 Наличие миротворцев на Донбассе вполне уместно: это пошло бы на пользу решению проблемы, - Путин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", - сказал В.Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
По словам В.Путина, речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ".
"Второе - эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье - решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, "ДНР" и "ЛНР", - сказал В.Путин.
Он продолжил: "Если все это сделать, это точно пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности".
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http://www.dw.com/uk/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82-%D1%8F%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F/a-39939733
https://ua.krymr.com/a/news/27283903.html
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Тільки х*й тобі, хуйло.
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Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины","""замораживание конфликта"
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а может он уже отдал приказ красить каски в голубой и наносить на борта брони соответствующую символику?
Эту заяву нужно расценивать только так!
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Но пока последняя шахта не будет затоплена на Донбассе
и не пройдут выборы в Киеве, чтобы патриоты были заняты
Киевская власть будет только лалалалалала
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Да пошел ты в ЖОПИДЛО со своими идеями. Читай Минские соглашения тобой, дурачком, подписанные.
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поєтому имитация "войни" на Донбасе само собой отпала
"Порошенко в США объявит о необходимости миротворцев на Донбассе"
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/08/22/7152947/
какой "удивительное" совпадение!
- не думаю
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Менше б свого носа пхав і конфлікту би ніякого не було.
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"эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях"
Оно само себе противоречит. Миссия ОБСЕ имеет право кататься везде. Кто же тогда будет охранять их в донецких кабаках?
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ООН не имеет собственных вооружённых сил и полицейских формирований, и необходимый для каждой операции военный и полицейский персонал по просьбе Организации предоставляют государства-члены.
Миротворцы носят военную форму своих стран, и об их принадлежности к миротворческому контингенту ООН свидетельствуют только голубая каска или берет и опознавательный значок.
Для введения миротворцев в страну нужна поддержка данного решения всеми членами Совета безопасности ООН. Однако, как свидетельствует история, некоторые страны могут проводить соответствующие операции и без мандата ООН.
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По мере развития конфликта, ООН проводит серию консультаций, в которых обычно принимают участие следующие стороны:
все заинтересованные стороны ООН;
правительство принимающей страны;
государства-члены, в том числе государства, которые могли бы предоставить воинский и полицейский контингент для операции по поддержанию мира;
региональные и другие межправительственные организации.
Затем Секретариат направляет миссию по технической оценке в страну, где предполагается развёртывание операции ООН. Она проводит оценку безопасности, политической, военной и гуманитарной ситуации. На основании выводов и рекомендаций этой миссии Генеральный секретарь ООН делает доклад, в котором предлагает варианты для развёртывания операции. В него включается информация о финансовых последствиях и предварительная смета затрат.
После этого Совет Безопасности официально санкционирует проведение операции путём принятия резолюции. В резолюции определяются мандат и масштабы операции и подробно излагаются задачи, которые должна выполнить операция.
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Вот и думай, второму идея сама в голову пришла или нашептал кто.
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