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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:миротворцы (380) ОБСЕ (2796) ООН (2180) Путин (24192) Совбез ООН (566) Донбасс (15951) БРИК (8)

 Наличие миротворцев на Донбассе вполне уместно: это пошло бы на пользу решению проблемы, - Путин

путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИДу внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", - сказал В.Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

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По словам В.Путина, речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ".

"Второе - эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье - решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, "ДНР" и "ЛНР", - сказал В.Путин.

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Он продолжил: "Если все это сделать, это точно пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности".
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это плюгавое чмо мечтает под видом миротворцев ввести своих макак, как оно сделало это в Приднестровье и Осетии/Абхазии
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Если такое сказало ху йло, то значит, что Украине это явно не выгодно. Миротворцы - это заморозка конфликта под международным прикрытием, это перекладывание ответственности на ООН и т.д. А там ответственных нет и наш харант боится ответственности как огня.
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Ишь деятель,только на линии разграничения ,от хрена уши тебя упырь ....
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Сколеновстан гнется, надо давить санкциями дальше.
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Та не муйню опять какую-то готовит крыса плешивая.На верно всю cвою бронекопытную технику в белый цвет покрасит и вуаля миротворцы,а не агрессоры.
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щас проснется хор немецких мидов и прочих чинушей, которые будут подпевать плешивому миротворцу. Будут предложены многочисленные "формулы", "форматы". Все это будет щедро приправлено словесами типа : "альтернативы нет", "нужен диалог", "пора заканчивать кризис"...
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Если и вводить, то только НЕ российских. Гибель хоть одного миротворца(а рашка обязательно сделает так, чтоб погиб), может быть поводом для легального начала войны.
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ниче. )(уйло в очередной раз исковеркала, неплохую идею. Его в двери выгоняют, оно свое вонючее рыло в окно сует...
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vedj v principe, oni obdelalis i teperj govorit mol, jevo ideja vvesti mirotvorcev, nu a to sjto eto ne budet rassejskije, tak i k babke ne hodi, nee nu mozjet objevitj teh kto tam jestj - mol mirotvorci, no eto avtomatom sledujusjcjij paket sankcij, vedj oni takije ne serjoznije i toljko v pomosjcj.
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обратите внимание, где он хочет их поставить. Не на границе между РФ и оккупированной территорией, потому что тогда война сразу закончится, а между нашей армией и сепарами!
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Ничего не случилось. По крайней мере - ничего нового.
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а случилось то что мост в Криму уже достроен
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Мечтает о "миротворцах" по типу Приднестровья.
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Да всё понятно с тобой, Вова )(уйло. Опять хочешь впарить своих "ихтамнетов" под видом "миротворцев", легализовать Дыру, и потом впарить этот гнойник нам в том виде, что он есть сейчас.
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Хуйло спит и видит как на ихтамнетах голубые каски появятся.
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Хуйло и Брехло уже отбросили всяческую маскировку и не скрывают, что они единомышленники и партнеры
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Ага, якби назвати ихтамнетов миротворцями - були б взагалі прекрасно для Орди.
Тільки х*й тобі, хуйло.
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и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, "ДНР" и "ЛНР", - сказал В.Путин. вот эта хрень от рашистского куйла ну никак не вписывается в """
Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины","""замораживание конфликта"
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пуйло ,вставшее с колен,не устояло и нагнулось?
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ты это серьёзно?
а может он уже отдал приказ красить каски в голубой и наносить на борта брони соответствующую символику?

