 Путин чувствует себя Владимиром Великим и считает, что он объединяет этим россиян, - Райс

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщает "Голос Америки".
"Когда Владимир Путин стал президентом, власть оказалась в руках человека с авторитарными инстинктами. Провал России - это история значимости институтов. Демократия не может зависеть от одного человека. Она должна базироваться на институтах. На одной из встречи Путин сказал мне: "Конди, вы знаете нас. Россия была великой только тогда, когда ею правили великие личности, такие как Петр І и Александр ІІ. Знаю, вы хотели бы назвать меня Владимиром Великим, но вы госсекретарь и не можете сказать такое, это звучало бы дико". Но именно так он думает. Он считает, что он объединяет россиян этим величием", - отметила она.
Райс заявила, что "именно подобные инстинкты позволили ему разрушить все институциональные связи, включая независимые суды, свободу слова и гражданское общество".
Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран президентом.
Следующие выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Сам Путин пока не заявлял о своем решении баллотироваться.
4712 96
Наличие миротворцев на Донбассе вполне уместно: это пошло бы на пользу решению проблемы, - Путин(29)
Путин все больше опасается украинской армии, поскольку ее сила растет, - экс-командующий Сухопутных войск Польши(230)
Аннексия Крыма и действия в Украине являются грубейшим нарушением международного права Россией, - кандидат в канцлеры ФРГ Шульц(34)
Макрон: По Украине у нас большие разногласия с Путиным. Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук(154)
Кинжал в спину Путина(0)
Безнаказанность за предыдущие преступления РФ проложила смерти путь к Грузии, Украине, Сирии, - Климпуш-Цинцадзе. ИНФОГРАФИКА(34)
Власти Венгрии после визита Путина выделили значительную сумму на нужды местной епархии РПЦ(61)
Ответить
А до Владимира ему как от Мацквы до Пхеньяна рачки))))
Ответить
пеця тоже стапается, но онуфрий скот и убоюдок,
гундяевский выбоядрк, поганый помошник
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я ребята, не в себе.
И оружия немерено,
и сижу я на трубе.
Я вас атомными палками
закидаю, загребу:
всех вас вижу кверху лапками,
ну и отключу трубу.
Замороженными тушками з
авалю юго-восток,
мы-то - с БУКами и пушками,
ну а в гневе я жесток.
Всем вам мало не покажется:
не до шуток, вашу мать.
Ну а тем, кто кочевряжится,
будем яйца отрезать.
Нам - хоть смуглые,
хоть - белые , хоть и Меркель (без яиц).
Всем мои чечены смелые
вставят - между ягодиц!
Ну, короче, вы все поняли,
я считаю... до пяти:
без излишней церемонии,
чтоб законы соблюсти".
Все, конечно, призадумались:
с ним уже не совладать.
Совещались, и придумали--
на счет пять ХУЙЛО связать... ((
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Володя-Великое Хуйло...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Владимира Красно Солнышка....и Владимира Педофило ХУ*ЛО???))))))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Знаю, вы хотели бы назвать меня Великим Ху.лом, но вы госсекретарь и не можете сказать такое, это звучало бы дико" Источник: https://censor.net.ua/n454047
Ответить
Путин реальное олицетворение "Величия" России!
Плешивенькое такое, полтораметровое, с голым пузиком и вечно в компании статистов для контраста на фото, с ростом метр-сорок...
Такое себе "вяличие", всю жизнь одевающееся в "Детском мире"...
Ответить
особенно это заметно, когда он с недимоном рядом, у которого рост 162 см.
Ответить
А Владимир спиженное у богар имя.Впрочем как и все у паРашников. Флаг - вымпел голландского флота, герб - золотая орды.Язык - церковно-славнящина пришедшая от южных славян вместе с православием.Территории спиженны у сотен мелких народностей.
Ответить
А все вместе они называют величием.
Мы обречены жить возле параши. Увы.
Ответить
Ответить
Ответить
РФ приняла решение о прекращении финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
Замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак отмечает поступление новой информации из разных источников, которые гласят о том, что так называемые "республики" "ДНР" и "ЛНР", находящиеся под патронатом и полным контролем РФ, в 2018 году прекратят существование. В частности, в бюджет России на 2018 год не заложено никаких расходов на содержание боевиков, оккупировавших отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Россия активно начала вывозить через подконтрольную Москве и боевикам часть украинской границы ценное военное имущество, находящееся на балансе российской армии.
