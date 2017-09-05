EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  6322  72
Материалы по теме:
Все про:Геращенко Ирина (986) миротворцы (383) Путин (24196)

 Кремлевские сценарии не пройдут. Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную РФ территорию, - Ирина Геращенко о заявлении Путина

геращенко даллеман

Миротворцы ООН должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"Путин, в лучших традициях гибридной войны, пытается исказить идею украинского руководства по миротворцам на Донбассе, перевернуть все с ног на голову. Он поручает своему верному министру Лаврову подать резолюцию в Совбез ООН по миротворцев на линии соприкосновения. Минуточку: линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии. Для нас это линия соприкосновения, соприкосновения с временно оккупированными Мордором территориями, которые мы обязательно вернем. Это линия, которая должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей. Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наличие миротворцев на Донбассе вполне уместно: это пошло бы на пользу решению проблемы, - Путин

Также Геращенко подчеркнула, что "кремлевские сценарии не пройдут".

"Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную русскими территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию, их мандат должен заканчиваться на украино-российской границе. А это Изварино и другие пункты пересечения государственной украинской границы, а не Станица Луганская или Марьинка, как того очень хочется кремлевскому вождю", - отметила первый вице-спикер ВР.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала инициативу Украины относительно введения миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе попыткой помешать процессу реализации "Минска-2".

О том, что Украина осенью 2017 года выйдет с инициативой о введении миротворцев ООН на неподконтрольные территории Донбасса на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, заявил 22 августа президент Украины Петр Порошенко.

Кремлевские сценарии не пройдут. Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную РФ территорию, - Ирина Геращенко о заявлении Путина 01
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Я так понимаю Крым эта соя украинской территорией уже не считает?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"на всю оккупированную Россией территорию Украины"
А прочитати текст нє?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там есть про Крым, люминиевый? Продекламируй цитату, пжалста
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стоп! Ти щось прошамкало про читання тексту. Там є про все, навіть уточнення про те, що миротворці повинні бути не лише на адміністративному кордоні, а й по всій територіі й навіть навкдені приклади про насклені пункти Довбасу. Питання для захисника спікерши з будки. Де там про Крим?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дебил, речь идет о Донбассе. О миротворцах на территорию Донбасса. Понимаешь? Донбасса.
Ущербные блин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Однако... уже какая по счету новость про миротворцев за сегодня? И раньше хло был против, а теперь активно за... Неужели всё-таки х-лу удастся впихнуть Донбасс в Украину на своих условиях?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А может ему самому уже напихали по самое не могу, и оно потихоньку идет на попятную?
Тем более, что обещают добавить еще, если ему мало полученного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Введення "голубих шоломів", це складна процедура. Яка буде розтягнута на роки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Минский городской исполнительный комитет официально разрешил празднование 8 сентября Дня белорусской военной славы, приуроченного к 503-й годовщине победы войска Великого княжества Литовского над армией Московии в битве, произошедшей 8 сентября 1514 года под Оршей. Заявители праздничного мероприятия в лице лидеров Консервативно-христианской партии "Белорусский народный фронт" уже получили соответствующее уведомление из Мингорисполкома, передает "Радио Свобода".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную русскими территорию"______________ наши девки совсем запутались в терминах...ИДЕТ ЛИ РЕЧЬ О "МИРОТВОРЦАХ" В КРЫМУ????
 показать весь комментарий
Ответить
 
повторяешься. уже про єто сказали. скучно, девочки ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Миротворцы должны быть введены на всю территорию РФ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Логично . Кроме Мацковии , всё остальное - оккупированные мацкавитами земли .
 показать весь комментарий
Ответить
 
