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Все про:Путин (24192) Райс (49) Россия (72139) США (13349)

 Путин чувствует себя Владимиром Великим и считает, что он объединяет этим россиян, - Райс

райс

Президент РФ Владимир Путин считает, что объединяет россиян своим "величием", сказала бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в ходе презентации своей книги "Демократия" во время Национального книжного фестиваля в Вашингтоне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщает "Голос Америки".

"Когда Владимир Путин стал президентом, власть оказалась в руках человека с авторитарными инстинктами. Провал России - это история значимости институтов. Демократия не может зависеть от одного человека. Она должна базироваться на институтах. На одной из встречи Путин сказал мне: "Конди, вы знаете нас. Россия была великой только тогда, когда ею правили великие личности, такие как Петр І и Александр ІІ. Знаю, вы хотели бы назвать меня Владимиром Великим, но вы госсекретарь и не можете сказать такое, это звучало бы дико". Но именно так он думает. Он считает, что он объединяет россиян этим величием", - отметила она.

Райс заявила, что "именно подобные инстинкты позволили ему разрушить все институциональные связи, включая независимые суды, свободу слова и гражданское общество".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С самой первой встречи с Путиным я получила список требований, сводившийся к тому, что либо ты становишься на колени, либо являешься врагом, - Грибаускайте

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран президентом.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Сам Путин пока не заявлял о своем решении баллотироваться.
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он великое пардонте ХУ*ЛО!!!)))
А до Владимира ему как от Мацквы до Пхеньяна рачки))))
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не объединят, а вертить, с помочью пядриллы гундяева,
пеця тоже стапается, но онуфрий скот и убоюдок,
гундяевский выбоядрк, поганый помошник
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"Аркадий Коршун", меняйте "ник" и флажок... На Вас, провокатора "ольгинского", уже никто не "ведётся", давно "просчитали"... А так, глядишь, "тролль" под новым именем появится - пока снова не раскусят - скучно на форуме не так будет...
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Не царская у тебя рожа.-классика-ботоксная-современность
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"Эй, держите меня семеро,
я ребята, не в себе.
И оружия немерено,
и сижу я на трубе.
Я вас атомными палками
закидаю, загребу:
всех вас вижу кверху лапками,
ну и отключу трубу.
Замороженными тушками з
авалю юго-восток,
мы-то - с БУКами и пушками,
ну а в гневе я жесток.
Всем вам мало не покажется:
не до шуток, вашу мать.
Ну а тем, кто кочевряжится,
будем яйца отрезать.
Нам - хоть смуглые,
хоть - белые , хоть и Меркель (без яиц).
Всем мои чечены смелые
вставят - между ягодиц!
Ну, короче, вы все поняли,
я считаю... до пяти:
без излишней церемонии,
чтоб законы соблюсти".
Все, конечно, призадумались:
с ним уже не совладать.
Совещались, и придумали--
на счет пять ХУЙЛО связать... ((
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как ему мир позволяет, так он себя и чувствует
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Вони всі там вялікіє (ваятелі пітухов з гівна).
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Опять обидели Владимира Великого - табуретку маленькую дали!
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))))и шо общего у этих двух персонажей???
Владимира Красно Солнышка....и Владимира Педофило ХУ*ЛО???))))))))
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"Геракл Платонович", Вы интересуетесь, "что общего"? Общее - в "кресте"... "Владимир Великий, Русь крестил, а Путин на России "крест ставит...".
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Отправить в одну палату с прокурором и Наполеоном
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Вот так было на самом деле :
"Знаю, вы хотели бы назвать меня Великим Ху.лом, но вы госсекретарь и не можете сказать такое, это звучало бы дико" Источник: https://censor.net.ua/n454047
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А по моему всё сходится...
Путин реальное олицетворение "Величия" России!
Плешивенькое такое, полтораметровое, с голым пузиком и вечно в компании статистов для контраста на фото, с ростом метр-сорок...
Такое себе "вяличие", всю жизнь одевающееся в "Детском мире"...
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а на срусайтах мне доказывают, что рост у него под два метра.
особенно это заметно, когда он с недимоном рядом, у которого рост 162 см.
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Каким образом плешивая коротышка вепс может себя чувствовать Володимиром Великим?Да-Да, именно Володимир.В древних летописях не древнерусЬком языке сего князя именовали именно Володимир. В оригинале - Володимѣръ Свѧтославичь

А Владимир спиженное у богар имя.Впрочем как и все у паРашников. Флаг - вымпел голландского флота, герб - золотая орды.Язык - церковно-славнящина пришедшая от южных славян вместе с православием.Территории спиженны у сотен мелких народностей.
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Сопредельная нам территория - винегрет (рашен селед) из великодержавия, показной религиозности, ностальгии по "твердой руке", ГБешно-вертухайской морали, пьянства бОльшей части населения, etc.
А все вместе они называют величием.
Мы обречены жить возле параши. Увы.
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Кремль принял решение об окончательной ликвидации "ДНР" и "ЛНР"

РФ приняла решение о прекращении финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
Замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак отмечает поступление новой информации из разных источников, которые гласят о том, что так называемые "республики" "ДНР" и "ЛНР", находящиеся под патронатом и полным контролем РФ, в 2018 году прекратят существование. В частности, в бюджет России на 2018 год не заложено никаких расходов на содержание боевиков, оккупировавших отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Россия активно начала вывозить через подконтрольную Москве и боевикам часть украинской границы ценное военное имущество, находящееся на балансе российской армии.

