 Горган: Наша проверка обнаружила хищения областного бюджета Киевщины на сотни миллионов гривен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган.
"Мы только что закончили масштабную проверку всех объектов области, на ремонт и строительство которых расходовались бюджетные средства. Результаты выявили колоссальные хищения сотен миллионов гривен. Приведу несколько примеров: на ремонт больницы в Дымере потрачено 9 млн гривен, на ремонт детского сада в селе Дружня Бородянского района - 8 млн. 16 млн гривен выделено на ремонт парка в Броварах, а на капитальный ремонт школы в Березани ушло 3 млн гривен. Работы на этих объектах не выполнены, а деньги цинично украдены. И это лишь четыре объекта из сотен, которые мы проверили. Люди не получили важнейших элементов инфраструктуры потому, что кто-то захотел на этом нажиться. Больше такого быть не должно", - написал Горган.
В связи с этим в обладминистрации будут настаивать на передаче права на распределение бюджета местным органам власти, вместо областных.
"Именно такое положение вещей заставило нас принять решение в корне изменить принцип распределения областного бюджета. Для того, чтобы люди имели достойные больницы, школы, детские сады и нормальные дороги, областная администрация будет настаивать, чтобы бюджетные средства не осваивались на областном уровне, а передавались в села и города области. Именно мэры и сельские головы смогут эффективнее распределять ресурсы, направив их на нужды людей. Деньги должны осваиваться на местах общинами Киевской области", - отметили в сообщении.
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пипискойшашкой размахивать.
Ну ничего, процесс пошёл, и дай Бог, чтоб не останавливался.
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та отож, а зараз не місцеві розпилюють), міняти треба це - треба щоби розкрадалось місцевими?!
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