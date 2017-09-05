EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  350  10
Все про:Минобороны (5327) военнослужащие (3954) УБД (24)

 Статус участника боевых действий получили более 212 тысяч военных, - Минобороны

армия

Статус участника боевых действий получили почти 212,3 тыс. украинских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"Статус участника боевых действий получили 212 тыс. 274 человека", - сказал пресс-секретарь.

По словам Гуцуляка, за прошедшую неделю 56 военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины были награждены государственными наградами, а еще 70 - наградами и ценными подарками оборонного ведомства.

"Всего с начала проведения антитеррористической операции знаками отличия Министерства обороны Украины награждены более 43 тыс. человек, более 27 тыс. получили государственные награды", - добавил Гуцуляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Участки изымать и отдавать участникам АТО", - советник главы МВД Апостол будет искать незаконно розданную госземлю для ее передачи ветеранам
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и из них только 12 тыс (это мои домыслы, не статистика) - это те, кто непосредственно был в окопах, на передке!
а остальные - сочувствующие...
или нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Среди тех "сочувствующих" полным-полно рыго-сепарских ато-шных туристов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В каждую ротацию примерно да, только посчитайте ротации с 2014 года
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
утрирую, конечно, же!
сказал же, что это домыслы мои, не статистика!
просто столько к ребятам примажется однодневок и рядомстоявших хероев, что настоящим героям не пробиться за квартирой или куском земли, обещанными нашими "фельдмаршалами"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давайте откровенно говорить, знатная часть из МВД, которые и не воевали, потом идут из состава ВСУ, кто имеет деньги. Большинство реальных участников еще доказывают свое существование в их же полках, в хлам после госпиталя люди, а не участвовали, где они тогда были? Постоянно еб..ный цирк, с 2014 г сформированные такие профессиональные вояки были, что к 2016 году их расформировали и заставили бредом уйти, зато набрали людей статистов из сел желающих заработать выше 10000 тысяч гривень ибо у себя пиз..ец с работай, просто сдерживающая масса нужна и все. Реально задумайтесь 212 тысяч, круто ведь, но по факту не то что то. Все своеобразно как то у нас, хочется отобрать лучших и сформировать хорошую армию, а не блатных и статистов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина не когда не будет больше сателлитом цапии - именно они и не позволят
 показать весь комментарий
Ответить
 
С таким количеством УБД можно было дойти до Урала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скока-скока??? Да такая орава должна была лугандонов голыми руками передушить. Вместе с "заблудившимися" и "отпускниками".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтатус участника боевых действий получили более 212 тысяч военных, - Минобороны
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти