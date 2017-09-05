 НАБУ не сможет завершать дела без принятия закона об антикоррупционном суде, - Березюк

Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк в эфире "112 Украина" прокомментировал недостатки судебной системы в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"НАБУ сегодня не может довести дело до конца. Олигархическая система сопротивляется, выкручивается как уж на сковородке и не хочет принимать закон об антикоррупционном суде. Если этого закона не будет, НАБУ, которое сегодня выполняет свои функции, к сожалению, не будет завершать их. Люди не будут наказаны, приговоры не будут вынесены. Сегодня судебная система неработающая", - сказал Березюк.
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И как Вы думаете, кто в случае с антикоррупционным судом войдет в его состав ? Професионалы с Печерского или 18-летние девушки с модельного агенства ?
Вы уверены, что зная о полной безнаказанности за свои решения, они будут кого то сажать, отказавшись от миллионов ? Если нынешние судьи коррумпированы, то почему именно НАБУ и не занимается ими, ведь это же их профиль ? Это примерно тоже самое,что я вызову сантехника, заплачу ему деньги, он мне скажет: "купи форму и инструмент", я всё это куплю, а потом он мне скажет: "так у Вас кран течет-тут нужен сантехник умеющий чинить кран".
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Сделано в Киеве: скандальная украинская певица похвасталась биометрическим паспортомСкандальная певица Ирина Билык, которая посещала оккупированный Крым, похвасталась биометрическим паспортом, сделанным в Киеве.О получении документа она сообщила на своем официальном сайте.Сообщается, что осенью 2017 года певицу ожидает гастрольный тур, и в своих концертах Билык не планирует ограничиваться только Украиной.Также артистка поделилась несколькими фото из паспортного стола, где позирует вместе с певицей Марией Бурмакой и экс-футболистом Владиславом Ващуком.Читайте также: Крымчане внезапно затосковали по украинским паспортамНапомним, муж Билык Аслан Ахмадов живет в Москве и, по ее утверждению, не так часто посещает Киев. Однако в июне Ахмадов отменил все дела и прилетел в Киев к жене после потасовки из-за ее концерта в Одессе.
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Теперь можно "работать" спокойно...
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