 Путин пообещал подать на США в суд и обвинил американские власти в хамстве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае, где закончился саммит БРИКС.
Путин отметил, что власти США имели право сократить число российских консульств в своей стране, однако сделано ими это было "в хамской манере".
"Это не украшает наших американских партнеров. Но трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим ничего уже не поделаешь, таков уровень политической культуры определенной части американского истеблишмента", - отметил Путин.
Президент РФ особо отметил, что действия властей США нарушили имущественные права России, которую лишила права пользоваться своим имуществом.
"Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение российскому МИДу обратиться в суд, посмотрим как эффективно работает хваленая американская судебная система", - пояснил Путин.
Путин также отметил, что Россия оставляет за собой право ответить на действия властей США сокращением персонала американской дипмиссии в России еще на 155 человек для достижения полного паритета. Однако в ближайшее время Россия пока не намерена принимать такого решения.
31 августа США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. "Соблюдая принцип паритета, о котором упоминала российская сторона, мы просим власти РФ закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также - используемое консульством здание в Вашингтоне и еще одно относящееся к консульству здание в Нью-Йорке. Закрыть эти объекты нужно до 2 сентября", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.
28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".
Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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действительно такое просто так оставлять нельзя...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=E3YovZtbZbw
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- Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, - сказал Бендер. - Может быть, там вам помогут.(С) "золотой Теленок"
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творит полнейший беспредел,
летят ошметки, плачет псарня
и сторож тоже не у дел.
Соседи сгрудились над картой,
вдыхают запахи войны,
их очи светятся азартом,
слова угрозами полны.
Тяжелый случай, но однако
не стоило б с ХУЙЛО юлить.
Что делать с бешенной собакой?
На всякий случай пристрелить!
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Ботокс износился.
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18 лет ,как я подсел на самый мощный наркотик-подумал он.Наркотиком он называл огромные деньги ,которые сваливались на страну , а значит и лично в его карман. Он не мог себе представить,что он бывший питерский малец-хулиган будет распределять триллионы рублей и миллиарды долларов 18 лет ,и только от него зависит кому и сколько дать..
Он отчетливо понимал , что если он потеряет власть ,то на него повесят огромный шлейф преступлений за 2 десятилетия и он легко может сменить свой дорогой итальянский костюм на полосатую робу заключенногo.
Ему не спалось и он размышлял о своем неизвестном будущем и о будущем его капиталов,дворцов,вил,квартир ,дач и яхт. Что меня ждет впереди господи ?. Он подымал глаза вверх и вопрошал у Бога. В ответ он слышал только тишину . Эта тишина его угнетала и неспокойные мысли тяготили его.. Он перекрестился,,поцеловал икону Владимирской Божьей Матери, закрыл глаза и окунулся в сон. Только во сне он был тем маленьким Володькой ,,которого искренне и от всей души любили его родители. Ему часто снились мать с отцом ,когда они еще были совсем молоды,а он совсем юным..Только во сне он был по настоящему свободным и счастливым..
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Путин в ответ на выдворение своих дипломатов демонстративным пинком под зад, пообещал грозно нахмурить брови и ... тихонько пукнуть в лужу.
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- путен введи.
наверное ссыкотно с штатами связыватся, только пальчиком погрозил и как-то не убедительно.
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путенхуйло также отметил, что расеюшка оставляет за собой право ответить на действия властей США сокращением персонала американской дипмиссии в расеюшке еще на 155 человек для достижения полного паритета. Однако в ближайшее время расеюшка пока не намерена принимать такого решения.
Источник: https://censor.net.ua/n454058
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Дайошь паритет!!! Хде енто видано шоб сцарь-батюшка подавал в суд? Ты хуйло сцарь всия мокшей или таки окурок - тень моли?!!!
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Всё идёт по плану, и "более чем". Но сейчас опасность как никогда велика. Крыса, загнанная в угол, кусается. А крыса бешеная... Поэтому надо быть готовыми отбрасывать её в угол пинками сапога. А пока продолжать давить. Спокойно и неумолимо.
АНАКОНДА...
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Так его ж там только и ждут!!!
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США опубликуют список воров-чиновников с РФ, хранящих деньги в оффшорах
Самое смешное, что подавляющее большинство лишнехромосомного стада эту информацию проглотит молча, ибо овцы критически мыслить не могут, удел россиян - стойло
видео -- https://youtu.be/50YEB8K10sI
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