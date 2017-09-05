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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (384) ООН (2181) Путин (24198) Совбез ООН (567) Донбасс (15955) Айвазовская Ольга (71)

 Заявление Путина о миротворцах на Донбассе - это попытка девальвировать саму идею миротворческой миссии, - Айвазовская

айвазовская

Предложение президента России Владимира Путина о миротворцах ООН на линии разграничения на Донбассе предусматривает сужение функционала миротворческой миссии на востоке Украины до функции охраны для наблюдателей СММ ОБСЕ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе Ольга Айвазовская, передает Цензор.НЕТ.

"Политическое заявление Путина о поручении и подготовке проекта резолюции на СБ ООН по миротворцам на Донбассе - попытка не столько перехватить инициативу у Украины, сколько девальвировать саму идею. Даже не между строк, а прямо оккупант говорит об охранниках для наблюдателей СММ ОБСЕ с функционалом, который не затрагивает потребности и интересы мирного населения, расположение их на линии соприкосновения и тому подобное. Со временем, конечно, окажется, что и миротворцы должны быть в подавляющем количестве россияне, что, по мнению РФ, будет вполне логичным шагом. Украине стоит предложить не только свой проект резолюции, мобилизуя всех партнеров в СБ ООН, а и использовать эту эпическую инициативу для навязывания собственной повестки дня. В Молодове от россиян не могут избавиться даже после решения Конституционного суда этой страны о несоответствии основному закону присутствия "миротворцев". 11% их территории оккупировано и этот "баланс" активно поддерживается более 20 лет россиянами", - заявила Айвазовская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремлевские сценарии не пройдут. Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную РФ территорию, - Ирина Геращенко о заявлении Путина


Заявление Путина о миротворцах на Донбассе - это попытка девальвировать саму идею миротворческой миссии, - Айвазовская 01

Ранее Путин выразил мнение, что наличие миротворцев на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и сообщил, что поручил российскому МИДу внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН. По словам В.Путина, речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ", а также "эти силы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях". Кроме того, Путин требует прямых переговоров Киева и наемников РФ.
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Агрессор должен быть полностью изолирован от участия в миротворческой миссии! ОБСЕ - яркий пример того, во что превращается международная организация при участии раши.
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Вернейшее замечание. И вообще хватит говорить про П: П. сказал, П. вынул, П. приказал...... Кому интересно его мнение? Собака лает, караван идет
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То, как о нём говорят украинцы, стоит того. Ху-ло и хулостанцы должны чётко представлять себе, кто есть их вождь для нас. Это элемент пропаганды.
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Если с этой позиции, то определенно "Да". Но не так как эта дама в новости
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Спасибо! Умничка! Только так их! Кажется, Пушкин писал: "О, муза пламенной сатиры. приди на мой призывный клич! Не нужно мне гремящей лиры, вручи мне Ювеналов бич!" Смешное не страшно. А то цитируют всяких неадекватных, делая умные фэйсы
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Хвост хуйлу прищемили, так пусть валит с даунбаса и не визжит про мипотворцев сявка хренова.
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ну почему надо слушать брехливого вора, как настроить сигнализацию на мою квартиру или дом?
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это как если бы в свое время все интересовались бы мнением гитлера на предмет нужен или не нужен второй фронт
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XO.München 🇩🇪‏ @dd81927 25 мин.25 минут назад

Пу выступил
теперь весь УкрТви будет завален/парализован
перепостами
анализом
пояснениями
версиями того,что вякнуло хЪло
вам не противно?
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Сегодня одни бабы у нас военные стратеги,осталось еще ирке свои пять копеек и оборонная стратегия выработана
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Я не перестаю дивуватись тупості наших можновладців - хуйло ніколи і ні за що не звільнить окуповані території України по своїй волі. Наші території звільнити можна виключно тільки силою якої в нас дякуючи тим же тупим можновладцям на превеликий жаль немає тому що все розікрали і продовжують тим самим займатись і сьогодні. В нас навіть війни немає а якась там не зрозуміла АТО якою навіть не відомо хто командує.
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Путін хоче щоб Радбез ООН дав дозвіл на введення миротворців виключно для Росії як це було в Придністровьї, та Південній Осетії, тобто Путін хоче офіційно ввести війська в Україну. не будьте ЛОХАМИ НЕ ЗВЯУЙТЕСЬ З ПУТІНСЬКИМИ МИРОТВОРЦЯМИ БО ОТРИМАЄТЕ ЩЕ БІЛЬШИЙ ГОЛОВНИЙ БІЛЬ, А тещо він ляка на зажоплення інших терреторій коли США нададуть летальну зброю то нехай спробує,Отрима ще більщі санкції, а Україна ще бульше зброї, і тоді це і буде початком визволення Українських терреторій.
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Цепная путенская собака Захарченко уже прогавкал, что они - "одобрямс" и всё такое. Хотя раньше гавкал, что ежели чо, то будут всячески сопротивляться миротворцам (т.е. - стрелять).
На самом деле ничего у дырявых не изменилось. Стрелять они собирались в настоящих миротворцев, а вот в "ихтамнетов", на которых путен мечтает нацепить голубые каски, они конечно стрелять не станут.
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единственно реализуемый миротворческий формат - миротворческая миссия НАТО, но об етом почему-то никто не говорит...
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)(уйло хоть каким-нибудь образом пытается закрепиться на Донбассе. Если туда официально зайдут козломордые "миротвойцы", то будет всё чётко по грузинскому сценарию: провокация против "миротворцев" и война за принуждение к "русскому миру". Сторона конфликта не может вводить миротворцев. Только миротворцы со стороны украинских союзников и обязательно на всю оккупированную территорию, включая Крым.
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Женщины это хорошо, но вот в политике и в минских договорняках их как бы напёрсточник пуйло не обвёл вокруг пальца.
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Любое рашисткое говно, достойно того, чтобы смешивать его с тем, чем оно есть само.
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линия разграничения для миротворцев ООН-это совместная границы рашиста с Украиной...
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Пробачте за грубую пословицу, но действия Москвы всё больше и больше напоминают пословицу: "Не вы@бу так забрызгаю".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявление Путина о миротворцах на Донбассе - это попытка девальвировать саму идею миротворческой миссии, - Айвазовская
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