http://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/current.shtml Сайт ООН, с текущими операциями ООН по поддержанию мира. Так же там на другой вкладке можно посмотреть завершенные операции. Так вот Приднестровья там нет вообще, а из Грузии(абхазии, осетии) рашисты должны были убраться еще в 2009 году
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ситуация сегодня изменилась. В той же Молдове начали активно заявлять о выводе российской армии из Приднестровья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет..про Крым мы конечно скромненько промолчали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зачем нам вообще какие то "миротворци" ?
они же не будут за нас воевать с хуйлом и сепарами
у нас есть своя армия и только ми должни контролировать свою территорию
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обычное перекладывание ответственности за происходящие с больной на здоровую голову.
И самое смешное ,что это единственный вариант.
В 40-ка миллионной стране за 4-ре (за три ) года войны 200к с хвостиком АТОшников.............
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что сказать, вчера на канале ZIK, один нормальный человек сказал: "Путин достиг всех целей, Крым захвачен и отобран, Донбасс заморожен. Если россияне будут там стоять как миротворцы, а так выходит по минским соглашениям, что они там как нейтральная сторона помогающая разрешить конфликт, то всё капец. После этого они уменьшают количество обстрелов и дипломатически с Западом толкают петю алексеевича на выполнение амнистий, особого статуса, выборов и т.д. Особенно будут работать над этим фрау меркель и макрон, ну и остальные итальянцы и т.д, мы же не предполагаем военным путём забирать захваченное, у нас только мирным бла-бла-бла. "
Уже законы проголосованы осталось предателям немного поднажать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
путин с маленькой буквы писать надо, так вышло, что привык предложение писать с большой.
путин *уйло
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошая мысль, Ирка! Ввести миротворцев ООН в Абхазию и Южную Осетию, в Чечню, да вообще в Татарстан, Башкортостан, Якутию.... кроме Московской области, и то нужно поглядеть, не завалялся ли где кусочек чужой земли. Москали же ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОККУПИРОВАЛИ, это под присягой подтвердит любой историк !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вау! Неужели власть начала показывать зубы?Или это подготовка к выборам?Жизнь покмжет.Но больше никакой веры словам,только дело и его итоги!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Плешивец отползает...

Путин согласился на ввод миротворцев ООН на Донбасс

Президент РФ Владимир Путин признал, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на юго-востоке Украины, и поручил российскому МИДу внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН, передает "Интерфакс".
"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
В то же время он оговорился, что речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ", и подчеркнул, что вопрос может быть решен только с прямым участием террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
"Второе - эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье - решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - подчеркнул глава Кремля, добавив, что "это точно пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины".
"И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности", - продолжил он.
В августе президент Украины Петр Порошенко заявил, что на предстоящей сентябрьской Генассамблее ООН в Нью-Йорке предложит ввести в Донбасс миротворцев. Позже он выдвинул эту идею в телефонном разговоре нормандской "четверки".
"Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание Российской Федерации установить мир на Донбассе, - заявлял он во время выступления в Северодонецке (цитата по "Украинской правде"). - Но я уверен, вода камень точит. Поэтому идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН".
Украинский лидер подчеркнул, что страна-агрессор является постоянным членом Совбеза ООН и обладает правом вето.
"Но это не значит, что мы не должны добиваться такого решения", - добавил он.
С подобным предложением выступал и замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. По его словам, Киев считает правильным вернуться к идее миротворческой миссии ООН в связи с обострением ситуации в Донбассе. В самой организации заявили, что ООН не планирует такую миссию, а для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон.
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в интервью изданию "Обозреватель" предупреждал о том, что Россия может заблокировать решение о миротворцах в рамках Совбеза ООН, однако Генассамблея может обойти это вето всеобщим голосованием.
"Если это решение будет принято Генассамблеей, то ситуация будет совсем иная. Что до эффективности миссии, есть мировой опыт решения схожих конфликтов с помощью миротворцев. Вспомним ситуацию в Хорватии. Миротворцы фактически вернули территорию Восточной Славонии в состав Хорватии мирным демократическим путем", - заключил замминистра, указывая, что у Киева "есть серьезная мировая поддержка по этому поводу".
В то же время Путин высказал мнение, что ввод миротворцев в Украину через Генассамблею ООН невозможен, "потому что миротворцы ООН не могут функционировать иначе, кроме как по решению Совета безопасности", передает ТАСС.
Между тем, экс-премьер-министр Украины, ныне представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске заявлял в интервью изданию "Гордон", что при аргументации ввода миротворцев ООН Киеву нужно будет признать либо войну с РФ, либо гражданский конфликт.
"Если мы в предложении укажем агрессию России - это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют. Если мы не указываем агрессию России, значит у нас внутренний гражданский конфликт, и тогда миротворцы могут участвовать", - высказывал он мнение, добавляя, что "без согласия фактически воюющих сторон (в том числе российско-сепаратистских войск) миротворцев в зону практических боевых действий никогда не пошлют".
Глава МИД Сергей Лавров со своей стороны указывал, что Минские соглашения по урегулированию украинского конфликта не содержат положения о вводе миротворцев ООН в Донбасс, говорилось в заметке "РИА Новости".
Заявление Путина прозвучало вскоре после того, как спецпредставитель США по Украине Курт Волкер высказался в польщу предоставления Киеву летального вооружения для сопротивления Москве.
"Оборонительное вооружение помогло бы остановить Россию, которая угрожает Украине", - заявил Волкер.
При этом Пентагон и Госдеп уже представили Белому дому официальный план по передаче Украине летального вооружения. Речь идет как о противотанковых орудиях Javelin, так и о зенитных комплексах. Американские СМИ подтверждали, что соответствующий вопрос обсуждается в Вашингтоне на высшем уровне, хотя о реакции президента Трампа на этот счет пока ничего не известно.
В 2014 году Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс, где с тех пор проводит вооруженную операцию с помощью кадровых российских военных и местных сепаратистов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное што б эти миротворцы не были бурятскими танкистами..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Керченский мост - надувательство, не имеющее аналогов в мире

