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Все про:авто (4535) дороги (1798) Киев (18063)

 С 5 по 20 сентября в столице частично ограничат движение по ул. Богдана Хмельницкого

ремонт дорог

Движение перекроют из-за ремонта дороги.

В связи с ремонтом покрытия на ул.Богдана Хмельницкого с 05.09.2017 до 20.09.2017 на участке от дома № 10 до № 12 будет частично ограничено движение транспорта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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Напомним, что В ближайшее время улицу также перекроют для массовых мероприятий, с 21:00 15 сентября до 6:00 Читайте на "Цензор.НЕТ": С 15 по 18 сентября в Киеве перекроют проезд по нескольким центральным улицам
транспорта от ул. Бы. Хмельницкого до ул. Михайловской. Движение ограничат в связи с подготовкой и проведением праздника благодарения.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 5 по 20 сентября в столице частично ограничат движение по ул. Богдана Хмельницкого
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