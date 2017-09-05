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 Политика Украины
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 Российские военные проводят учебные стрельбы на полигонах оккупированного Крыма

крым карта

Учения проводятся вопреки заявлению украинского Генштаба об их незаконности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, более 5 тысяч артиллеристов вывели на 19 полигонов Южного военного округа (ЮВО) России в оккупированном Крыму, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астфьева.

"В течение месяца ракетчики и артиллеристы будут оттачивать свое профессиональное мастерство, проведут боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, освоят новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя. Особое внимание будет уделено тренировкам в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров", - сказал Астафьев.

По его словам, на заключительном этапе пройдут тренировки по управлению огнем артиллерии объединений, соединений с боевыми стрельбами из реактивных систем залпового огня "Торгадо-Г", "Ураган", "Смерч", 152-мм гаубиц 2С19 "Мста-С" и 2С3 "Акация", 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", самоходных артиллерийских орудий 2С9 "Нона" и других систем.

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"Всего спланировано проведение более 100 тактических учений с батареями с боевой стрельбой, и около 40 контрольных занятий по стрельбе и управлению огнем дивизионов. Артиллеристы выполнят более 1,5 тысяч огневых задач с боевой стрельбой", - отметил Астафьев.

Он добавил, что для корректировки огня артиллерийских подразделений будут активно применяться комплексы беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

"Поражение мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу противника, будет осуществлено по новым нормативам, в соответствии с которыми время поиска целей сокращено за счет применения БЛА", - сказал руководитель пресс-службы ЮВО России.
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…. а теперь Крым - это захолустье
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
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Гиркин после возвращения из Крыма: Унылой рожей Наногения обвешаны все автодороги
Бывший "министр обороны" террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) оценил мобильную связь и интернет в оккупированном Крыму на "двойку", а логистику - на "тройку". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
2 сентября, 2017 19.06 | комментариев: 53

Стрелков: Мобильная связь - оценка "два". Интернет - примерно то же самое
Фото: Игорь Стрелков / "ВКонтакте"

После возвращения из отпуска в оккупированном Крыму "не очень хочется" описывать впечатления от полуострова. Об этом бывший "министр обороны" террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил в сети "ВКонтакте".
"Мобильная связь - оценка "два". Своими российскими мобильными номерами не смог пользоваться вообще. Интернет - примерно то же самое. Логистика: внутренняя - твердая "тройка". Внешняя - "три с минусом" за общую возможность передвинуться и "два с минусом" за цены на авиабилеты и альтернативные возможности выезда с осажденного полуострова", - написал он.
По словам террориста, "с такими ценами и вариантами турецкие курорты всегда будут впереди в разы".
"Но "пиар" и прочая реклама - как всегда - на 146%. Унылой рожей Наногения (подобрали фото унылей некуда, вредители) обвешаны все автодороги. С не менее унылыми высказываниями фигуранта", - заявил Гиркин.
По его словам, он отдыхал, не обращаясь к "знакомым представителям действующей власти" из принципа.
Наногением Гиркин называет президента РФ Владимира Путина.
http://gordonua.com/news/crimea/girkin-posle-vozvrashcheniya-iz-kryma-unyloy-rozhey-nanogeniya-obveshany-vse-avtodorogi-205446.html
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сама Россия согласна с тем что Крым-оккупированая территроия Украины-нет и не будет в Крыму Сбербанка России...А это значит что Россия таки бится санкций и это реальный Факт...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские военные проводят учебные стрельбы на полигонах оккупированного Крыма
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