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 С начала 2017 на Луганщине от обстрелов наемников РФ погибли 34 украинских воина, - ОВГА

память ато

С начала 2017 года в Луганской области было зафиксировано более 2300 обстрелов со стороны российских наемников, 34 украинских военнослужащих погибли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации.

"В 2017 году на Луганщине было зафиксировано более 2300 обстрелов со стороны боевиков, 200 человек за это время получили ранения, из них 10 - гражданских. К сожалению, 34 украинских военнослужащих погибли", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что за минувшие сутки российские наемники три раза нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения. В частности, по позициям украинских военных вблизи пгт Станица Луганская и села Малиновое дважды открывался огонь из противотанковых и ручных гранатометов, а также стрелкового оружия. В направлении села Крымское Новоайдарского района велся обстрел из 82-мм минометов.

"Силы АТО огонь в ответ не открывали. Информации о потерях и разрушений не поступало", - сообщает ОВГА.

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Ето же откуда такие цифры если у нас каждый день были убиты 1-2 солдата?
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А не путин, кацапам здесь делать!
Даже читать не умеют!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала 2017 на Луганщине от обстрелов наемников РФ погибли 34 украинских воина, - ОВГА
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