 Пятерых полицейских задержали в столице по подозрению в грабежах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.
По информации следствия, задержанные во время несения службы на территории Центрального железнодорожного вокзала под разными предлогами доставляли в полицейское помещение граждан, которые самостоятельно путешествовали или находились в нетрезвом состоянии, незаконно применяли к ним спецсредства (наручники, слезоточивый газ), физическое насилие и грабили их.
Сообщается, что установлена причастность задержанных к 10 нападениям в период с марта по сентябрь текущего года.
Также были задокументированы факты содействия задержанными карманным ворам с последующим перераспределением краденного.
Отмечается, что полицейские были задержаны во время очередного ограбления на железнодорожном вокзале.
Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.
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