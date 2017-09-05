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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:миротворцы (384) ОБСЕ (2796) ООН (2181) Путин (24198) Совбез ООН (567) Донбасс (15955) БРИК (8)

 Наличие миротворцев на Донбассе вполне уместно, - Путин

путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИДу внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", - сказал В.Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

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По словам В.Путина, речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ".

"Второе - эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье - решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, "ДНР" и "ЛНР", - сказал В.Путин.

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Он продолжил: "Если все это сделать, это точно пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности".
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рано или поздно он должен бил засветиться
"еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу"
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Не знаю , кто там и где должен засветиться , но ты тут давно засветился зрадой и проковациями ! Может хватит всё сваливать из больной ватной башки на здоровую ! Прямо сказать слабо , что войну ведёт кремлёвское пид*** ло на Донбассе ?!
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и тут вся вышиватная рать начнет гнать на куйло, но как бы при этом забыв, что и петя говорил про миротворцев оон...а ну да, петя агент кремля)))
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"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ... " Ну уж нет, дудки!.Если миротворцы на танках встанут вдоль украино-российской границы, то конфликт будет ликвидирован быстро. Очень быстро.
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Миротворцев, надеюсь, российских, Владимир Владимирович?
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Вот плешивое "чувырло", такую неадекватную пургу гнать, еще нужно уметь. Хрен тебе "мнлгоходовочник". Стаб фонд прожрал, проSрал, теперь пора уже и сдохнуть.
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Нам нужен не просто мир. Нам нужен победный мир.
Все эти миротворцы только заморозят ситуацию. Нужна победа! Чтобы вышвырнуть всех путинососов с Украины!!! И наложить репарации на РФ.
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Ученые подсчитали, что за годы своей власти ху***ло наломал столько дров, что ими можно в течение нескольких лет отапливать дома стариков
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Хоче заморозити конфлікт, бо з'явилась небезпека атаки української армії.
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Бачите, як заговорив, коли сказали, що гроші заберуть. Де ж ти падло був 3 роки?
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С хуйлом все понятно, но хотелось бы услышать Петю Офшоренка
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что то Х#йло стал много разговаривать. выборы скоро...
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Стосовно миротворців на Донбасі , Ми ЗА - тільки ВИКЛЮЧНО БЕЗ Росії і Білорусі!!!
І ще одно, повноваження миротворців повинні діяти і на російському кордоні! Щоби пуйло НЕ могло допомагати. Далі, якщо там миротворці і вони "самостоятельные республики" Україна знімає з себе БУДЬЯКІ зобовязання щодо соціалки, пенсій, відновлення тощо. Перекриває лінію розмежування і всіх НЕЗГОДНИХ що знаходяться на підконтрольній території України висилає в ОРДЛО !
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границу сука плешивая отдавай. там они должны стоять, а на линии разграничения есть кому стоять.
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Миротворцы нужны только на границе Украины и России
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На этом козле где сядеш там и слезеш-он уже одной ногой согласно статистике совковой в могиле и терять ему нечего -из собой в иной мир нечего не заберет или он может думает что его вместе с ленином положат и он молча будет наблюдатькак развиваются события в раше.
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В переводе на нормальный язык он сказал -- Это можно и даже нужно, но только на моих условиях.
Это будет писец, не сопостовимый даже с Придестровьем...
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Не нравится что украинская власть говорит синхронно с пуйлом, ещё и Меркель подключилась, только текст немного отличается. Вот и законопроект экстренно готовят о "реинтеграции" дамбаса, лишь бы потом не перекрыли путь этим особым статусом дамбаса в НАТО и ЕС, хрен его знает куда кривая вывезет с таким внешним управлением получит дамбас право вето, чего и добивается пуйло чтобы Украина была в зоне влияния раши.
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То что говорят это одно а то что каждый себе имеет на уме это совсем другое-у путина после кровавой бойни устроенной им есть желание еще стать после этого так называемым миротворцем хотя это дико смотрится а в УКраине есть желание привести миротворцев нетральных к рашистам чтобы они держали порядок пока Х-ЙЛО не заберет свою банду военную вместе со своим металломом до появления контроля границы с рашистами.
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только у миротворцев НАТО есть самые широкие возможности и средства для охраны наблюдателей и поддержки режима соблюдения перемирия
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Видать этот путин надеется что его банда военная с его кровавыми руками по самые локти станет миротворцами-напрасно мудак надеется -этому не бывать и пусть урод не строит илюзии по этому поводу -кровь на руках рашистов еще долго нельзя будет смыть.
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миротворцы будут на срасее скоро...после освобождении срасеи от фашистов 21века.
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Начало речи было неплохим, как и само заглавие статьи.Но дальше!!!!Когда это нам надо обговаривать с главарями террористов,с такими придурками, как захарченко и толстомордым, сидящими на цепи у кремля,все стало на свои места. Плешивого все устраивает,ничего менять не собирается,потому что он очень "вяликий". Вывод один:нам надо играть тоже дурку,но знать свое--вооружаться и еще раз вооружаться,совершенствоваться по всем статьям, одним словом --милитаризация.
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У Хуйла Оккупантам, хотят присвоить статус Миротворцев!??
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Угу, щщщщас.
Эй, там, сзади, ну-ка разойдитесь в стороны: я разгон брать буду...
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Почему теперь мы ненавидим русских", - пост украинки взорвал Сеть



