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Все про:посольство (442) посольство РФ (315) Путин (24193) Россия (72139) США (13349)

 Путин пообещал подать на США в суд и обвинил американские власти в хамстве

путин

Власти России оставляют за собой право ответить на решение США о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае, где закончился саммит БРИКС.

Путин отметил, что власти США имели право сократить число российских консульств в своей стране, однако сделано ими это было "в хамской манере".

"Это не украшает наших американских партнеров. Но трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим ничего уже не поделаешь, таков уровень политической культуры определенной части американского истеблишмента", - отметил Путин.

Президент РФ особо отметил, что действия властей США нарушили имущественные права России, которую лишила права пользоваться своим имуществом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служебная часть генконсульства РФ в Сан-Франциско перешла под контроль США

"Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение российскому МИДу обратиться в суд, посмотрим как эффективно работает хваленая американская судебная система", - пояснил Путин.

Путин также отметил, что Россия оставляет за собой право ответить на действия властей США сокращением персонала американской дипмиссии в России еще на 155 человек для достижения полного паритета. Однако в ближайшее время Россия пока не намерена принимать такого решения.

31 августа США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. "Соблюдая принцип паритета, о котором упоминала российская сторона, мы просим власти РФ закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также - используемое консульством здание в Вашингтоне и еще одно относящееся к консульству здание в Нью-Йорке. Закрыть эти объекты нужно до 2 сентября", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.

28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Начинает признавать международное право?!
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Пока нет, но начинает догонять что это такое.
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появилось видео хамской депортации дипломатов.
действительно такое просто так оставлять нельзя...

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=E3YovZtbZbw
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в американский,рассчитывает на их правосудие.
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- Отдайте мне мои деньги, - шепелявил он, - я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
- Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, - сказал Бендер. - Может быть, там вам помогут.(С) "золотой Теленок"
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Пуйло тебя опустили, ты обосрался... теперь тихо обтекай.
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Это в международный суд, решения которого сама Россия не признает?
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а ботоксному всё "партнеры" мерещатся ))) ему что ролевых игр с овцеепом-орденоносцем мало?
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Басманный районный суд обещает быть беспристрастным
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Взбесившись, Пу залез в овчарню,
творит полнейший беспредел,
летят ошметки, плачет псарня
и сторож тоже не у дел.
Соседи сгрудились над картой,
вдыхают запахи войны,
их очи светятся азартом,
слова угрозами полны.
Тяжелый случай, но однако
не стоило б с ХУЙЛО юлить.
Что делать с бешенной собакой?
На всякий случай пристрелить!
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Но трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. Главное што б ты плешивая гнида не путала Малороссию Недороссию с Украиной
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Это чисто кацапская фишка путать Австрию с Австралией (знаю на личном опыте, не придумываю!) - у кого что болит, тот о том и говорит))
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Нарушение имущественных прав заприметил,а как же на счет Крыма,а?
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ну оно считает, что масковии можно воровать, а другим низзззя
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ну он и считает, что у них только права и никаких обязоностей, кстати они же не признают международные суды, куда же он обратится?
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Ути-пути) Какой мы стали обиженным. В 2014-ому году такого ты не говорил. Говорил о каком-то там вЭличии. Что ж ты фраер сдал назад))
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З якого це дива воно почало визнавати якісь суди?
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так кацапам же санкции только на пользу ...
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Щас крысёныш наберёт полный рот g@вна и как плюнет на Трампа.
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Он точно не знал какое население его страны.Только приблизительные цифры лежали у него на столе. Он точно не знал сколько у него денег и недвижимости .Только примерные цифры крутились у него в голове..Он не мог доверить никому свою личную бухгалтерию,которая пополнялась ежедневно от всех крупных сделок в России. Без него ни одна крупная сделка не могла состояться. Он везде был в крупной игре, игре, которая его поглатила полностью и где он мог с огромным вожделением сбросить свой неистовый андреналин.
18 лет ,как я подсел на самый мощный наркотик-подумал он.Наркотиком он называл огромные деньги ,которые сваливались на страну , а значит и лично в его карман. Он не мог себе представить,что он бывший питерский малец-хулиган будет распределять триллионы рублей и миллиарды долларов 18 лет ,и только от него зависит кому и сколько дать..
Он отчетливо понимал , что если он потеряет власть ,то на него повесят огромный шлейф преступлений за 2 десятилетия и он легко может сменить свой дорогой итальянский костюм на полосатую робу заключенногo.
Ему не спалось и он размышлял о своем неизвестном будущем и о будущем его капиталов,дворцов,вил,квартир ,дач и яхт. Что меня ждет впереди господи ?. Он подымал глаза вверх и вопрошал у Бога. В ответ он слышал только тишину . Эта тишина его угнетала и неспокойные мысли тяготили его.. Он перекрестился,,поцеловал икону Владимирской Божьей Матери, закрыл глаза и окунулся в сон. Только во сне он был тем маленьким Володькой ,,которого искренне и от всей души любили его родители. Ему часто снились мать с отцом ,когда они еще были совсем молоды,а он совсем юным..Только во сне он был по настоящему свободным и счастливым..
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СЕНСАЦИЯ!! Небывалый прецедент ГОПНИК НАДУМАЛ СУДИТЬСЯ!!!! Бесчестная и безпринцыпная сволочь!
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Ясно-понятно.
Путин в ответ на выдворение своих дипломатов демонстративным пинком под зад, пообещал грозно нахмурить брови и ... тихонько пукнуть в лужу.
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Искандеры уже не те... С такими выступлениями Пукин не доживет до выборов 2018 года
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Вот почему американцы дали срок до 1 сентября, чтобы Путину подсунуть какашку на самит БРИКС
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Путин пообещал подать на США в суд. В басманский или печерский. Похоже прищемили американцы если про суд вспомнил.
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пуйло еще сернул,что может 155 амерских дипломатов выслать)))))))))
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а разве московитские дипломаты не орали
- путен введи.
наверное ссыкотно с штатами связыватся, только пальчиком погрозил и как-то не убедительно.
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Вспомнил Промокашку с шарфиком на шее: "собака лаяла на дядю фраера..."
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вовка, лошадь и иже с ними могут выражать глубокую озабоченность и подать иски в басманный суд, результат будет очевиден, только толку будет маловато, международные суды для рашки скоро совсем закроют.
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Неужто в Гаагский, и че сам приедет для участия?
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и это учитедь и наставник порошенко, я думал оно умнее немного ...
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путен хуйло также отметил, что расеюшка оставляет за собой право ответить на действия властей США сокращением персонала американской дипмиссии в расеюшке еще на 155 человек для достижения полного паритета. Однако в ближайшее время расеюшка пока не намерена принимать такого решения.
Источник: https://censor.net.ua/n454058

