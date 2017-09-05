 Кремлевские сценарии не пройдут. Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную РФ территорию, - Ирина Геращенко о заявлении Путина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.
"Путин, в лучших традициях гибридной войны, пытается исказить идею украинского руководства по миротворцам на Донбассе, перевернуть все с ног на голову. Он поручает своему верному министру Лаврову подать резолюцию в Совбез ООН по миротворцев на линии соприкосновения. Минуточку: линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии. Для нас это линия соприкосновения, соприкосновения с временно оккупированными Мордором территориями, которые мы обязательно вернем. Это линия, которая должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей. Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения", - написала она.
Также Геращенко подчеркнула, что "кремлевские сценарии не пройдут".
"Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную русскими территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию, их мандат должен заканчиваться на украино-российской границе. А это Изварино и другие пункты пересечения государственной украинской границы, а не Станица Луганская или Марьинка, как того очень хочется кремлевскому вождю", - отметила первый вице-спикер ВР.
Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала инициативу Украины относительно введения миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе попыткой помешать процессу реализации "Минска-2".
О том, что Украина осенью 2017 года выйдет с инициативой о введении миротворцев ООН на неподконтрольные территории Донбасса на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, заявил 22 августа президент Украины Петр Порошенко.
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А прочитати текст нє?
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Ущербные блин.
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Тем более, что обещают добавить еще, если ему мало полученного.
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они же не будут за нас воевать с хуйлом и сепарами
у нас есть своя армия и только ми должни контролировать свою территорию
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И самое смешное ,что это единственный вариант.
В 40-ка миллионной стране за 4-ре (за три ) года войны 200к с хвостиком АТОшников.............
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Уже законы проголосованы осталось предателям немного поднажать.
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путин *уйло
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Путин согласился на ввод миротворцев ООН на Донбасс
Президент РФ Владимир Путин признал, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на юго-востоке Украины, и поручил российскому МИДу внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН, передает "Интерфакс".
"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
В то же время он оговорился, что речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ", и подчеркнул, что вопрос может быть решен только с прямым участием террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
"Второе - эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье - решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - подчеркнул глава Кремля, добавив, что "это точно пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины".
"И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности", - продолжил он.
В августе президент Украины Петр Порошенко заявил, что на предстоящей сентябрьской Генассамблее ООН в Нью-Йорке предложит ввести в Донбасс миротворцев. Позже он выдвинул эту идею в телефонном разговоре нормандской "четверки".
"Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание Российской Федерации установить мир на Донбассе, - заявлял он во время выступления в Северодонецке (цитата по "Украинской правде"). - Но я уверен, вода камень точит. Поэтому идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН".
Украинский лидер подчеркнул, что страна-агрессор является постоянным членом Совбеза ООН и обладает правом вето.
"Но это не значит, что мы не должны добиваться такого решения", - добавил он.
С подобным предложением выступал и замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. По его словам, Киев считает правильным вернуться к идее миротворческой миссии ООН в связи с обострением ситуации в Донбассе. В самой организации заявили, что ООН не планирует такую миссию, а для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон.
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в интервью изданию "Обозреватель" предупреждал о том, что Россия может заблокировать решение о миротворцах в рамках Совбеза ООН, однако Генассамблея может обойти это вето всеобщим голосованием.
"Если это решение будет принято Генассамблеей, то ситуация будет совсем иная. Что до эффективности миссии, есть мировой опыт решения схожих конфликтов с помощью миротворцев. Вспомним ситуацию в Хорватии. Миротворцы фактически вернули территорию Восточной Славонии в состав Хорватии мирным демократическим путем", - заключил замминистра, указывая, что у Киева "есть серьезная мировая поддержка по этому поводу".
В то же время Путин высказал мнение, что ввод миротворцев в Украину через Генассамблею ООН невозможен, "потому что миротворцы ООН не могут функционировать иначе, кроме как по решению Совета безопасности", передает ТАСС.
Между тем, экс-премьер-министр Украины, ныне представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске заявлял в интервью изданию "Гордон", что при аргументации ввода миротворцев ООН Киеву нужно будет признать либо войну с РФ, либо гражданский конфликт.
