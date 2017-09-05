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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киевская область (1704) коррупция (7420) проверка (518) хищение (344) Горган (12)

 Горган: Наша проверка обнаружила хищения областного бюджета Киевщины на сотни миллионов гривен

горган

В Киевской области разоблачили схему хищения сотен миллионов гривен бюджетных средств во время строительства объектов инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган.

"Мы только что закончили масштабную проверку всех объектов области, на ремонт и строительство которых расходовались бюджетные средства. Результаты выявили колоссальные хищения сотен миллионов гривен. Приведу несколько примеров: на ремонт больницы в Дымере потрачено 9 млн гривен, на ремонт детского сада в селе Дружня Бородянского района - 8 млн. 16 млн гривен выделено на ремонт парка в Броварах, а на капитальный ремонт школы в Березани ушло 3 млн гривен. Работы на этих объектах не выполнены, а деньги цинично украдены. И это лишь четыре объекта из сотен, которые мы проверили. Люди не получили важнейших элементов инфраструктуры потому, что кто-то захотел на этом нажиться. Больше такого быть не должно", - написал Горган.

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В связи с этим в обладминистрации будут настаивать на передаче права на распределение бюджета местным органам власти, вместо областных.

"Именно такое положение вещей заставило нас принять решение в корне изменить принцип распределения областного бюджета. Для того, чтобы люди имели достойные больницы, школы, детские сады и нормальные дороги, областная администрация будет настаивать, чтобы бюджетные средства не осваивались на областном уровне, а передавались в села и города области. Именно мэры и сельские головы смогут эффективнее распределять ресурсы, направив их на нужды людей. Деньги должны осваиваться на местах общинами Киевской области", - отметили в сообщении.

Горган: Наша проверка обнаружила хищения областного бюджета Киевщины на сотни миллионов гривен 01

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Сядуть усе. По очереди. Надо срочно строить тюрьмы - старых не хватит. Правда, если начнут строить - поднимется вой и пиндёжь: вот мол, нарот притесняют.
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Такие проверки должны быть регулярно и повсеместно,потому что хищения есть везде и всюду,а контроль на тонких подгибающихся ножках.
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ГДЕ ПОСАДКИ??? пиарится картавый генрокурор да АКАКОВ только на посадках антимайдана да на бытовухе
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Алекс :А ГДЕ ПОСАДКИ ? ВОН ИХ СКОЛЬКО ВДОЛЬ ДОРОГ ! А пока у нас отсутствуют суды , ни о каких других посадках речь идти не может ! Кто посадит , сли нет судов ! У нас уже узаконена дача миллионных взяток судам и прокуратурам , И НАЗЫВАЕТСЯ ЭТО ЗАЛОГ ! Вот и все ! Заплатят несколько десятков миллионов и на свободе ! А интересно , антикоррупционныке органы контролируют , куда идут эти "ЗАЛОЖНЫЕ" миллионы !
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залоги, обмороки, клетчатые одеяла, феофании, "планки" и "большая рыба" от прокурора и проч.. и прочие атрибуты рошеновского правосудия
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Все в курсе, но молчат. Никто ж под сельрадой не протестовал. Хотя все знают, что на садике конкретно кто-то нажился. Нарот боится рта открыть перед реальными ворами - это ж не на форуме цензора пипиской шашкой размахивать.
Ну ничего, процесс пошёл, и дай Бог, чтоб не останавливался.
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Как то все напоминает борьбу с ветряными мельницами. А на фото жутко довольная физиономия, интересно чем он так доволен?
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ну да...а то на сельского голову труднее тем же областным ворам надавить...шота тут не стыкуется.
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Интересно а кто помешает МЕРУ украсть средства? понятно что мер все согласует и поделится с кем надо!!
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"Деньги должны осваиваться на местах общинами Киевской области", - отметили в сообщении.Источник:https://censor.net.ua/n454072"
та отож, а зараз не місцеві розпилюють), міняти треба це - треба щоби розкрадалось місцевими?!
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Ну так расстреляйте вора вместе с семьей !!!! А то кроме пи*дежа ничего не происходит !
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Нафига? Конфисковать всё под ноль, главу семьи в кутузку, семью - трудоустроить, пусть папашкино содержание в тюрьме оплачивает.
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горган гройсман вальцман капительман...наши "пастыри"...
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"- Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи." (с)
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Назва Ґорґан походить від румунського слова «gоrgan» - курган. В Карпатах є декілька вершин з назвою «Ґорґан».
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Неизбежность наказания - двигатель борьбы с коррупцией и хищениями.
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бюдж деньги-->рыги строители-->голова облдержадм-->шоколадна тумбочка
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ну так если кража бюджетных средств в Украине не наказуема, чего еще ожидать-то было
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Ответственность перенесут "на места". А тратить бабло будут верхи, как и раньше. А кто будет против, у того "найдут злоупотребления".
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А ещё лучше будет, когда любой гражданин сможет подключиться к проверкам контролирующих органов. Давайте прессовать преступный бизнес и государственных воров вместе!!!
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Давайте прессовать ! Но возможно ли єто в нашей стране , когда власть слилась с преступным миром в одно целое и вооружилась до зубов , а армия и првоохранители - продажные твари !
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Это всё рыба из одного водоёма. Просто более сильные хищники , иногда пожирают такую же, но более мелкую дрянь, для соблюдения баланса
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Саша Горган ещё та Лялька.. попиариться любить как кукла Барби
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І це лише у Києві .... лише у сфері будівництва об,єктів інфраструктури .... Чи можна уявити це в масштабах усієї України ? Жахливо ! Ось тому ми найбідніша країна Європи і змушена шукати кращого життя на чужині , у наймах ... Сумно ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГорган: Наша проверка обнаружила хищения областного бюджета Киевщины на сотни миллионов гривен
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