 Статус участника боевых действий получили более 212 тысяч военных, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.
"Статус участника боевых действий получили 212 тыс. 274 человека", - сказал пресс-секретарь.
По словам Гуцуляка, за прошедшую неделю 56 военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины были награждены государственными наградами, а еще 70 - наградами и ценными подарками оборонного ведомства.
"Всего с начала проведения антитеррористической операции знаками отличия Министерства обороны Украины награждены более 43 тыс. человек, более 27 тыс. получили государственные награды", - добавил Гуцуляк.
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а остальные - сочувствующие...
или нет?
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сказал же, что это домыслы мои, не статистика!
просто столько к ребятам примажется однодневок и рядомстоявших хероев, что настоящим героям не пробиться за квартирой или куском земли, обещанными нашими "фельдмаршалами"
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