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель |
Понедельник , 4 сентября 2017, 16:22
Будущий Керченский мост не только представляет собой самый большой экстремальный аттракцион, который в любой момент может уйти на дно морское, но и неоправданно дорогое удовольствие сверхдержавы с неограниченно замороженным пенсионным фондом.
Вот честно, просто с удовольствием прочитал новость о том, что стоимость строительства Керченского моста превышает стоимость строительства самого длинного моста в мире, коим является Даньян-Куньшаньский виадук! Причём, соотношение цифр, не только описывающих затраченные суммы, но и ТТХ сооружений просто поражают и наталкивают на мысль, что на самом деле мост, соединяющий Россию и оккупированный Крым это не более чем распил бюджетных средств, которые могли бы пойти на индексацию пенсий, строительство и ремонт школ, повышение зарплат бюджетникам… Но не пошли.

Так, на Керченский мост, длинною 19 км, планируется затратить $4 млрд, в то время как на строительство Даньян-Куньшаньский виадука, длинной 164,8 км (!!!) было затрачено $1,42 млрд! То есть, на мост длинной в 8,6 раз больше нежели керченский, было затрачено в три раза меньше средств. Но и это ещё не всё, ведь построен он был всего за два года!
Разумеется, в контексте вышеуказанных цифр я не говорю о том, что Керченский мост, по сути, это гиблый проект и его судьба, рано или поздно, но будет сведена к покою на дне морском. И если учитывать это обстоятельство, пускай и в долгосрочной перспективе, то уровень надувательства россиян, искренне верящих в стройку века, просто не знает себе равных! С чем 86% носителей лишней хромосомы и подправляю, а так же констатирую - да, ваш мост и вправду не будет иметь аналогов в мире.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пилите, Шура, пилите! чем больше распилят, тем меньше пойдет на войну. пусть пилят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пропало не всё, думаю, им так народ не позволит сделать (амнистий, особых статусов, выборов, и т.д)
Всё же за три года они поумнели, и может понимают к чему всё может привести.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор"