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Дайошь паритет!!! Хде енто видано шоб сцарь-батюшка подавал в суд? Ты хуйло сцарь всия мокшей или таки окурок - тень моли?!!!
Путин пообещал подать на США в суд и обвинил американские власти в хамстве - Цензор.НЕТ 1879
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Хуйло начал срываться на визг - и, подумать только - грозится подать на США в американский суд. Может, он надеется, что в ответ США подадут на него в московский Басманный суд?
Всё идёт по плану, и "более чем". Но сейчас опасность как никогда велика. Крыса, загнанная в угол, кусается. А крыса бешеная... Поэтому надо быть готовыми отбрасывать её в угол пинками сапога. А пока продолжать давить. Спокойно и неумолимо.
АНАКОНДА...
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ПАПЕ РИМСКОМУ ЕЩЕ ПОЖАЛОВАТЬСЯ НЕ ЗАБУДЬ, ТВАРЬ КАРЛИКОВАЯ!!!
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))) Хочу бачити паРашу в полум'ї громадянської війни. Щоб орки драли один одного оскаженіло, а Пунін в цей час щоб сидів в своєму бункері з своїм виводком від усіх шлюх і розповідав усьому світу про вЯлічіє рюськага духа.
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Мацковский аппелиционый???Так там занято с Сименсом вопросы решают)))
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Это оно в Гаагу обратиться собирается? Ха-ха-ха-ха!!!....
Так его ж там только и ждут!!!
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я дажне знаю куда оно обратится, в лигу сексуальных меньшинств.
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Тут США еще подарочек готовят:

США опубликуют список воров-чиновников с РФ, хранящих деньги в оффшорах
Самое смешное, что подавляющее большинство лишнехромосомного стада эту информацию проглотит молча, ибо овцы критически мыслить не могут, удел россиян - стойло
видео -- https://youtu.be/50YEB8K10sI
Путин пообещал подать на США в суд и обвинил американские власти в хамстве - Цензор.НЕТ 7089
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин пообещал подать на США в суд и обвинил американские власти в хамстве
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