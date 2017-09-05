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 Политика Украины, За рубежом
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 Путин о возможных поставках США летального оружия Украине: Может увеличиться количество жертв

путин

Возможные поставки США летального оружия в Украину принципиально ситуацию на Донбассе не изменят, но это может привести к увеличению количества жертв, спровоцировать применение военной силы на других территориях, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это (поставки летального оружия в Украину) суверенное решение США, кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс никак повлиять не сможем. Но есть общие международные правила и подходы - поставки оружия в зону конфликта не идут на пользу умиротворения, а только усугубляют ситуацию", - сказал В.Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

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По его словам, "если это произойдет в данном случае, то принципиально это решение (поставки летального оружия в Украину) ситуацию не изменит, вообще никак не повлияет на изменение ситуации, но, количество жертв, безусловно, может увеличиться".

По его словам, "есть еще один момент, на который следует обратить внимание, - кто вынашивает подобные идеи".

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"Это заключается в том, что у самопровозглашенных "республик" достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны... И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать самопровозглашенные "республики" - может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них", - предупредил В.Путин.
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Угу, количесво жертв рашистских окупантов. Ссыкануло Хуйло.
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ну так...надо одноместные танки присылать .тогда и жертв меньше будет.
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на росії завжди були проблеми з м'ясом в гастрономах, і тільки з пушечним - ніколи
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Мудило, "у них достаточно собственного оружия"
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какие нах "республики"..? шо ты мелешь, чмо болотное..?
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Да, Вова, к бабке не ходи, количество жертв среди твоих адептов точно увеличится...
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Да, просто больше козломордых поедет в гробах домой и сё тут, надо называть вещи своими именами.
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Обязательно увеличится.А ты как,ублюдок,думал?
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Ху-й-ло переводит стрелки, как всегда. Короче, карлик, или ты выводишь своё недобитое войско ху-вое, или ему - пипец.
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Начнется массовая и планомерная утилизация заблудшей кацапни.
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А почему нельзя организовать поставку оружия под видом гуманитарной помощи?
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Белые КАМАЗы из США. Хотя где американцам взять КАМАЗов.
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Будет больше "отпускников" умерших от отравления свинцом
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И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать самопровозглашенные "республики" - может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них", - предупредил В.Путин.
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В переводе с хуйловского на человеческий это звучит так:
"Если США будут поставлять летальное оружие Украине, то Россия увеличит поставки оружия ИГИЛ, Талибану и Хезболле".
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в общем понятно , лугандонить будут долго, .... какой им статус? минные поля им по периметру , и стрелять во все что шевелиться
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Та то воно на збіговиську БРІКС розпатякалося.
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Бояться ватники ,что нам оружие поставят ,.потому как вынашивают план захвата Киева ...а с таким летальным оружием они захлебнуться и отступят ...так что правильно .,что наши союзники его нам поставят ..Слава Украине !!
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Ну это же ясно как белый день, самое слабое место шантажиста именно то , чем он пытается шантажировать, отними у него козыри и это битая карта.
Оружие дать - необходимо!
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Да, похоже, что черт ладана боится меньше
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І куди ти же загрожуєш свою зброю відправити, хУЙЛО- у Придністров'я?
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Если тварь поставляющая в зону конфликта оружие целыми конвоями р
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Поведение пуйла это обычное поведение гопника - шантаж и запугивание
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Если тварь поставляющая в зону конфликта оружие целыми конвоями расчирикалась на тему поставок оружия другой стороне, значит тварь обосралась.
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они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них Это как, лугандон нападет со стороны Белоруссии? А на счет жертв, то просто увеличится количество жаренных бурятов. И Еська им споет: вы буряты как я рад.
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Опять путен сказал... Обязательно ретранслировать каждый пук из-под шконки?
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Надо понимать так: на каждую поставку оружия из США будет две поставки из России
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"Это заключается в том, что у самопровозглашенных "республик" достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны... И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать самопровозглашенные "республики" - может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них", - предупредил В.Путин"... Т. е. х-ло в открытую предупреждает, что сепары найдет еще оружия в шахтах он подгонит сепарам еще оружия, и война будет не только на Донбассе
Источник: https://censor.net.ua/n454061
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А какого путина, хуйло поставляет оружие, в зону конфликта? Естественно увеличится количество рефрижераторов 200ых, белых, "автобусов на родину"! Сколько, сотен тысяч вернулись с отпуска,упакованных? Что тайна?
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А то, что эта ТВАРЬ недоношенная поставляет террористам на Донбасс оружие, то никакие международные правила и подходы ему не писаны!!! ОНО может только скулить против!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин о возможных поставках США летального оружия Украине: Может увеличиться количество жертв
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