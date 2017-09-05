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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Тарифы на электроэнергию (1085) Вовк (90) НКРЭКУ (217)

 Тарифы на электроэнергию в Украине - одни из самых низких среди развитых стран мира и Европы, - глава НКРЭКУ Вовк

вовк

На сегодняшний день тарифы на электроэнергию для населения в Украине являются одними из самых низких среди развитых стран мира и Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Национальной комиссии, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк в комментарии ресурсу "Новому времени".

"Вынужден развеять расхожий миф - что якобы из-за введения прозрачного и логичного подхода определения оптовых цен на электроэнергию выросли тарифы на электроэнергию для населения. Тарифы для населения были утверждены ранее, еще в 2015 году, и они не являются связанными с методикой определения оптовых цен", - подчеркнул он.

По словам главы НКРЕКП тарифы на электроэнергию для населения в Украине сегодня являются одними из самых низких среди развитых стран мира и Европы.
"По данным Евростата, среднее значение в 28 странах Евросоюза около 20 евроцентов/кВт * ч, что соответствует 6 грн/кВт * ч, в Украине выше 1,6 грн/кВт * ч для населения нет. Часто апеллируют, что якобы при наличии атомной энергетики тарифы могут быть ниже. Но пример Франции говорит об обратном - при более высокой, чем в Украине, доли АЭС в производстве, тарифы для населения составляют около 5 грн/кВт * ч, что в разы выше чем в Украине; и забывают, что социальная защита - задача правительства", - пояснил Вовк.

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По его словам, искать причины атак на Комиссию стоит среди тех, кто имеет естественный конфликт интересов.

"А именно большой бизнес с коротким горизонтом, желающий "все и сразу", "а завтра хоть потоп", и были замечены в лоббировании эксклюзивных условий для себя - в СМИ более чем достаточно расследований по ферросплавным заводам, которые в 2012-2013 годах единственные получали несправедливые скидки, а в 2016-м делали такие попытки повторно, постоянно обращаясь с ультиматумами в форме меморандумов к правительству и комиссии", - рассказал Вовк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газовый Дюссельдорф+ и угольный Роттердам+ идентичны, - глава НКРЭКУ

Напомним, в конце августа глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил о том, что схема Роттердам+ не соответствует украинским реалиям и применяется незаконно.

Такой вывод Сытник сделал после того, как 17 августа детективы НАБУ провели обыски в здании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Во время обысков были изъяты документы, которые показали, что в Украине только 3% угля поставляют из-за границы, а формулу расчета Роттердам+ применяют к 100%.
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почему этот писюн не говорит о себестоимости электроэнергии у нас и в развитом забугорье?
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Тарифы на электроэнергию в Украине - одни из самых низких среди развитых стран мира и Европы, - глава НКРЭКУ Вовк.....Зарплаты в Украине одни из самых ни зких среди развитых мира и Европы, - народ Украины.
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Вовк це бувший національний менеджер в кондитерській компанії Roshen Петра Порошенко до 2014 року.

