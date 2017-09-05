 Тарифы на электроэнергию в Украине - одни из самых низких среди развитых стран мира и Европы, - глава НКРЭКУ Вовк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Национальной комиссии, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк в комментарии ресурсу "Новому времени".
"Вынужден развеять расхожий миф - что якобы из-за введения прозрачного и логичного подхода определения оптовых цен на электроэнергию выросли тарифы на электроэнергию для населения. Тарифы для населения были утверждены ранее, еще в 2015 году, и они не являются связанными с методикой определения оптовых цен", - подчеркнул он.
По словам главы НКРЕКП тарифы на электроэнергию для населения в Украине сегодня являются одними из самых низких среди развитых стран мира и Европы.
"По данным Евростата, среднее значение в 28 странах Евросоюза около 20 евроцентов/кВт * ч, что соответствует 6 грн/кВт * ч, в Украине выше 1,6 грн/кВт * ч для населения нет. Часто апеллируют, что якобы при наличии атомной энергетики тарифы могут быть ниже. Но пример Франции говорит об обратном - при более высокой, чем в Украине, доли АЭС в производстве, тарифы для населения составляют около 5 грн/кВт * ч, что в разы выше чем в Украине; и забывают, что социальная защита - задача правительства", - пояснил Вовк.
По его словам, искать причины атак на Комиссию стоит среди тех, кто имеет естественный конфликт интересов.
"А именно большой бизнес с коротким горизонтом, желающий "все и сразу", "а завтра хоть потоп", и были замечены в лоббировании эксклюзивных условий для себя - в СМИ более чем достаточно расследований по ферросплавным заводам, которые в 2012-2013 годах единственные получали несправедливые скидки, а в 2016-м делали такие попытки повторно, постоянно обращаясь с ультиматумами в форме меморандумов к правительству и комиссии", - рассказал Вовк.
Напомним, в конце августа глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил о том, что схема Роттердам+ не соответствует украинским реалиям и применяется незаконно.
Такой вывод Сытник сделал после того, как 17 августа детективы НАБУ провели обыски в здании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Во время обысков были изъяты документы, которые показали, что в Украине только 3% угля поставляют из-за границы, а формулу расчета Роттердам+ применяют к 100%.
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Вовк це прямий ставленик Порошенко.
Так, Вовк тільки озвучує те що говорить йому Порошенко.
Знайте, це Порошенко особисто піднімає тарифи через свого холуя Вовка і грабує народ.
Народ сам вибрав собі смерть в обличчі крадія Порошенко!
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Также он заявляет, что розничные тарифы для бытовых потребителей выше, чем усредненные тарифы в некоторых европейских странах (Норвегия, Швеция, Дания) и даже выше, чем в Канаде и США.
"Тарифы для промышленных потребителей в Украине на 10%-40% выше, чем в России и на 20%-70% чем в Казахстане. Эти страны являются одними из основных конкурентов Украины на экспортных рынках металлургии, где э/э составляет 10%-40% себестоимости продукции", - отметил Герус.
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Як казав один :
" ...посмердять трішки,та й замовкнуть..." (с)
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Шкода,що барани цього не розуміють...
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Щоб ви там усі повиздихали в муках !!!
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Хто і чому втратить голову?
І до чого тут : "что когда они умрут к голой жопе карман с милиардами не пришьешь ?? И что больше 10 бутербродов с черной икрой не сьешь..." - нащо їм кудись щось прикладати?Забезпечили собі басейн з чорною ікрою,майбахів по 5-ть в гаражі,гаражі на гожній дачі,дачі по всій Україні та за кордоном,три приватних літаки,18 гардеробів з брендовим одягом,який дружина оновлюватиме щодня...Краще я не продовжуватиму,бо Вовк та йому подібні зрозуміють,що цих мільярдів маловато буде,треба ще постригти баранів...
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Козлы, хватит оперировать к европейским ценам в Европе, оперируйте европейскими зарплатами в Украине, тогда и поговорим. Ой, что то мне подсказывает, что терпение у народа опять истощается.
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Они за эту срань получают миллионы....и не парятся.
А вот почему молчит НАБУ,вопрос.
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А те нічого що у нас НАЙБІДНІША країна Європи?
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Я проти насилля, але дійсно іншого виходу не видно.
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Раз обирає собі таких пастухів,то окрім як баранами їх і не назвеш...Так що мовчіть тепер,дайте спокійно достригти вас до голяка!!!
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а зарплаты на уровне?
а премии чиновников соответствуют европейским?
а раздутый штат прилипал и подхалимов на гос обеспечении как в Европе?
а где еще в Европе 25-летние миллионеры (за год, и не по наследству) разводят (обувают и вертят на...) нищую и воюющую страну, снимая не последнюю рубаху, а шкуру???
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А когда же вы так нашими зарплатами и пенсиями опекаться начнете...
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А ты в это время будешь сидеть на диване и пить пиво?))))
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