Захарченко и Плотницкий активно начало поиски жилья на территории РФ или в каких-нибудь непризнанных республиках - Абхазии и тому подобных. Также поступала информация, что россияне начали вывозить из Донбасса особенно ценное военное снаряжение. Не танки с артиллерией, потому что это не настолько большая ценность... Вывозят то, что называется особенно ценным военным имуществом. Например, РЭБы - комплексы радиоэлектронной борьбы. Начали выводить антибатарейные системы. То есть, то, что нам американцы поставляли, а в РФ что-то подобное производится. Их не так много в самой российской армии, это достаточно дефицитное вооружение. И очень дорогое. Была информация и о том, что россияне начали вывозить свои беспилотники. Я не могу до конца проверить эту информацию, но она поступает. Причем из разных источников. Последнее, что было - и это уже подтверждают неоднократно - что финансирование этих ОРДЛО в следующем году РФ прекращает. Они не закладывают расходы на "народные республики.
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Но это хуйло не спасет, ему ясно сказали " Донбасс и Крым " и теперь на дурака съехать с этои темы не получится.
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Фигня. Путин преступник и глава преступной группировки и только внушая идиотам про величие он смог усидеть на своем месте столько лет разворовывая страну и обогащая себя и сою группировку за счет выкачки ресурсов .
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Ты страны не перепутал?
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альфа , бетта , омега ...и ботокс всея руси

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Вы ничего не понимаете! Это лучший из россиян!!! Если не он, то кто???
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ну прям Макиавелли мокшанский , не дать не взять ...редкая бацила
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Кандолизке можно с вовкой великим , а мне шо , низя
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это не он ...фотку в сеть госдеп подкинул :D

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вот смотришь на такое ... и всего-то один вопрос - когда ж ты уже, сука, скопытишься, а?
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каждый маленький ростом член ,чувствует себья куйлом великим
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Литва и Нидерланды готовятся к аресту Шария за педофилию

Продолжает разворачиваться криминальная история с участием блогера Анатолия Шария - известного любителя "русского мира". Российский адвокат Марк Фейгин, занимающийся этим делом, намерен передать данные о гнусных о его преступлениях Литве, в которой тот скрывается.
"Я жду Шария в Алкмаре, в полиции завтра (05.09). Тут и полиграф, тут и инспектор, и дело N2013099755 Шарий знает это место, он тут три месяца сидел", - рассказал Фейгин, уточнив, что намерен "финализировать эту историю", а именно: передать дело Шария в Литву.

Путин чувствует себя Владимиром Великим и считает, что он объединяет этим россиян, - Райс - Цензор.НЕТ 638
"Буду сейчас оформлять бумаги по нашему любителю детского порно и передачу их в Литву", - подчеркнул он.
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буцыгарня таки нашла, этого мелкого блядца, хорошо
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Шарик сбежит в кацапию скрепную,там педофилы в почете
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Не сбежит - он открыто заявлял свою позицию против аннексии Крыма и действий России в Украине.
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Фейгин в очередной раз обделается, удалит свои посты, будет прятаться от судов и говорить, что это не он и ничего такого не говорил.
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микроскопически ничтожное хуйлишко чувствует себя человеком? С каких дел? оно обычный плюгавый клоп.
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1. Чим завинили таджики, що їх поставили одним рядком з кацапами? 2. Чому не вимагають наявність ветеринарних паспортів у кацапів?
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Путин себя видит Владимиром Великим, а весь мир его видит хуйлом-недомерком.
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решили улучшить генотип северных приматов , што ли
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Имхо, на Московии работать некому: у мусульман праздники...
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А какова причина увеличения поставок обезьян? По-моему, у них там своих обезьян хватает, особенно, в Госбездуме... А вьетнамских ещё акклиматизировать надо, потому что холодов боятся... Или кому-то из "прогрессивных рассейских учёных" мешают спать "лавры" профессора Преображенского из "Собачьего сердца", и он решил возродить "омоложение" "кремлёвских пердунов" путём пересадки им семенников и яичников вьетнамских обезьян?
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Ага. )(уйло великое, "объединительное".
Всё его "объединение" это платить дань местным ханам, позволять создавать им частные армии и т.п..
За это ханы будут платить ему относительной лояльностью и готовностью бросить свои частные армии на подавление бунта других ханов или бунта населения метрополии, если то замахается платить дань ханам.
Это удел всех "лоскутных империй" вроде Австро-Венгрии или сегодняшней России.
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" Товарищи из НКВД безусловно хорошие и преданные делу партии товарищи,