Вовк це прямий ставленик Порошенко.
Так, Вовк тільки озвучує те що говорить йому Порошенко.
Знайте, це Порошенко особисто піднімає тарифи через свого холуя Вовка і грабує народ.
Народ сам вибрав собі смерть в обличчі крадія Порошенко!
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А так як майже вся енергетика у Ахмєтова,то Порошенко це робить по проханню торгового партнера!!!
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Оптовые цены на электроэнергию в странах Евросоюза для бизнеса ниже, чем в Украине. Об этом заявляет эксперт по энергетическим вопросам, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус. В Украине оптовая цена электроэнергии составляет 49,2 евро/МВтч, в Польше - 36 евро/МВтч, в Словакии - 34 евро/МВтч, в Венгрии - 38,9 евро/МВтч, в Румынии - 37 евро/МВтч."Спотовая оптовая цена электроэнергии в Украине на 30%-40% выше, чем в соседних европейских странах. Такая ситуация продолжается уже почти полгода", - отмечает эксперт.
Также он заявляет, что розничные тарифы для бытовых потребителей выше, чем усредненные тарифы в некоторых европейских странах (Норвегия, Швеция, Дания) и даже выше, чем в Канаде и США.
"Тарифы для промышленных потребителей в Украине на 10%-40% выше, чем в России и на 20%-70% чем в Казахстане. Эти страны являются одними из основных конкурентов Украины на экспортных рынках металлургии, где э/э составляет 10%-40% себестоимости продукции", - отметил Герус.
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Путина не хватает на этих реформаторов и евроинтеграторов.
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Ты тварь сначала выйди на уровень развитой страны, а потом поговорим о тарифах. ВВП ниже , чем и феодального общества, доходы населения на уровне исключительно унитаза, налоги тупее Африки, казнокрадство занимает лидирующие позиции в мире, а Влада проводит сравнения . Так и сравнивайте с Конго. Нашли развитую страну. Дебилы, блядь. Ними и сдохнете.
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Та Вовку по барабану ваше "...не в брову, а в око".Як і його наставнику,Петрику!!!
Як казав один :
" ...посмердять трішки,та й замовкнуть..." (с)
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Бо його поставили туди,щоб таке заявляти,та підвищувати тарифи)))
Шкода,що барани цього не розуміють...
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По тарифам на газ и електроенергию мы перегнали даже Рашку. По ценам на автомобили и топливо мы впереди Рашки уже далеко. Уже доганяем по ценам на продукты. По-мойму повозка Гнойсмана везет нас не туда куда нам обещали.
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Тільки однотурові дураки могли вірити,що шобла неосвідчених бариг буде займатись чимось іншим,окрім як пасти та стригти до голяка баранів!!!
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Так у нас сама низький рівень життя у переважної більшості населення.
Щоб ви там усі повиздихали в муках !!!
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Я когда то покупал окорочка в Киеве американские замороженные --- доллар кг ---- сегодня наши окорочка Кусюка -- 2 доллара за кг , кг парной телятины из Аргентины стоит 50 центов -- наш кг телятины стоит 2.5 доллара , люди из Западных областей уже давно ездят в Польшу -- там много товаров в разы дешевле чем в Украине !!! Я к чему -- " КУСЮКИ " наши украинские наживаются и это понятно -- а рабочим и служащим им в их компаниях платят копейки и в ПФ платят тоже копейки . Чего ждать от них " КУСЮКОВ " -- награбил побольше и сбежал ?? Сколько можно играть с Фирташами ?? Януковича не пошли защищать и его ВОРОВ никто -- не народ , не силовики -- нищие богатых тоже не понимают . Понимают ли " КУСЮКИ " что когда они умрут к голой жопе карман с милиардами не пришьешь ?? И что больше 10 бутербродов с черной икрой не сьешь ??? А вот голову потерять можно .
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Кусюк ещё в этом году 60% ВСЕХ дотационных денег для с.х получил. Кусюк - говнюк.
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Согласно прейскурантам --- кстати на горах Аргентины рентабельно выращивать 35 миллионам аргентинцев 45 миллионов коров . Не знали этого ?? А зря ! Колбасу делают в Украине я думаю давно из аргентинских коров и бразильской свинины . Представляете какие навары у колбасных королей Украины -- а технологии выращивания примерно одни и затраты . Я так думаю .
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Ну і до чого тут ваш коментарій?
Хто і чому втратить голову?
І до чого тут : "что когда они умрут к голой жопе карман с милиардами не пришьешь ?? И что больше 10 бутербродов с черной икрой не сьешь..." - нащо їм кудись щось прикладати?Забезпечили собі басейн з чорною ікрою,майбахів по 5-ть в гаражі,гаражі на гожній дачі,дачі по всій Україні та за кордоном,три приватних літаки,18 гардеробів з брендовим одягом,який дружина оновлюватиме щодня...Краще я не продовжуватиму,бо Вовк та йому подібні зрозуміють,що цих мільярдів маловато буде,треба ще постригти баранів...
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Мой комментарий для того -- что его на ЦЕНЗОРЕ -- и в Правительстве читают и в Администрации Президента . Пора думать !!! Пенсия минимальная была на 1 января 2о08 года больше 100 долларов и цены в два раза ниже чем сегодня ---- к вам вопрос -- какая минимальная пенсия будет долларов с 1 октября 2017 года при нынешних ценах . Вы думаете люди рады сегодня ??? Я понимаю , что Война и честно бы сказали -- ребята притормозим жрать и заодно прижали бы КУСЮКОВ с ФИРТАШАМИ и Ахметовыми . 4 % рентабельности банков и производств в ЕВРОПЕ и США и их миллиардерам хватает . Но у них миллиардером становятся в течении поколений -- а у нас бля... за лето -- очередной КОРОЛЬ поставки тушонки в АТО .