Эту заяву нужно расценивать только так!
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Я даже знаю чьи ето будут *миротворцы*. Хуйло с самого начала пытался нам навязать своих *миротворцев*. Вон в приднестровье разейские *миротворцы* уже несколько десятилетей стоят и нельзя их выкурить. Нужно срочно принимать закон что Рашка ето агрессор чтобы ее миротворцев на даунбасе не было.
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Путин не допустит ни каких миротворцев на кусочках захваченных им областей..Если отдать границу миротворцам-это сразу поставит жирный крест на высосанных из пальца-републиках..единственно на что он может согласится...это миротворцы на линии разграничения с его марионетками и Украиной..но это уже совсем другая история..ведь правду сказал Волкер..проблемы у защищаемых Россией (читай Путином) рускоговорящих лиш там..где Путин их "защищает"
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Какой к чёрту юго-восток Украины ? Причём тут юг ? Отдельные районы Луганской и Донецкой об. то есть восток. Достали уже этим выражением.
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"Роман", а это он сам не понял, что "ляпнул". Восток - ОРДЛО, а "юг" - Крым...
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Тогда не на юго-востоке, а "на юге и востоке".
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Це вони так мріяли. До речі, я з того самого югавастока.
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ну шо то жаренным запахло - фюрер уже вьехал - дождемся выборов в Германии и решение по кризису в С,Корее - только после этого и решиться вопрос в Донбассом - а после Корее штаты будут, в эйфории от победы, по другому с фюрером разговаривать - вспомнят ему и Сирию и Крым и Донбасс
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это важно, конечно
Но пока последняя шахта не будет затоплена на Донбассе
и не пройдут выборы в Киеве, чтобы патриоты были заняты
Киевская власть будет только лалалалалала
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"Второе - эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Да пошел ты в ЖОПИДЛО со своими идеями. Читай Минские соглашения тобой, дурачком, подписанные.
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Путин поддержал Порошенко по миротворцам ООН для Донбасса. Только по ходу у них линия разграничения разная. А так полная позитивность.
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та плешивый думает,что миротворцы -це свинособаки его))))))
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это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, "ДНР" и "ЛНР" -а чем то по губам тебе не помазать? Или все дураки такие?
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Да нет Это прямая легитимизация Захария и Плотвы через решение Совбеза ООН.
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мост в Криму уже практически достроен

поєтому имитация "войни" на Донбасе само собой отпала
"Порошенко в США объявит о необходимости миротворцев на Донбассе"

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/08/22/7152947/

какой "удивительное" совпадение!

- не думаю
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Теперь понятно кого барыга имел в виду в качестве миротворцев ? Он пуйлу нас давно продал за вечную власть над Украиной.
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они оба имитировали войну на Донбасе с одной единственной целью - отвлечь внимание от Крима, чтоби дать возможность хуйлу достроить мост
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На границе с эрэфией должны стоять миротворцы и досматривать все, что ввозят в Украину гумноконвои пуйла.
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До чого ж бридка і брехлива істота...
Менше б свого носа пхав і конфлікту би ніякого не було.
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В данный момент Украину полностью устраивает именно сегодняшняя ситуация чего не скажешь о Рашке, которая аж визжит. Так что лучше подождать и не суетиться пока обосранный медведь в капкане сам не сдохнет.
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Хуйло еще угрожает поставками оружием "в другие регионы страны" в случае, если американцы дадут нам свое оружие.
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Uzje pofig, skladi i v nato razkonservirovani, i smotri kak deistvujet lekarstvo - toljko skazali sjto dadut oruzjije i vsio uzje i na vvedenije zapadnih mirotvorcev soglasen plesjivij scarjok, a kak naduval sjcjoli, kozalos vsio, ot vlijanija lopnet, a okozalos cjto ruskij eto - nadutij prezervativ i ne boleje
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nu cjto poluclenci, finito, vedj mirotvorci budet cjornije na abramah, ot etogo samim skrepnim azj serdce ostanovitsa.
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Ботоксная мразь мечтает, что под личиной миротворцев, попадут очередные ихтанеты.
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Плешивому недомерку надоело обьяснять стаду Козлостана што санкции это гут ?)
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Все будет происходить как всегда, на условиях раши !
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Засунь себе в дупу "прямые контакты" с лугандоном, хуйло сраное.
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поручил российскому МИДу внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН - toljko polgoda nazad naduval scjoki i grozilis - nikakih mirotvorcev, skrepnije ne prijmut, sjto NATOvskije vojenije mirotvorci s oruzjijem tam razsekajet, a tut smotri, sami uzje zovut, mol prihodite, pomogite, rabi razbegajetsa, gotovit bunt.
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Похоже в россию голубую краску завезли. Будут каски перекрашивать с зеленых ихтамнетов в голубых пи...в.
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Украина будет решать, где и кому находиться...
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воно уже трындит,что бы нам летательное оружие не давали - поэтому видно и прогибается на столько, чтоб ватобыдло совсем уж мнимого вЯличия не лишить
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Выборы , без выбора, скоро в раше, вот Х...ло и начал...
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"только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ"
"эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях"

