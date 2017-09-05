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Все про:налоги (2612) налоговая милиция (1588) махинации (521) ГФС (3199)

 Налоговики добились от госпредприятия возмещения в бюджет 356 млн грн неуплаченных налогов

гфс

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков добились от госпредприятия из Днепропетровской области возмещения в государственный бюджет 356 миллионов гривен неуплаченных ранее налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица государственного предприятия, которое зарегистрировано в Днепропетровской области и занимается добычей урановых и ториевых руд, не уплатили в полном объеме части чистой прибыли и неправомерно занизили сумму авансового взноса при выплате дивидендов. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 383,8 миллиона гривен.

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В результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в настоящее время в бюджет уже возмещено 356 миллионов гривен. Возмещение ущерба будет продолжено.

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Сколько эмигрировало после этого, не упоминается? Малый бизнес сегодня обречён на нарушения. Спасибо, благодетели...
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почему не проводят обыски в офисе крупных плательщиков, что, слишком доходный?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики добились от госпредприятия возмещения в бюджет 356 млн грн неуплаченных налогов
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