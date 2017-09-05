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Все про:Латвия (634) пропаганда (2228) Россия (72142) Ринкевич Эдгар (14)

 Запад не справляется с российскими хакерами и пропагандой, - глава МИД Латвии

ринкевич

Запад не справляется с российскими кибератаками и развенчиванием потоков пропаганды из РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом во время визита в Лондон заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, пишет местное издание The Guardian.

Глава латвийского МИД сообщил коллегам, что РФ автоматизировала кампанию по дезинформации в соцсетях, и тому "все больше доказательств".

Ринкевичс сослался на отчет Центра стратегических коммуникаций НАТО, в котором эксперты утверждают - количество русскоязычных твитов о НАТО в Латвии, написанных ботами, в пять раз больше числа сообщений от реальных людей. Это соотношение для Эстонии - девять к одному.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планируют потратить $60 млн на борьбу с российской и исламистской пропагандой, - Politico

"Он назвал такую ​​тактику очень систематической и новым способом распространения пропаганды в молодежной среде. Ринкевич призвал Конгресс США усилить расследование о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года", - пишет издание.

По его мнению, для союзников США важно понять механику комбинирования кибератаки с последующим использованием этого, как информационного оружия для манипулирования мнением людей.

"Если у вас есть хакерские атаки, фейковые новости с определенной целью, реагировать очень сложно. Мы можем узнать, что случилось, но все это очень трудно доказать. Нужно модернизировать все законодательство в этой области", - считает Ринкевич.
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Всего понемногу. Танков же ж в Париже нема - чего беспокоиться?
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ЕС не справится с пропагандой РФ,если не закроет их телеканалы,интернетсайты и прессу. Пока что ЕС не понимает всей угрозы этой пропаганды как не понимала Украина,хотя РФ вела явную антиукраинскую пропаганду прямо с момента выхода Украины из СССР. Украина прятала голову в песок как страус и надеялась что пронесет. Власть надеялась,потому что была занята воровством и ей было не до защиты государственной территории и безопасности народа. Во что это вылилось сейчас понятно. ЕС должен учиться на ошибках Украины.РФ нельзя верить ,нельзя к ней сближаться,лучше быть подальше,потому что русские так устроены ментально,что рано или поздно обязательно насрут на голову своим братьям-друзьям.Они и между собой гадят,не говоря уже о международных отношениях.
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Ес должен учиться на ошибках Украины...И брать пример с Сев Кореи?Зомбирование в одни ворота?
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Я не думаю,что исключение агрессивного террористического государства с бандитской властью из информационного потока сделает кого-то зомбированным. Украина была слишком лояльна к РФ и получила от нее нож в спину.
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Тут соглашусь с высказыванием ЗАГНИВАЮЩИЙ ЗАПАД,от части правда,народ на расслабоне,правят левые популисты,на пустили в страны варваров,не привыкли противостоять агрессивным фашистским странам ,как РФ
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Непонятно, но пропаганда явно тупая, а хакеров надо пригласить на работу в ЕС, США. Ой, побегут, пяточками засвекают
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Ясен пень, что не патриотизма ради трудится эта мразота.
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С первого класса обучения детей,в Европе,обязаны определять,что рф -это плохо.В рф так и делают по отношению к Европе.Работает.
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А вообще,без эмоций,хорошо образованный человек никогда не воспримет бред росс.пропаганды.
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Основная масса и в Украине и в РФ тупое стадо,выборы это ясно показывают и у нас и у них
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Не согласен .В Украине быдла куда меньше.А думающих(хоть и не кричащих на каждом углу об этом своем "изъяне") куда больше.
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Угу, это если простой человек. А если типа ким чен ына, который в Швейцарии учился, он еще изощреннее будет пытать свой народ и подс.рать Западу.

