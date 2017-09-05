 Налоговики добились от госпредприятия возмещения в бюджет 356 млн грн неуплаченных налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица государственного предприятия, которое зарегистрировано в Днепропетровской области и занимается добычей урановых и ториевых руд, не уплатили в полном объеме части чистой прибыли и неправомерно занизили сумму авансового взноса при выплате дивидендов. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 383,8 миллиона гривен.
В результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в настоящее время в бюджет уже возмещено 356 миллионов гривен. Возмещение ущерба будет продолжено.
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