Оно само себе противоречит. Миссия ОБСЕ имеет право кататься везде. Кто же тогда будет охранять их в донецких кабаках?
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ОРДЛО или "ЛДНР" - название не имеет значения, т.к. по-любому там нет легитимной власти. Ни Захар, ни Плотва не получали народного мандата, т.к. не было выборов. Там ситуация примерно такая: сицилийская мафия объявила себя "народной республикой".
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Организация Объединённых Наций может ввести миротворцев только в случае, если конфликт перерастает в гражданскую войну.

ООН не имеет собственных вооружённых сил и полицейских формирований, и необходимый для каждой операции военный и полицейский персонал по просьбе Организации предоставляют государства-члены.

Миротворцы носят военную форму своих стран, и об их принадлежности к миротворческому контингенту ООН свидетельствуют только голубая каска или берет и опознавательный значок.
Для введения миротворцев в страну нужна поддержка данного решения всеми членами Совета безопасности ООН. Однако, как свидетельствует история, некоторые страны могут проводить соответствующие операции и без мандата ООН.
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Кто принимает решение об отправке миротворцев?
По мере развития конфликта, ООН проводит серию консультаций, в которых обычно принимают участие следующие стороны:
все заинтересованные стороны ООН;
правительство принимающей страны;
государства-члены, в том числе государства, которые могли бы предоставить воинский и полицейский контингент для операции по поддержанию мира;
региональные и другие межправительственные организации.

Затем Секретариат направляет миссию по технической оценке в страну, где предполагается развёртывание операции ООН. Она проводит оценку безопасности, политической, военной и гуманитарной ситуации. На основании выводов и рекомендаций этой миссии Генеральный секретарь ООН делает доклад, в котором предлагает варианты для развёртывания операции. В него включается информация о финансовых последствиях и предварительная смета затрат.
После этого Совет Безопасности официально санкционирует проведение операции путём принятия резолюции. В резолюции определяются мандат и масштабы операции и подробно излагаются задачи, которые должна выполнить операция.
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Еще немного подождать,и хуйло согласиться на ввод миротворцев в Мацквабад,для защиты себя от армиии голодных лишнескрепных!!!
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Смилостивился "отец родной"... "Согласился на ""миротворцев"".. При этом не забыл гибридно указать , что об этом нужно договариваться с "республиками ЛНРДНР".. ( а он типа "посредник") Миротворцы на которых согласятся эти ( блин) реПублики будут "миротворцы" из РФ и их сателлитов ( Молдова до сих пор не могут избавиться от таких вот "миротворцев", даже обращаясь в ООН) Миротворцы это 50 тыс. корпус НАТО с ракетно воздушным прикрытием и тяжелой техникой на участке границы Украины с РФ от Станицы Луганской до Азовского моря ( а не на какой то линии "соприкосновения"). А уж с этой "линии" ВСУ будут постепенно выходить в миротворцам ( проверяя каждый дом). Вот так и не иначе. Иначе все будет гибридно.. как будто микро миротворческий контингент со стрелковым оружием сможет остановить РФ и его орков от наступления в любой момент.. когда им это вбредет в "чугунок".
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Миротворцы . И новое Приднестровье на десятилетия. А потом читайте Минск и Украину ОБЯЖУТ содержать этих сепаров. Вот полный дипломатический провал президента миру и его политико-дипломатического освобождения. И санкции с РФ до свидания. И в результате проиграет Украина.
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Хуйло и Порохуйло единогласны в вопросе?
Вот и думай, второму идея сама в голову пришла или нашептал кто.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаличие миротворцев на Донбассе вполне уместно: это пошло бы на пользу решению проблемы, - Путин
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