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НАВЕРНОЕ ПЕНСИИ ИЗАРПЛАТЫ В УКРАИНЕ ОДНИ ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ В ЕВРОПЕ.
Козлы, хватит оперировать к европейским ценам в Европе, оперируйте европейскими зарплатами в Украине, тогда и поговорим. Ой, что то мне подсказывает, что терпение у народа опять истощается.
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что ж за волшебная у нас страна - цены , тарифы , расценки самые низкие , а люди самые бедные ...при том не те кто тарифы устанавливает
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Вы наивные думаете,что эти вовки+коболевы не понимают,что за срань они несут в массы???
Они за эту срань получают миллионы....и не парятся.
А вот почему молчит НАБУ,вопрос.
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ну і дебіл!
А те нічого що у нас НАЙБІДНІША країна Європи?
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Країна богата,але народ нищий. Знищити олігархів як явище, разом з посіпаками !
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Верно, давно их надо поднять до экономически обоснованных.
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Так это среди самых развитых.С самой развитой зарплатой.И еще,"одни из самых низких",значит у кого-то еще ниже.
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*Тарифы на электроэнергию в Украине - одни из самых низких среди развитых стран мира и Европы* как и зарплаты
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А вот про зарплаты наших чиновников такого не скажешь...
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А мы уже развитая страна мира, с военным конфликтом на шее, и оккупированными территориями?
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Только за то, что зная про эту шоколадную циничную гниду из мацковского отделения Рошен, адепты Пжыття по-новому продолжают петь оды офшорному Будочнику, они вызывают омерзение больше, чем сам барыга и его свора упырей-мародеров
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Знаєте, все більше переконуюсь, що кожне наступне державне керівництво тупіше, нагліше, брехливіше, злодійкуватіше, паскудне, барижне, продажне.
Я проти насилля, але дійсно іншого виходу не видно.
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це говорить про те,що народ все більше тупішає,та тупішає.
Раз обирає собі таких пастухів,то окрім як баранами їх і не назвеш...Так що мовчіть тепер,дайте спокійно достригти вас до голяка!!!
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А зарплати і пенсії самі нижчі в світі. Піймав би цього дебіла непуганого і привів би в чуства.....
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да посадить вовка на минималку и вин гавкать будэ по иншому
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Рыжему татарину нужно еще из наших карманов последние копейки выдавить...
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По отношению к зарплатам и пенсиям все цены и тарифы в разы выше чем в Европе, в Польше, например, кг хороших натуральных, из мяса, сосисок или вареной колбасы стоит 6-10 злотых, при зарплате минимум 8 злотых в час. В Украине же надо работать 4-5 часов на кг полусоевой колбасы. Одежда тоже а разы дешевле, постоянные реальные большие скидки и акции во всех магазинах, если истекает (не истек) срок реализации цена снижаетсч на 50-70℅, а не как у нас везде обман, бессовестно продают просрочку которую уже надо выбросить.
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согласен!
а зарплаты на уровне?
а премии чиновников соответствуют европейским?
а раздутый штат прилипал и подхалимов на гос обеспечении как в Европе?
а где еще в Европе 25-летние миллионеры (за год, и не по наследству) разводят (обувают и вертят на...) нищую и воюющую страну, снимая не последнюю рубаху, а шкуру???
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Все тарифы и тарифы,цены да цены...
А когда же вы так нашими зарплатами и пенсиями опекаться начнете...
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перемога! все за магнитами для счетчиков,и нихуя им не платить.
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а зарплаты в украине тоже как в европе, и экономика?
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С нашими зарплатами,и обесцениной гривной все дорого,даже просто по есть.Они это го не понимают? Оставте зарплаты по 5 тысяч и доллар по 8,тогда по говорим.
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нужен человек способный смести за пару месяцев всю эту украинскую алегархически-клановую нечисть! ПОКА УКРАИНЦЫ БУДУТ ЖИТЬ В ОДНОЙ СТРАНЕ С ПИНЧУКАМИ АХМЕТОВЫМИ ПОРОШЕНКАМИ ФИРТАШАМИ КОЛОМОЙСКИМИ - ДОБРА УКРАИНЕ НЕ БУДЕТ!
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нужен человек
А ты в это время будешь сидеть на диване и пить пиво?))))
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говорящая голова .Поставили дебила на должность несет пургу а решают другие.Он не-чем не отличается от днровских захара- плотвы одних ставит путин других шоколадный гнида. А сколько их таких в МВД, министров, депутатов... то мы много жрем, то много дышим или виноваты в том что еще дышим и имеем наглость еще дышать когда стране так тяжело и нет денег.Циничные твари.Пока все сходит с рук, пока...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТарифы на электроэнергию в Украине - одни из самых низких среди развитых стран мира и Европы, - глава НКРЭКУ Вовк
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