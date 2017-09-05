 Путин о возможных поставках США летального оружия Украине: Может увеличиться количество жертв

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это (поставки летального оружия в Украину) суверенное решение США, кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс никак повлиять не сможем. Но есть общие международные правила и подходы - поставки оружия в зону конфликта не идут на пользу умиротворения, а только усугубляют ситуацию", - сказал В.Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
По его словам, "если это произойдет в данном случае, то принципиально это решение (поставки летального оружия в Украину) ситуацию не изменит, вообще никак не повлияет на изменение ситуации, но, количество жертв, безусловно, может увеличиться".
По его словам, "есть еще один момент, на который следует обратить внимание, - кто вынашивает подобные идеи".
"Это заключается в том, что у самопровозглашенных "республик" достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны... И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать самопровозглашенные "республики" - может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них", - предупредил В.Путин.
2193 37
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
В августе СБУ задержала в Харькове крупную резидентуру российской разведки, состоявшую из 18 человек, - Грицак(78)
Смысл получения "Джавелинов" ВСУ - принуждение россиян на Донбассе к выполнению Минских соглашений, - Тымчук(44)
Террористы за сутки 44 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских сил, - штаб(20)
Один украинский воин получил ранения в результате гранатометного огня врага на подступах к Марьинке, - штаб(11)
Кадыров против России: столкновение неизбежно(0)
Грицак обвинил ФСБ в терроризме в Украине: к терактам в Одессе, Харькове и Херсоне причастны спецслужбы РФ, погибли десятки людей. ВИДЕО(223)
Для привлечения к ответственности за визиты в Россию необходимо наделить ее статусом страны-агрессора, - Горбатюк(199)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-------------
В переводе с хуйловского на человеческий это звучит так:
"Если США будут поставлять летальное оружие Украине, то Россия увеличит поставки оружия ИГИЛ, Талибану и Хезболле".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Оружие дать - необходимо!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сепары найдет еще оружия в шахтахон подгонит сепарам еще оружия, и война будет не только на Донбассе
Источник: https://censor.net.ua/n454061
Ответить
Ответить
Ответить