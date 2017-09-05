EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  602  22
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (1945) судебная реформа (600) Березюк (150)

 НАБУ не сможет завершать дела без принятия закона об антикоррупционном суде, - Березюк

березюк

По мнению главы фракции "Самопомич" Олега Березюка, сегодня судебная система является неработающей.

Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк в эфире "112 Украина" прокомментировал недостатки судебной системы в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"НАБУ сегодня не может довести дело до конца. Олигархическая система сопротивляется, выкручивается как уж на сковородке и не хочет принимать закон об антикоррупционном суде. Если этого закона не будет, НАБУ, которое сегодня выполняет свои функции, к сожалению, не будет завершать их. Люди не будут наказаны, приговоры не будут вынесены. Сегодня судебная система неработающая", - сказал Березюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гражданские суды Донбасса не в состоянии объективно рассматривать дела военнослужащих ВСУ, - Минобороны


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А если и будет следующим этапом будет необходимость создания антикоррупционных тюрем, с антикоррупционными вертухаями и т.д. Будет миллион причин искать крайних. Это в нормальной стране "не можешь-до свидания, следующий", а у нас: "не может-а давай, его переименуем в полицию, а давай ему новое авто дадим, а давай носки за 300 грн, а давай з/п сделаем миллион" и т.д.
И как Вы думаете, кто в случае с антикоррупционным судом войдет в его состав ? Професионалы с Печерского или 18-летние девушки с модельного агенства ?
Вы уверены, что зная о полной безнаказанности за свои решения, они будут кого то сажать, отказавшись от миллионов ? Если нынешние судьи коррумпированы, то почему именно НАБУ и не занимается ими, ведь это же их профиль ? Это примерно тоже самое,что я вызову сантехника, заплачу ему деньги, он мне скажет: "купи форму и инструмент", я всё это куплю, а потом он мне скажет: "так у Вас кран течет-тут нужен сантехник умеющий чинить кран".
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Не на часи....бо трошкы ше треба вкрасты", это про антикорупционный суд от всех "наших" гарантов чего либо от конституции до комуналки. А нам всем улыбок и японских поклонов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо есть шо зарвершать? Огласите весь список? И кто сказал, что новый суд будет лучше? Судей с Марса что-ли привезете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот такие же мысли возникают( почему-то не думаю, что как-то создание новых структур изменит ситуацию, ведь люди будут те же, потому как-то больше похоже на политический пиар ради рейтингов) увы
 показать весь комментарий
Ответить
 
По поводу Марса там ещё никак учёные во мнениях не сойдутся есть ли жизнь на этой планете) Что касается судов так в суд нужно доказательства нести, а НАБУ в этом плане нужно ещё работать и работать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
...зачем руки подымали голосуя за то,что не работаетНАБУ("через жопу"?- почему не создали антикорупционный суд в первую очередь..?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И зарплату им платить, с конфискованных средств...и чем больше срок дают, тем больше у них в холодильнике
 показать весь комментарий
Ответить
 
да кто же пойдет на это?))) они же тогда будут без работы, ведь легче получать денежки из бюджета в неограниченных количествах и делать вид что работаешь) а так ведь прийдется не просто пиарится, а работать! Они видимо этого не умею...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а разве это необходимо? главное чтобы СМИ цитировали и тема была актуальной) ради этого такие заявления и делаются, у нас уже более 6 органов занимаются борьбой с коррупцией, а толку? только хуже становится
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПОНЯТИЕ СУД в нашей стране себя полностью дискредитировало , ни какая косметика не поможет, что бы победить зло его надо уничтожить, другого пути нет, мы можем создать 100 новых Судов, результат будет тем же ..на манеже все те же
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Сделано в Киеве: скандальная украинская певица похвасталась биометрическим паспортомНАБУ не сможет завершать дела без принятия закона об антикоррупционном суде, - Березюк - Цензор.НЕТ 6637
Сделано в Киеве: скандальная украинская певица похвасталась биометрическим паспортомСкандальная певица Ирина Билык, которая посещала оккупированный Крым, похвасталась биометрическим паспортом, сделанным в Киеве.О получении документа она сообщила на своем официальном сайте.Сообщается, что осенью 2017 года певицу ожидает гастрольный тур, и в своих концертах Билык не планирует ограничиваться только Украиной.Также артистка поделилась несколькими фото из паспортного стола, где позирует вместе с певицей Марией Бурмакой и экс-футболистом Владиславом Ващуком.НАБУ не сможет завершать дела без принятия закона об антикоррупционном суде, - Березюк - Цензор.НЕТ 7966Читайте также: Крымчане внезапно затосковали по украинским паспортамНапомним, муж Билык Аслан Ахмадов живет в Москве и, по ее утверждению, не так часто посещает Киев. Однако в июне Ахмадов отменил все дела и прилетел в Киев к жене после потасовки из-за ее концерта в Одессе.
...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
судебная система у нас работающая, на барыг и олигархов..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хухххх наконец то придумали почему не смогут завершать...
Теперь можно "работать" спокойно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они обычно так и делают) главное найти крайнего, чтоб можно было сказать - мы - красавчики, а они во всем виноваты) крутой подход, че тут скажешь! И ты всегда на коне)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас теперь каждый политик будет цитировать эту тему и рассказывать какая она важна?))) уже вон полгода активисты антикоррупционеры этим занимаются, подключилась тяжелая артилерия? все хотят заработать себе пару лояльных избирателей... когда это уже закончится?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и зачем нужен ещё один орган, который дублирует функции других? Чтоб поустраивали антикоррупционеры своих друзей туда? ЗП хорошая и люди при работе, да и свои всегда помогут быстрее
 показать весь комментарий
Ответить
 
В идеале-чтобы заменить,то что не работает,а вымогает и выматывает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну так это специально делается. Под создание НАБУ получили кредиты, и все. Короче развели Европейцев как котят.....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ не сможет завершать дела без принятия закона об антикоррупционном суде, - Березюк
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти