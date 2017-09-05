 Запад не справляется с российскими хакерами и пропагандой, - глава МИД Латвии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом во время визита в Лондон заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, пишет местное издание The Guardian.
Глава латвийского МИД сообщил коллегам, что РФ автоматизировала кампанию по дезинформации в соцсетях, и тому "все больше доказательств".
Ринкевичс сослался на отчет Центра стратегических коммуникаций НАТО, в котором эксперты утверждают - количество русскоязычных твитов о НАТО в Латвии, написанных ботами, в пять раз больше числа сообщений от реальных людей. Это соотношение для Эстонии - девять к одному.
"Он назвал такую тактику очень систематической и новым способом распространения пропаганды в молодежной среде. Ринкевич призвал Конгресс США усилить расследование о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года", - пишет издание.
По его мнению, для союзников США важно понять механику комбинирования кибератаки с последующим использованием этого, как информационного оружия для манипулирования мнением людей.
"Если у вас есть хакерские атаки, фейковые новости с определенной целью, реагировать очень сложно. Мы можем узнать, что случилось, но все это очень трудно доказать. Нужно модернизировать все законодательство в этой области", - считает Ринкевич.
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В ходе учений "Запад-2017" возможны провокации, замаскированные под случайность, - глава МИД Латвии(27)
"Украина - это поле битвы за демократию в мире", - Фриланд(21)
"Крым не забыт. Россия должна взять на себя ответственность", - заявление глав МИД стран Северной Европы(38)
Евросоюз действительно зашел в тупик. Проблемы накапливались годами, - глава МИД Латвии(67)
Латвия хочет увеличить количество военных НАТО на своей территории, - глава МИД Ринкевич(22)
Надо дать четкий сигнал, что силы НАТО останутся в Латвии до тех пор, пока поведение РФ в корне не изменится, - глава МИД Ринкевич(59)
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Зачем вообще деток лидеров стран-изгоев допускуают к учебе на Западе?
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bohdan hudash • 17 часов назад
Какое удивительное непонимание целей пропаганды и нашего в ней участия...
Пропаганда это та же реклама и нуждается в изучении целевой аудитории....
Так на кого же должна быть направлена украинская пропаганда - кто целевые группы?
Россиянские слоупоки? А оно нам надо??? Даже если мы переманим всех рассеянских слоупоков на свою сторону - они у себя в стране ничего не решают! Где тут наша выгода?
Бояре россиянских слоупоков? Да в курсе они, не волнуйтесь... Их, кроме бабла все равно ничего не интересует...
Наши, доморощенные слоупоки, ака ватники всех видов? Смею заявить, что и тут нам не нужна чистая пропаганда. Нам нужен массивный ПеаР самих себя, того чего мы добились. А гордится есть чем. Не нужно забывать - мы на стороне правды. Нам не нужно попаданцев - мы и так творим историю. (Попаданство, кстати - сублимация социальной беспомощности - нах оно нам надо?)
Остается важная целевая группа - обыватели цивилизованного мира. Вот тут нам и нужно - не пропаганда, а реклама себя. Рассказ о нас. А мы могем. Да
П.С. Антипропаганда, сиречь гнобление рассеянских нужна на данном этапе... Поетому все эти истории о говенных петухах и блинах с лопаты должна быть частью нашего ПеаРа. Для контрастности..
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Ну да, если называть какашкой каждую какашку в потоке роисского дерьмища, да еще подбивать под это теоретическое обоснование - за миллион лет хрен справишься. С таким же успехом можно бороться с нашествием саранчи методом душеспасительных бесед. Не логичней ли признать априори дерьмом все, что исходит из параши?
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А в Украине?
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потому как говорить правду тяжело а выдумывать сказки-фейки, подделывать события и фотографии, историю и легенды - тут двухсот летний опыт у московитов.
плюс деньги и возможности, плюс легкодоступные уши, готовые поверить во всякий бред и полное отсутствие желания проверить и сопоставить...
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Аугулис подчеркнул, что Россия всегда была важным партнером Латвии в сфере экономики. Новости от 16 августа 2017года???
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