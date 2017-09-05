 Заявление Путина о миротворцах на Донбассе - это попытка девальвировать саму идею миротворческой миссии, - Айвазовская

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе Ольга Айвазовская, передает Цензор.НЕТ.
"Политическое заявление Путина о поручении и подготовке проекта резолюции на СБ ООН по миротворцам на Донбассе - попытка не столько перехватить инициативу у Украины, сколько девальвировать саму идею. Даже не между строк, а прямо оккупант говорит об охранниках для наблюдателей СММ ОБСЕ с функционалом, который не затрагивает потребности и интересы мирного населения, расположение их на линии соприкосновения и тому подобное. Со временем, конечно, окажется, что и миротворцы должны быть в подавляющем количестве россияне, что, по мнению РФ, будет вполне логичным шагом. Украине стоит предложить не только свой проект резолюции, мобилизуя всех партнеров в СБ ООН, а и использовать эту эпическую инициативу для навязывания собственной повестки дня. В Молодове от россиян не могут избавиться даже после решения Конституционного суда этой страны о несоответствии основному закону присутствия "миротворцев". 11% их территории оккупировано и этот "баланс" активно поддерживается более 20 лет россиянами", - заявила Айвазовская.
Ранее Путин выразил мнение, что наличие миротворцев на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и сообщил, что поручил российскому МИДу внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН. По словам В.Путина, речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ", а также "эти силы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях". Кроме того, Путин требует прямых переговоров Киева и наемников РФ.
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http://newsoboz.org/mir/politolog-iz-ssha-protrollil-putina-video--05092017185000
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Пу выступил
теперь весь УкрТви будет завален/парализован
перепостами
анализом
пояснениями
версиями того,что вякнуло хЪло
вам не противно?
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На самом деле ничего у дырявых не изменилось. Стрелять они собирались в настоящих миротворцев, а вот в "ихтамнетов", на которых путен мечтает нацепить голубые каски, они конечно стрелять не станут.
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