Захарченко и Плотницкий активно начало поиски жилья на территории РФ или в каких-нибудь непризнанных республиках - Абхазии и тому подобных. Также поступала информация, что россияне начали вывозить из Донбасса особенно ценное военное снаряжение. Не танки с артиллерией, потому что это не настолько большая ценность... Вывозят то, что называется особенно ценным военным имуществом. Например, РЭБы - комплексы радиоэлектронной борьбы. Начали выводить антибатарейные системы. То есть, то, что нам американцы поставляли, а в РФ что-то подобное производится. Их не так много в самой российской армии, это достаточно дефицитное вооружение. И очень дорогое. Была информация и о том, что россияне начали вывозить свои беспилотники. Я не могу до конца проверить эту информацию, но она поступает. Причем из разных источников. Последнее, что было - и это уже подтверждают неоднократно - что финансирование этих ОРДЛО в следующем году РФ прекращает. Они не закладывают расходы на "народные республики.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Продолжает разворачиваться криминальная история с участием блогера Анатолия Шария - известного любителя "русского мира". Российский адвокат Марк Фейгин, занимающийся этим делом, намерен передать данные о гнусных о его преступлениях Литве, в которой тот скрывается.
"Я жду Шария в Алкмаре, в полиции завтра (05.09). Тут и полиграф, тут и инспектор, и дело N2013099755 Шарий знает это место, он тут три месяца сидел", - рассказал Фейгин, уточнив, что намерен "финализировать эту историю", а именно: передать дело Шария в Литву.
"Буду сейчас оформлять бумаги по нашему любителю детского порно и передачу их в Литву", - подчеркнул он.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Всё его "объединение" это платить дань местным ханам, позволять создавать им частные армии и т.п..
За это ханы будут платить ему относительной лояльностью и готовностью бросить свои частные армии на подавление бунта других ханов или бунта населения метрополии, если то замахается платить дань ханам.
Это удел всех "лоскутных империй" вроде Австро-Венгрии или сегодняшней России.
Ответить
но ставить их на руководящие посты в государстве было бы большой ошибкой"
И. Сталин ПСС т. 23 ст 112 Госполитиздат М. 1950 г.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Эта картина очень напоминает ситуацию у ночного клуба: - хорошо укуренный чудак на букву *М* стоит и смотрит, как в клуб валит публика, а его не пускают. Охрана отсеивает его на фейс-контроле. Чуваку обидно, ибо вроде бы и деньги есть( на бензоколонке чаевые хорошие), и желание повеселиться ( ужраться вусмерть это же первая скрепка духовная российская), но его аккуратно выставляют без комментариев. Тогда он просит друзей (Ангола, Армения, Белоруссия, Боливия, Бурунди (Африка), Камбоджа (Азия), Китай, Коморские острова (Африка), Куба, КНДР, Эритрея (Африка), Индия, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве), чтобы те узнали у охраны, в чем дело. Дружбаны возвращаются и рассказывают, что его тут хорошо знают. Каждый раз его ловят на том, что он либо наблюёт посреди зала, либо не рассчитается в баре, либо нагадит мимо унитаза, либо полезет в драку, либо обоссытся заснув на диване. Так что - решено его не пускать. Но чувак, выслушав всё это, стоит и возмущается, что из-за таких мелочей ему видите ли не дают оттянуться по полной - по русски.
И во всю глотку орет: - **ущемляют россиян** !!!
Ответить
Как и бомж Ульянофф - Лэнiн, Владимир Путин также сидел за границей, пил пиво и нафиг никому не нужен был ни там, ни здесь.....
Но потом..... кто-то же их позвал???
Ответить
Ответить
Как омерзительно в России по утрам!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот небольшой список ворованного:
1. Автомобиль ГАЗ-А обр.1932 - клон автомобиля Ford Model A обр. 1927.
2. ГАЗ-13 «Чайка» обр.1958 - клон Ford 59 обр.1957.
3. ГАЗ-21 обр.1956 - клон Ford 54 обр.1954.
4. Танк БТ-2 обр.1932 - клон амер. танка Кристи 1М1931.
5. Танк Т-26 обр.1931 - клон англ. танка Vickers Mk E обр.1931.
6. Бал. ракета Р-1 обр.1948 - точная копия нем. ракеты Vergeltungswaffe-2 (Фау-2) обр.1942.
7. Бомбардировщик Ту-4 обр. 1947 - точная копия амер. В-29 обр.1943.
8. Истребитель-бомбард. Су-9 обр.1946 - точая копия нем. Мессершмитт Me 262 обр.1944.
9. Космический корабль Буран обр.1988 - клон амер. Колумбия обр.1979.
10.Фотоаппарат ФЭД-1 обр. 1934 - клон нем. Leica II обр. 1932.
11. Телевизор КВН-49 обр. 1949 - копия амер.телевизора RCA 621TS, обр. 1946.
12. Телевизор Старт-3 (1960-е г.г.) - копия англ. телевизор GEC BT2253 обр.1958.
Даже дизайн и конструкция металлической канистры на 20 л. во время 2-й МВ был позаимствован у немцев и она дошла до наших времен в неизменном виде.
Умей отличать оригинал от подделки. Не покупай ворованное!
Ответить
Ответить
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.
Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.
Он представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!
Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?
Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду на днях состоялся!
Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.
Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!
Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Перемирия мы не выносим....
***Орлуша***
Ответить
Ответить