"За жен, на коленях вымаливающих жизни своим любимым.
Что только не прилетало мне в личку за эти последние бурные годы.
На всякие там «с@ка бандеровская» уже даже внимание не обращаю. Давно принимаю за комплимент. Но сегодня вдруг зацепило одно сообщение: «ЗА ЧТОООО??! (именно так протяжно и именно капслоком) за что вы нас так ненавидите????» Мы - это, соответственно, украинцы, то есть хохлы, то есть бандеровцы , то есть фашисты.
Они- это русские, то есть братья, то есть одной крови, одного теста и чуть ли не от одной матери.
«Мы же столько прошли! А вы нас ненавидите! Все русское ненавидите. За чтоооо???!!»- надрывалась моя личка.
А действительно. За что? Ну, во-первых, не все русское и не всех русских. Никто не заставит меня разлюбить Есенина, Ахматову, Блока. Я никогда не забуду, как задыхалась от восторга, глядя на картины Врубеля в Третьяковке. Мне все так же нравятся Высоцкий и Розенбаум. Я выросла на русской классике. В детстве я вместо альбомов с раскрасками листала альбомы с репродукциями Васнецова, Репина, Брюллова. И Перов для меня драматичнее, чем Жерико, а Достоевский глубже, чем Гюго. Я это полюбила задолго до Путина и «крымнаш».
Да, сейчас «крымваш».
Но «совестьнаш».
И «правданаш».
И «богнаш», а от вас отвернулся.
И да, действительно, мы так много прошли с вами вместе. Великую отечественную, Афганистан… Украинцы получали такие же фронтовые письма, сложенные треугольничком, такие же похоронки, такие же цинковые гробы. Мы вместе показывали кукиш Америке и кузькину мать всему миру. Ненавидели империализм и буржуев проклятых во время холодной войны. Цвет украинской нации валил лес и гнил на соседней шконке рядом с вашим в ГУЛАГе…
Потом Чечня. Когда старший брат сказал, что вся Чечня - это сплошные головорезы и бандиты, мы согласились. Когда Грозный равняли с землей, мы промолчали. Дай, Господи, силы теперь не умереть со стыда. Когда воевали с грузинами, мы тоже робко постояли в стороне. Старшему брату ведь виднее. На братскую любовь можно списать любую подлость.
А теперь мы ненавидим вас. Тех, у кого Путин и гвардейская ленточка на весь микроскопический мозг. За то, что вы пришли к нам. Может, не вы лично. Но с вашего молчаливого одобрения или заливистого поощрения пришли другие. У которых «русский мир» зачесался. У которых патриотизм жмет голову, карманы и курок от автомата. К нам пришли, к своим бывшим братьям. На наши свежевыметенные полы. В своих кирзачах. И теперь мы вас ненавидим.
За «защиту» «своих».
За «русский мир».
За «фашистов и бЕндеровцев»
За «гумконвои». За танки, БТРы, гранатометы и автоматы из «военторга».
За наших людей, на коленях встречающих въезжающие в города гробы.
За то, что на наших площадях висят фотографии погибших ребят. Некоторым из них еще не было 19-ти. За то, что другие 19-летние идут, чтобы сменить уже павших.
За то, что по улицам ходят мужчины с серыми лицами. Издалека кажется, что это пыль. А подходишь ближе и понимаешь, что это война въелась в морщины, в поры, в волосы, в души… И хорошо если она только въелась в кожу, а не оторвала руки, ноги, не испепелила сердце. И ничем ее не смыть. Только время поможет. Сколько лет нужно провести в кругу семьи, сколько люлек откачать с новорождёнными детьми или внуками. Сколько часов провести на рыбалке с сыновьями, братьями или отцами. Сколько времени должно пройти, чтобы появился блеск в глазах. Сколько нужно будет расчесать и заплести косичек дочерям, чтобы руки перестали предательски дрожать. Только все это поможет стереть страшную краску с поседевших лиц.
Мы ненавидим вас.
За то, что видим пацанов, с которыми учились в школе, или росли на районе, и они одеты в камуфляж. И старше пацаны эти стали на столетия. Даже если по паспорту им 20 лет.
За то, что дети в школах делают журавликов и пишут на них «возвращайся домой, дядя».+
За жен, на коленях вымаливающих жизни своим любимым.
За старческие руки матерей, поглаживающие фотографии тех, за кого молиться уже поздно.+
За скупые слёзы стариков-отцов. Которые храбрятся, держатся. И только потирают периодически где-то там, под сердцем. И седеют, тихо седеют…
За новости «сегодня в зоне боевых действий погибло…»
За страшное привыкание к этим новостям.
За тонкое детское «мам, а папа где?»
За дрожащее женское «на небе». А потом лишь бы успеть, лишь бы добежать. Захлопнуть дверь и упасть лицом в подушку. И грызть, грызть её и выть страшным неженским голосом.+
За будущих невест, которых отцы не поведут под венец.
За страшное слово «никогда», вошедшее во многие украинские дома. Вы принесли его на подошвах своих мерзких сапог. http://nev25.blogspot.com/2016/06/blog-post_613.html
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Писал же что американцы прижали хуйла по полной...Он хочет сохранить лицо при выходе с Донбасса,а нашему карамельному нужна перемога перед выборами,вот думаю договорятся
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаличие миротворцев на Донбассе вполне уместно, - Путин
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