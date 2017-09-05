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 Спасатели ГСЧС продолжают восстановительные работы в Авдеевке

авдеевка

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают восстановительные работы в Авдеевке для минимизации последствий артиллерийских обстрелов, которые были весной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию на сайте ГосЧС.

4 сентября на улице Гагарина, 1 (5-этажный жилой дом) они демонтировали 10 элементов строительных конструкций и их обломков общей массой около 20 т.

"С 5 августа по этому адресу демонтированы уже 63 элемента строительных конструкций и их обломков (около 107,7 т), раскрыто 85 кв. м рубероида с утеплителем, снята кирпичная кладка крыши длиной 18 м (высотой 0,4 метра), демонтирована кирпичная кладка, очищено от строительного мусора 48 м стыков между железобетонными плитами, очищена от строительного мусора кровля пятиэтажного дома, прорезан рубероид в местах стыков плот общей длиной 24 м, убрано 3,7 т. остатков строительных материалов на 4 этаже", - сказано в сообщении.

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Кроме того, уже завершены работы на ул. Белинского, 13 (частный жилой дом).

"Демонтирована кровля 80 кв. м, перекрытия 16 апреля. м и кирпичная кладка стены 9 кв. м, вывезен строительный мусор 13 тонн, выполнена кладка угла дома кирпичом 1,3кв. м, сделана стяжка 9 кв. м, выполнена кладку стены дома газобетона 32 кв. м, собрано 28 стропил, установлено и закреплено 18 балок перекрытия, набиты обрешетки на стропила, крыша накрыта фанерой, рубероидом и шифером на площади 100 кв. м, установлено 18 м мауэрлата, установлены 20 м п. по ветрозащиты, установлено 20 кв. м фронтона", - сообщают в ГСЧС.
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