"Если мы в предложении укажем агрессию России - это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют. Если мы не указываем агрессию России, значит у нас внутренний гражданский конфликт, и тогда миротворцы могут участвовать", - высказывал он мнение, добавляя, что "без согласия фактически воюющих сторон (в том числе российско-сепаратистских войск) миротворцев в зону практических боевых действий никогда не пошлют".
Глава МИД Сергей Лавров со своей стороны указывал, что Минские соглашения по урегулированию украинского конфликта не содержат положения о вводе миротворцев ООН в Донбасс, говорилось в заметке "РИА Новости".
Заявление Путина прозвучало вскоре после того, как спецпредставитель США по Украине Курт Волкер высказался в польщу предоставления Киеву летального вооружения для сопротивления Москве.
"Оборонительное вооружение помогло бы остановить Россию, которая угрожает Украине", - заявил Волкер.
При этом Пентагон и Госдеп уже представили Белому дому официальный план по передаче Украине летального вооружения. Речь идет как о противотанковых орудиях Javelin, так и о зенитных комплексах. Американские СМИ подтверждали, что соответствующий вопрос обсуждается в Вашингтоне на высшем уровне, хотя о реакции президента Трампа на этот счет пока ничего не известно.
В 2014 году Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс, где с тех пор проводит вооруженную операцию с помощью кадровых российских военных и местных сепаратистов.
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Александр Коваленко, военно-политический обозреватель |
Понедельник , 4 сентября 2017, 16:22
Будущий Керченский мост не только представляет собой самый большой экстремальный аттракцион, который в любой момент может уйти на дно морское, но и неоправданно дорогое удовольствие сверхдержавы с неограниченно замороженным пенсионным фондом.
Вот честно, просто с удовольствием прочитал новость о том, что стоимость строительства Керченского моста превышает стоимость строительства самого длинного моста в мире, коим является Даньян-Куньшаньский виадук! Причём, соотношение цифр, не только описывающих затраченные суммы, но и ТТХ сооружений просто поражают и наталкивают на мысль, что на самом деле мост, соединяющий Россию и оккупированный Крым это не более чем распил бюджетных средств, которые могли бы пойти на индексацию пенсий, строительство и ремонт школ, повышение зарплат бюджетникам… Но не пошли.
Так, на Керченский мост, длинною 19 км, планируется затратить $4 млрд, в то время как на строительство Даньян-Куньшаньский виадука, длинной 164,8 км (!!!) было затрачено $1,42 млрд! То есть, на мост длинной в 8,6 раз больше нежели керченский, было затрачено в три раза меньше средств. Но и это ещё не всё, ведь построен он был всего за два года!
Разумеется, в контексте вышеуказанных цифр я не говорю о том, что Керченский мост, по сути, это гиблый проект и его судьба, рано или поздно, но будет сведена к покою на дне морском. И если учитывать это обстоятельство, пускай и в долгосрочной перспективе, то уровень надувательства россиян, искренне верящих в стройку века, просто не знает себе равных! С чем 86% носителей лишней хромосомы и подправляю, а так же констатирую - да, ваш мост и вправду не будет иметь аналогов в мире.
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Всё же за три года они поумнели, и может понимают к чему всё может привести.
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Всего один приказ в марте 2014 - поступать согласно уставу.
Приказ был , но приказ - "ждите приказа"
Не пустит ху..ло ООН . Не, формально он согласится, но перед самым вводом миротворцев будет обострение ситуации ,с применением всего имеющегося вооружения. И опять переговоры и т.д и т.п .
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А что хочет путин, из его слов понятно: "что миротворцы могут находиться только на линии разграничения на Донбассе и должны быть введены после прямых переговоров с Донецком и Луганском. (Киев ведёт переговоры с террористами) "Эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях."
Вот и всё замороженный конфликт, после этого выборы, амнистия, "особый права" (правее всех).
"минские соглашения" расписанные в кремле - это, сами подберите слово.
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а че уж мелочиться...
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