Зачем вообще деток лидеров стран-изгоев допускуают к учебе на Западе?
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Ну да..для расследования вмешательства в выборы в США они Следком рашки должны пригласить...иди бояры хлебни
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Понимаете, рашист не может себе представить, что между маленькими и большими странами может быть равноправные отношения... А этот еще не знает, что Израиль в 3 раза меньше той же Латвии...
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Да введите такие санкции наконец, что бы платить хакерам было нечем. Просто не покупайте нафту у хуйла и хакеры сами сбегут на Запад.
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Китайцам российская нефть нужна толькотс трубой и землей,
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А китайцы уже свое слово по Силе Сибири и СПГ Сахалин сказали послав рашку лесом, покупая газ у туркмен и заявив что им интересен амеровский сжиженный газ а не рашский
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что касается украины...

bohdan hudash17 часов назад

Какое удивительное непонимание целей пропаганды и нашего в ней участия...
Пропаганда это та же реклама и нуждается в изучении целевой аудитории....

Так на кого же должна быть направлена украинская пропаганда - кто целевые группы?
Россиянские слоупоки? А оно нам надо??? Даже если мы переманим всех рассеянских слоупоков на свою сторону - они у себя в стране ничего не решают! Где тут наша выгода?

Бояре россиянских слоупоков? Да в курсе они, не волнуйтесь... Их, кроме бабла все равно ничего не интересует...

Наши, доморощенные слоупоки, ака ватники всех видов? Смею заявить, что и тут нам не нужна чистая пропаганда. Нам нужен массивный ПеаР самих себя, того чего мы добились. А гордится есть чем. Не нужно забывать - мы на стороне правды. Нам не нужно попаданцев - мы и так творим историю. (Попаданство, кстати - сублимация социальной беспомощности - нах оно нам надо?)

Остается важная целевая группа - обыватели цивилизованного мира. Вот тут нам и нужно - не пропаганда, а реклама себя. Рассказ о нас. А мы могем. Да

П.С. Антипропаганда, сиречь гнобление рассеянских нужна на данном этапе... Поетому все эти истории о говенных петухах и блинах с лопаты должна быть частью нашего ПеаРа. Для контрастности..
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Запад не справляется с ... развенчиванием потоков пропаганды из РФ.

Ну да, если называть какашкой каждую какашку в потоке роисского дерьмища, да еще подбивать под это теоретическое обоснование - за миллион лет хрен справишься. С таким же успехом можно бороться с нашествием саранчи методом душеспасительных бесед. Не логичней ли признать априори дерьмом все, что исходит из параши?
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а все потому, что Запад москалей русскими называет как это велел ВСЕМ своим холопам москальский царь петр первый, когда приказал им своих смердов именем "русские" называть. С тех пор и по сей день Запад находится в затруднении и никак не может вырулить к тому, чтобы начать вести себя трезво и называть вещи своими именами, чем кремляди и пользуются во все времена.
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"Ринкевичс сослался на отчет Центра стратегических коммуникаций НАТО, в котором эксперты утверждают - количество русскоязычных твитов о НАТО в Латвии, написанных ботами, в пять раз больше числа сообщений от реальных людей."

А в Украине?
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так никто не справляется!
потому как говорить правду тяжело а выдумывать сказки-фейки, подделывать события и фотографии, историю и легенды - тут двухсот летний опыт у московитов.
плюс деньги и возможности, плюс легкодоступные уши, готовые поверить во всякий бред и полное отсутствие желания проверить и сопоставить...
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Мне кажется что справиться с этим можно . Я например , справляюсь легко .. Достаточно лишь внушить себе что мацкаль , или же местная промацковская вата , конченное патологическое брехло . И что бы он не говорил , даже если и правду , не верить ни единому его слову .. !! Запад не справляется с российскими хакерами и пропагандой, - глава МИД Латвии - Цензор.НЕТ 3901.
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Ужос ужасный, тогда почему Латвия продала Газпрому почти 35% Инчукалнского газохранилища и не поддержала Литву по единому рынку СПГ? А это как назвать : «Латвия и Россия договорились более тесно сотрудничать в области транспорта, обеспечивая непрерывность грузоперевозок», - сообщил агентству LETA после заседания латвийско-российской межправительственной комиссии (МПК) ее сопредседатель, министр сообщения прибалтийской республики Улдис Аугулис. Также, по его словам, стороны договорились о том, что до конца года состоится встреча историков обеих стран.
Аугулис подчеркнул, что Россия всегда была важным партнером Латвии в сфере экономики. Новости от 16 августа 2017года???
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запретите вк,ок,меил ру рамблер,яндекс и прочую херь и все станет на свои места
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗапад не справляется с российскими хакерами и пропагандой, - глава МИД Латвии
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