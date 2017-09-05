 С начала 2017 на Луганщине от обстрелов наемников РФ погибли 34 украинских воина, - ОВГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации.
"В 2017 году на Луганщине было зафиксировано более 2300 обстрелов со стороны боевиков, 200 человек за это время получили ранения, из них 10 - гражданских. К сожалению, 34 украинских военнослужащих погибли", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что за минувшие сутки российские наемники три раза нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения. В частности, по позициям украинских военных вблизи пгт Станица Луганская и села Малиновое дважды открывался огонь из противотанковых и ручных гранатометов, а также стрелкового оружия. В направлении села Крымское Новоайдарского района велся обстрел из 82-мм минометов.
"Силы АТО огонь в ответ не открывали. Информации о потерях и разрушений не поступало", - сообщает ОВГА.
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