Всего один приказ в марте 2014 - поступать согласно уставу.
Приказ был , но приказ - "ждите приказа"
Не пустит ху..ло ООН . Не, формально он согласится, но перед самым вводом миротворцев будет обострение ситуации ,с применением всего имеющегося вооружения. И опять переговоры и т.д и т.п .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Народ,про Крым нам надо забыть,будем реалистами.Пройдет лет 20,вырастет новое поколение,сдохнет старое,и возможно,,,в чем я глубоко сомневаюсь,Крым вернется.Только нужен ли он вам тогда будет? Есть другие морские,портовые города,надо тх развивать и жить дальше.Чего я вам от всей души желаю!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Про тебя забыть надо, пройдет лет 20 ,вырастут твои внуки и может быть про тебя вспомнят. А может и не вспомнят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
крым вернётся когда в Млсквабаде жрать нечего будет...пиндосы опять бабло колотить на ношках буша будут)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ещё про шо нада забыть? Нихера себе, сначала это забыть, потом то забыть - и это реализм? Ничего не нада забывать, а особенно о ватной крысмассе, которая не должна иметь никаких политических прав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никто никого не будет вводить . Европу устраивает находиться в состоянии "глубокой обеспокоенности" . Что мы хотим от зажравшейся бабушки ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда ты сам не имеешь желания прогнать вора из своего дома - глупо надеяться , что соседи это сделают за тебя
 показать весь комментарий
Ответить
 
Европе пора понять , что Украина тоже в их доме .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Геращенко чушь говорит: рашен зольдатен наденут голубые каски и официально пропишутся на дамбасе как в Осетии, Абхазии и Приднестровье, неужели проблем мало по возврату Крыма ничего не движется вообще и инициатив никаких. Мало минских соглашений которые полный тупик с особым статусом дамбаса и изменениями в конституцию, что фактически капитуляция?? Кроме того чтобы ввести миротворцев нужно признать конфликт "внутренним", типа "гражданская война". Иначе будет право вето в Оон у раши и вообще в конфликты межжду государствами оон не входит миротворцами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А для цього потрібно визнати росію агресором,тоді присутність раши в миротворцях навіть не буде обговорюватись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
введение миротворцев должно начинатся с Украинско-москальской границе перекрытие любых грузов с РФ в ОРДЛО без досмотра миротворцами(не путинскими ясный пень их там действительно не должно быть)....вот тогда и посмотрим как быстро у макак пульки и снаряды окончатся....вопрос стоит что потом? Увидим захерченка в ВР? Боюсь что в тот день никто с ВР не выйдет....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зелёных человечков с белорусскими паспортами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если вводить миротворцев они самое главное должны встать на границе с рф и по всей территории днр+лнр.
А что хочет путин, из его слов понятно: "что миротворцы могут находиться только на линии разграничения на Донбассе и должны быть введены после прямых переговоров с Донецком и Луганском. (Киев ведёт переговоры с террористами) "Эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях."
Вот и всё замороженный конфликт, после этого выборы, амнистия, "особый права" (правее всех).
"минские соглашения" расписанные в кремле - это, сами подберите слово.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Миротворцы только на границе, иначе куй ему за воротник
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ksenia, у рашки право ВЕТО в оон как постоянного члена совбеза, ну признает её Украина агрессором, всё равно там будут рашисты точно также как треть наблюдателей ОБСЕ на дамбасе с рашки. Только миротворцы НАТО, иначе я уже выше пояснил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет такого понятия как миротворцы НАТО. Мандат выдаётся исключительно Совбезом ООН, где у рашки право вето.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную русскими территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию, их мандат должен заканчиваться на украино-российской границе...", - а это и Крым.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И поэтому хуйло не сбежит так легко как ему кажется, этого сома на крючке ,подцепленного за яйца, будут теперь долго водить. А с яйцами видимо придется растаться
 показать весь комментарий
Ответить
 
а под Киевом миротворцев не надо располагать?
а че уж мелочиться...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сколько этим курам с мозгами от копчённого хека не рассказывай, что в международной политике есть правила и понятия, всё бестолку. Если вводится миротворческий контингент то, вводится он исключительно по согласованию со всеми участвующими сторонами. Никто на эксклюзивные хотелки какихто ирок разменивать устоявшиеся правила не собирается. Лугандон будет требовать исключительно того, на что ему укажет кремлядь и на другие условия он не согласится. При том, что сепары будут требовать участия эрефии в миротворческом контингенте, а это значит, что Поця и Ира сами приглашают кацапские войска войти на территорию Украины официально и оберегать мир между Украиной и оккупироваными территориями. На другое пьютин не согласится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Про Крым не забывайте . Крым тоже оккупированная территория.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремлевские сценарии не пройдут. Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную РФ территорию, - Ирина Геращенко о заявлении Путина
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти