 Нам нужно решить ряд проблем в государстве, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов накануне начала пленарных заседаний Верховной Рады.
"Нам нужно решить ряд проблем в государстве. Люди не должны ждать решений. Мы очень близко подошли к реформе образования, к новой пенсионной системе и системе здравоохранения, - сказал глава правительства. - Мы также говорим о законах для бизнеса... Нам нужно создавать, а не разрушать. И 50 законопроектов (разработанные правительством) сделают эти изменения необратимыми".
Говоря о реформе образования, глава правительства подчеркнул, что речь идет о новых принципах обучения - от детского сада до высшей школы. При этом особое внимание будет уделяться поддержке престижа труда учителя путем повышения зарплат.
"Реальная зарплата учителя выросла. В следующем году - очередное повышение зарплат. Мы также говорим о модернизации школ и предусматриваем 1 млрд на переоснащение 1-4 классов", - сказал Гройсман.
Так же, по его словам, принцип справедливости лежит в основе пенсионной реформы, принятие которой предусматривает повышение пенсий для 9 млн пенсионеров уже в октябре.
"А что будет если не проголосуют? Если не проголосуют, например, за реформу здравоохранения, будет то, что мы уже имеем, - сказал глава правительства. - Давайте объединимся. Я беру на себя ответственность. Принимаем решение... Отсутствие решений и ответственности - это преступление... Хватит ругаться друг с другом. Ругались 25 лет, и что?... Мы уже наладили работу во многих сферах. Нам важно - верить в успех Украины. Изменения надо начать сейчас, и не откладывать их на потом".
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Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!
Й відразу запровадили реформи!
Дай Бог натхнення, і здоров'я Вам! Амінь!
Наступні років сто нам буде тяжко!
Бо щастя не зліпити за добу!
Ще й в час коли напала клята Рашка,
на миролюбну, не озброєну юрбу!
Та терплячкі у нас і горб, і шия,
щоб перти Вас ще вік, шановний друг,
до нашої оспіваної мрії -
країни без бариг, і без злодюг!
А поки, забирайте в нас останнє!
Відновлюйте Донбас, чи Роттердам!..
Оставте лиш труси для існування!
Бо без трусів замерзнем к єбєням!
Хоча, у тих, хто вас вважа дибілом,
у «бютівців», поплутавших рамси,
напевно, краще, (щоби не пизділи),
забрати все! А головне - труси!
Нехай морозять яйця, і сідниці,
щоб із макітри вивітрить сміття!
Щоби - в хомут усі! І, як годиться,
галопом, без трусів - до майбуття!
Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!..
………………………………………………………………
А на полиці - зуби, та реформи…
Замісто хліба…
Задовбав!..
Амінь…
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Умный - смело достаёт!
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нам нужно решить...
нам нужно выделить...
нам нужно увеличить....
ну просто капитан очевидность
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Ваш зростання ВВП 2% - це скок дохлого собаки після величезного падіння.
https://youtu.be/DUC0IO9zU-w
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Чего же ВАМ ещё не хватает?
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Скорей всего, он станет участником и своего последнего, третьего Майдана. В качестве кого? Надеюсь, что в качестве раз и навсегда покаранного зла. Мне бы очень хотелось думать, что на Петре Алексеевиче табун «троянских коней» прекратит свой прирост. Хочется думать, что он последний.
Эту статью опубликовала минувшей ночью у себя в Фейсбуке писатель и публицист Елена Ксантопулос.
ЧАСТЬ 1. ПОРОШЕНКО И ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
У нас, украинцев, есть потрясающая харизма выбирать на самый высокий пост нашей державы довольно темных лошадок. Не то, чтобы это было так уж удивительно - что вы хотите от нации, которая практически никогда не знала не просто демократических, а вообще каких-либо выборов? Однако с того момента, как была объявлена фиктивная независимость в 1991-м году, нам бы научиться читать «мелкий шрифт в конце контракта», но нам всегда было лень. Мы предпочитали выбирать глазами с наиболее запомнившихся билбордов и проплаченных агиток на ТВ каналах. Там, в глазах, не опускаясь в мозг, эта информация и застревала, определяя наш выбор.
А, между тем, выбранные нами, «темные лошадки», быстро превращались в «троянских коней». Мы можем уже похвастаться целым стойлом этих самых троянских кремлевско-породистых коней. Один краше другого - фанерные полые конструкции с мочалом вместо гривы и хвостов. Вот только последний уж очень отвратительный. Почему? Да потому, что он стоит в луже крови своих соотечественников, которая вот уже три с половиной года капает с его гривы и сочится из всех щелей между плохо пригнанными листами российской фанеры.
Я не собираюсь вам тут Апокалипсис разводить. Я не собираюсь писать про красный хвост дракона, сбросившего треть звезд с небес на Землю, я расскажу вам про Петра Порошенко, который был участником двух предыдущих Майданов. Я могу ошибаться, но, скорей всего, он станет участником и своего последнего, третьего Майдана. В качестве кого? Надеюсь, что в качестве раз и навсегда покаранного зла. Мне бы очень хотелось думать, что на Петре Алексеевиче табун «троянских коней» прекратит свой прирост. Хочется думать, что он последний.
В тему - Почему Порошенко самый худший президент
Что мы знаем о нашем теперешнем президенте, которого избрали в первом туре 54% голосов? Отполированную версию его жизни. Не дальше отца-матери-брата. Бабушка, дедушка, родная земля, свидетели, знакомые, знавшие семью издавна? Ничего. Известно, что отец Порошенко, Алексей, сидел в советские времена за «хищение», что ему не помешало, уже при очередном «троянском коне», стать Героем Украины. Брат тоже не погиб в автокатастрофе, его нашли мертвым в отеле на одном из греческих островов, куда он отправился на «деловую встречу». Семья Порошенко, как выясняется, занималась контрабандой через Приднестровье, а старший брат Михаил, как Сонни Корлеоне из «Крестного Отца», отвечал за разборки, стрелки, терки и матрасы, т.е. войны между кланами. Его предполагаемое убийство произошло в 1997 году.
А уже год спустя, в 1998 году, его младший брат Петр, приходит в большую политику и приводит его туда никто иной, как Виктор Медведчук. Порошенко становится членом СДПУ, которую, в то время, как раз и возглавлял Медведчук. Говорят, Медведчук имел амбиции усилить партию такими политическими тяжеловесами, как Марчук и Кравчук, а также такими денежными мешками, как Порошенко. Позже, сам Порошенко в интервью «Forbes», рассказывал о том, что его пригласили на «определенных финансовых условиях», т.е. место в партии, которая, с легкой руки Медведчука, стала первым филиалом ФСБ в Украине, ему просто продали. Говорят, СДПУ стояла за убийством экс-главы Нацбанка Вадима Гетьмана, расхищением активов АБ «Украина» и, конечно, за убийством журналиста Гонгадзе. Дальше, в том же интервью, Порошенко признается в том, что баллотировался в Раду по Винницкому мажоритарному округу и договор был о том, что, если он пройдет, то деньги ему вернут. Деньги ему не вернули. Петра Алексеевича кинули.
И тогда, не раздувая скандала, он уходит в Партию Регионов. Или, лучше сказать, его уводят туда от скандальной СДПУ. Петру Порошенко было предписано создать платформу для будущего путинского зека. На самом деле, партия под названием «Партия Регионального Возрождения Украины» была основана в 1997 году, но официально зарегистрирована была только 6 ноября 2000 года. Я думаю, что ни у кого не возникает сомнений в том, что этот проект был создан кураторами из Кремля. В 2000 году Порошенко, вместе с Кучмой и Литвиным, создает политический проект под названием «Партия Солидарности Украины», который в том же году объединился с «Партией Регионального Возрождения Украины» Рыбака. В этот же «союз» Черновецкий подтянул свою «Красивую Украину», Ландик привел свою «Партию Труда», а также, к ним присоединилась «Всеукраинская партия пенсионеров». Порошенко стал сопредседателем этого крылатого союза под сложным названием Партия регионального возрождения «Трудовая Солидарность Украины». В 2001 эта абракадабра стала ПР под председательством Азарова. Это был тот момент, когда Порошенко и Азаров стали корешами на всю жизнь и именно Азарова, три года спустя, Порошенко, повязав ему на шею оранжевый шарфик, выведет на сцену Оранжевой революции. Кремль готовился ввести в Украину своего третьего Троянского коня под именем Ющенко и наполнял его нутро своими людьми.
Азаров отплатил Порошенко благодарностью, сделав его в 2012 году министром в своем правительстве. В 2014 году, после Майдана, Петр Алексеевич, в свою очередь, скрасит свой долг платежом, сделав так, что ни у Азарова, сбежавшего в Россию, ни у его сына, не пропали деньги, активы и компании. И умилительна до слез еще одна деталь - Азаров-старший до сих пор получает украинскую пенсию.
Но для того, чтобы вывести Азарова на сцену, Порошенко надо было перестать быть членом донецкой бандо-партии и перепрыгнуть в набирающую силу «Нашу Украину», что и произошло в 2001 году. А ПР, после убийства Евгения Кушнарева, укрепилась донецким ОПГ «Люкс» с Ахметовым, с которым Порошенко всегда отлично ладил.
Итак, первый Майдан Порошенко был отмечен тем, что на сцену Оранжевой Революции именно он капнул каплей дегтя, приведя туда Азарова. После этого дорога ПР в большую политику была открыта. Около 2004 года стала формироваться обоюдная «симпатия» между Ющенко и донецкими, обещавшими поддержать его на выборах 2004 года. Но не сложилось. Кучма и Медведчук не собирались отпускать донецких в свободное плавание. У них уже был свой кандидат, которым оказался завербованный КГБ зек Янукович с кликухой «хам» и национальностью «русский» в соответствующей графе советского паспорта. Оставалось не так уж много времени до того момента, когда Ющенко продаст пост премьера Януковичу за миллиард баксов.
В тему - Дежавю: Порошенко предал первый Майдан, предал и второй
Оттеснив Романа Бессмертного с поста руководителя президентской избирательной компании Ющенко, Порошенко в 2004 году становится одним из руководителей избирательной компании Ющенко, а на пост руководителя приводит своего друга и партнера Александра Зинченко. Того самого Зинченко, который уже год спустя, в 2005 году, обвинит Порошенко в коррупции.
Какие амбиции вынашивал Порошенко, победно нам улыбаясь с Оранжевой сцены? Ведь его никак нельзя было заподозрить не то, что в искреннем патриотизме, а в каком-либо патриотизме вообще. В лубочном, притворном или показушном. Рядом с ним никогда не было Патриотов с большой буквы, или патриотично настроенной молодежи, или украинской интеллигенции. Нет, этот до мозга костей «бизнесмен», мечтал не о том, чтобы уничтожить олигархическую систему, воздвигнутую вторым «троянским конем» Кучмой, он мечтал не о честных выборах и новой Украине, он мечтал о том, чтобы стать премьером у Ющенко. Увы, его обошла Тимошенко. Петру Алексеевичу досталось СНБО. И вот тут интересно: в феврале 2005 года Ющенко подписал указ, по которому Порошенко с его СНБО получал право контроля над силовыми органами и судами. То, что и следовало доказать.
Следствием обвинений Порошенко в коррупции было не только его собственное освобождение от должности, но и отставка правительства Тимошенко, которую Ющенко обвинил в той же коррупции и некомпетентности. Были ли обвинения Зинченко искренними или все это было постановочным шоу, было ли это самопожертвованием Порошенко ради высоких целей своих кремлевских хозяев или его просто не спрашивали, но путь «хаму», т.е. «русскому» Януковичу был открыт. Кремль мог праздновать полную и окончательную победу, которая, через каких-нибудь восемь лет, обернется войной для Украины.
Между тем, Порошенко никогда не рвал тесных связей с третьим «троянским конем» Ющенко. Ненадолго уйдя в тень, он опять появился в 2007 году, когда тот же Ющенко назначил его главой совета НБУ.
Именно из периода Оранжевой революции растут корни вражды Порошенко с Тимошенко и Порошенко
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