum7/thread79422-25.html#ixzz4rngISKkv
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А ещё заведут дела за неуплату налогов.
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в обход Конституции
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Будет над этой всей бандой суд и тюрьма и им не куда бежать. Так как за Саакашвили США , ЕС и все цивилизованные страны.
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