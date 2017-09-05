 С 5 по 20 сентября в столице частично ограничат движение по ул. Богдана Хмельницкого

В связи с ремонтом покрытия на ул.Богдана Хмельницкого с 05.09.2017 до 20.09.2017 на участке от дома № 10 до № 12 будет частично ограничено движение транспорта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Напомним, что В ближайшее время улицу также перекроют для массовых мероприятий, с 21:00 15 сентября до 6:00
транспорта от ул. Бы. Хмельницкого до ул. Михайловской. Движение ограничат в связи с подготовкой и проведением праздника благодарения.
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