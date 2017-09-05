 Минобороны утвердило план строительства 100 общежитий для контрактников стоимостью 1 млрд грн, - Полторак

Об этом Полторак написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько минут назад утвердил План финансирования строительства общежитий для военнослужащих-контрактников в разных регионах Украины. 1 миллиард гривен бюджетных средств предусмотрен на строительство 100 общежитий для украинских воинов. Реформы ВСУ идут по плану", - заявил Полторак.
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ФРОНТ #11
https://www.youtube.com/watch?v=gBSChSP6SpM
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Верх ценизма.
А потом еще 1000лярдов на квартиры.
Пока люди получившие звание офицера при совдепе будут в ВСУ толка не будет
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Напомню из истории, как защитникам Родины - раздавали поместья, а не комнаты в общежитии.
У нас шо? мало земли?
Или она олигархам вся уже"расписана"?
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И я даю гарантию,что это не построеные с нуля , а те которые вернули армии.
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Где я должен дальше жить?
Или ты думаешь меня там оставят? Это промежуточное жильё ,а дальше , что ?
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1 . Ты служил ?
2 . Ты служил в Украинской армии?
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Дело в том ,что у любого человека служба в армии не вечна.
А после её окончания , что ?
"Общежитие принадлежит части" ,а дальше?
Ты очень умно говоришь, но год назад я получал 11,4к на нуле (мне жилье не надо) Отложи, не пропивай свои 300 евро ,а отложи и симье скажи , что это на потом
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Молодой офицер обратился с рапортом о повышении по службе, мотивируя тем, что существующего жалованья катастрофически не хватает.
Вызывают его командир с замполитом и требуют доложить как он распоряжается своими деньгами.
Ну, половину я трачу на бухло. Командир и замполит переглядываются и одобрительно кивают - все правильно делаете, товарищ старший лейтенант, здесь никаких вопросов. Докладывайте дальше.
Ну, процентов 40 своих денег я трачу на баб и картишки с сослуживцами. Начальники снова одобрительно кивают - совершенно правильное вложение денег молодого офицера.
А что же вы делаете с оставшимися 10 процентами жалованья? Ну, еды немного куплю…
А вот это, товарищ старший лейтенант, совершенно безрассудная трата денег! Поэтому вам их и не хватает. В повышении отказать!
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https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/15e48c47a2597700
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Не можуть і не хочуть.Дайте людям достойну зарплату
і хай вони самі думають на що іі тратити-на житло
чи на щось інше.
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