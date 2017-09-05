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Все про:ограбление (1255) Нацполиция (8585) прокуратура (3162)

 Пятерых полицейских задержали в столице по подозрению в грабежах

наручники

Прокуратура сообщила им о подозрении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

По информации следствия, задержанные во время несения службы на территории Центрального железнодорожного вокзала под разными предлогами доставляли в полицейское помещение граждан, которые самостоятельно путешествовали или находились в нетрезвом состоянии, незаконно применяли к ним спецсредства (наручники, слезоточивый газ), физическое насилие и грабили их.

Сообщается, что установлена причастность задержанных к 10 нападениям в период с марта по сентябрь текущего года.

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Также были задокументированы факты содействия задержанными карманным ворам с последующим перераспределением краденного.

Отмечается, что полицейские были задержаны во время очередного ограбления на железнодорожном вокзале.

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.
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ага,и на все это закрывают глаза,все крыто шито,аж задержали 5рых сразу
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Цикаво Аваков блог об этом успехе реФФормы напишет?
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надо было не задерживать,а то щас боты о зраде запоют,а так бы и не воняли если бы не задержали
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПятерых полицейских задержали в столице по подозрению в грабежах
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