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 Политика Украины
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Все про:армия (8111) жилье (623) общежитие (81) военнослужащие (3954) Полторак (937)

 Минобороны утвердило план строительства 100 общежитий для контрактников стоимостью 1 млрд грн, - Полторак

полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак утвердил план финансирования строительства 100 общежитий для военнослужащих, проходящих службу в украинской армии по контракту, в объеме 1 млрд грн.

Об этом Полторак написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько минут назад утвердил План финансирования строительства общежитий для военнослужащих-контрактников в разных регионах Украины. 1 миллиард гривен бюджетных средств предусмотрен на строительство 100 общежитий для украинских воинов. Реформы ВСУ идут по плану", - заявил Полторак.

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Минобороны утвердило план строительства 100 общежитий для контрактников стоимостью 1 млрд грн, - Полторак 01



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а зачем армия Украине - там же воровать будут,да?)))
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передивись, порохососику - для таких, як ти, - саме так.

ФРОНТ #11

https://www.youtube.com/watch?v=gBSChSP6SpM
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молодцы, хоть что-то..а то только гибриды полисменам покупают....
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Потратить млрд на временное жилье ? Которое даже не будет принадлежать людям?
Верх ценизма.
А потом еще 1000лярдов на квартиры.
Пока люди получившие звание офицера при совдепе будут в ВСУ толка не будет
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Потратят завтра.....а умереть предлагают уже сегодня
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Воинам - нужны не общежития, а уверенность в "завтрашнем дне"....и не том "дне", которое снизу....
Напомню из истории, как защитникам Родины - раздавали поместья, а не комнаты в общежитии.
У нас шо? мало земли?
Или она олигархам вся уже"расписана"?
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Вы только вдумайтесь - 100 общежитий по 10 млн
И я даю гарантию,что это не построеные с нуля , а те которые вернули армии.
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Специальный проект казармы - общежития для контрактников. Строятся на возвращенный в бюджет миллиард гривен овоща. Два этажа, по одной кухне-столовой на этаж, помещения для хранения и сушки обмундирования и хозяйственных нужд, большой санузел и душ на каждые две комнаты. При размещении пяти человек в комнате общежитие вмещает 120 человек. В случае реализации плана строительства, ВСУ в течение года получат цивилизованное жилье для 12000 военнослужащих-контрактников.
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Одно из первых уже построенных общежитий для морских пехотинцев в Одесской области.

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До конца года сдается еще пять, в том числе четыре для 28-ой бригады.
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Гипотетически - я после 20 -ти лет контракта , его разрываю.Общежитие моя собственность?
Где я должен дальше жить?
Или ты думаешь меня там оставят? Это промежуточное жильё ,а дальше , что ?
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Не гипотетически, а практически, взрослый думающий мужчина не пропивает свое армейское жалованье. а откладывает на послеармейское жилье и образование. Кстати, в израильской армии основная часть жалования солдата, срочной службы, кстати, идет на специальный банковский счет, который можно потратить после увольнения только на три целевые программы - приобретение жилья, высшее или профессиональное образование, открытие собственного бизнеса. Если деньги не потрачены на эти три главные для послеармейской жизни молодого человека цели, он может их потратить по своему усмотрению на другое, но только спустя несколько лет после дембеля. Решаются две задачи - закладывается стартовый капитал для самостоятельной жизни на гражданке и исключаются пустые дембельские гульки. Но для нас это уже фантастика)))
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Два вопроса
1 . Ты служил ?
2 . Ты служил в Украинской армии?
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И дело не в пропитии , а дело в постановке на очередь и в самой очереди.
Дело в том ,что у любого человека служба в армии не вечна.
А после её окончания , что ?
"Общежитие принадлежит части" ,а дальше?
Ты очень умно говоришь, но год назад я получал 11,4к на нуле (мне жилье не надо) Отложи, не пропивай свои 300 евро ,а отложи и симье скажи , что это на потом
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Вспомнился советский армейский анекдот:
Молодой офицер обратился с рапортом о повышении по службе, мотивируя тем, что существующего жалованья катастрофически не хватает.
Вызывают его командир с замполитом и требуют доложить как он распоряжается своими деньгами.
Ну, половину я трачу на бухло. Командир и замполит переглядываются и одобрительно кивают - все правильно делаете, товарищ старший лейтенант, здесь никаких вопросов. Докладывайте дальше.
Ну, процентов 40 своих денег я трачу на баб и картишки с сослуживцами. Начальники снова одобрительно кивают - совершенно правильное вложение денег молодого офицера.
А что же вы делаете с оставшимися 10 процентами жалованья? Ну, еды немного куплю…
А вот это, товарищ старший лейтенант, совершенно безрассудная трата денег! Поэтому вам их и не хватает. В повышении отказать!
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Пам'ятаємо: імена усіх воїнів АТО, які загинули у серпні

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/15e48c47a2597700

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На Фейсбуке у Бирюкова, есть больше фоток по этим общагам .. там много информации, но если упростить, то эти новые казармы по новым утвержденным стандартам НАТы и старые казармы типа СыСыСыР - это небо и земля по комфорту, удобству и содержанию.. и строятся они быстро.. дай бог, что бы к 2019 году большая часть нашей армии переехала в такие комфортные общаги.. пацаны будут довольны
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может ли быть мощной армия в стране, промышленность которой мало развита?
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я не о стране в данном случае, а о принципе. Так может или нет?
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Нічого крім ср...ного совка ці уроди видумати
Не можуть і не хочуть.Дайте людям достойну зарплату
і хай вони самі думають на що іі тратити-на житло
чи на щось інше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобороны утвердило план строительства 100 общежитий для контрактников стоимостью 1 млрд грн, - Полторак
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