но ставить их на руководящие посты в государстве было бы большой ошибкой"

И. Сталин ПСС т. 23 ст 112 Госполитиздат М. 1950 г.
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Владимир Великий в гробу переворачивается. Он даже не подозревал что в московских болотах кто-то живет.
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Мало того -- живет! Так еще и приравнивает себя к нему!!!
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Презервадента россии вовика ЗАЛУпутин ну того , что с периодичностью Чикатило пытается изнасиловать общеизвестные исторические факты и мозги здравомыслящего населения планеты Земля, где-то можно понять. Ну не хочет "европейский политик" Залупен Фюрер всея недороссия путин вести родословную Москвы от улуса Бату-хана, который на самом деле и есть истинный отец современного российского государства. Хочется все ж добавить европейского лоска и примазаться к золотому веку Украины-Руси.....

Эта картина очень напоминает ситуацию у ночного клуба: - хорошо укуренный чудак на букву *М* стоит и смотрит, как в клуб валит публика, а его не пускают. Охрана отсеивает его на фейс-контроле. Чуваку обидно, ибо вроде бы и деньги есть( на бензоколонке чаевые хорошие), и желание повеселиться ( ужраться вусмерть это же первая скрепка духовная российская), но его аккуратно выставляют без комментариев. Тогда он просит друзей (Ангола, Армения, Белоруссия, Боливия, Бурунди (Африка), Камбоджа (Азия), Китай, Коморские острова (Африка), Куба, КНДР, Эритрея (Африка), Индия, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве), чтобы те узнали у охраны, в чем дело. Дружбаны возвращаются и рассказывают, что его тут хорошо знают. Каждый раз его ловят на том, что он либо наблюёт посреди зала, либо не рассчитается в баре, либо нагадит мимо унитаза, либо полезет в драку, либо обоссытся заснув на диване. Так что - решено его не пускать. Но чувак, выслушав всё это, стоит и возмущается, что из-за таких мелочей ему видите ли не дают оттянуться по полной - по русски.
И во всю глотку орет: - **ущемляют россиян** !!!
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Я бы сравнил Владимира Путина с Владимиром Лэнiним!
Как и бомж Ульянофф - Лэнiн, Владимир Путин также сидел за границей, пил пиво и нафиг никому не нужен был ни там, ни здесь.....
Но потом..... кто-то же их позвал???
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Сравнение с Лениным - это очень большой комплимент для Окурка. Но прогиб всё равно не засчитают - не на тот форум попали, вам северо-восточней надобно.
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Как упоительны в России вечера........!
Как омерзительно в России по утрам!
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Мардва не будь гнусом, не гнушайся своих предков жравших чилавечину на мехесрань мудяни со времен Геродота: атя али, салавы свистямы, куди лярвы, эрзаца пердянскава. Твой путень (мардовское назначенный) poo tin (банка гавна) засрет усе падъезды у засрани и ссысрани.
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сколько лишнего пиетета - оно ХУЙЛО , нечего имя порочить
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"Владимиром Великим?!" В лучшем случае - воффка маленький, или как в песне...
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Современная параша и бывш.ссср это страна страна вор, т.к. воровали не только территории соседних государств, но повсеместно использует украденные технологии, а потом преподносит как оригинальное и кричит про заслуги великой и могучей.

Вот небольшой список ворованного:
1. Автомобиль ГАЗ-А обр.1932 - клон автомобиля Ford Model A обр. 1927.
2. ГАЗ-13 «Чайка» обр.1958 - клон Ford 59 обр.1957.
3. ГАЗ-21 обр.1956 - клон Ford 54 обр.1954.
4. Танк БТ-2 обр.1932 - клон амер. танка Кристи 1М1931.
5. Танк Т-26 обр.1931 - клон англ. танка Vickers Mk E обр.1931.
6. Бал. ракета Р-1 обр.1948 - точная копия нем. ракеты Vergeltungswaffe-2 (Фау-2) обр.1942.
7. Бомбардировщик Ту-4 обр. 1947 - точная копия амер. В-29 обр.1943.
8. Истребитель-бомбард. Су-9 обр.1946 - точая копия нем. Мессершмитт Me 262 обр.1944.
9. Космический корабль Буран обр.1988 - клон амер. Колумбия обр.1979.
10.Фотоаппарат ФЭД-1 обр. 1934 - клон нем. Leica II обр. 1932.
11. Телевизор КВН-49 обр. 1949 - копия амер.телевизора RCA 621TS, обр. 1946.
12. Телевизор Старт-3 (1960-е г.г.) - копия англ. телевизор GEC BT2253 обр.1958.
Даже дизайн и конструкция металлической канистры на 20 л. во время 2-й МВ был позаимствован у немцев и она дошла до наших времен в неизменном виде.

Умей отличать оригинал от подделки. Не покупай ворованное!
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СУПЕР!!! НО, видите тогда за 2 года можно было создать аналогичный фотоаппарат или автомобиль, а за 8 лет космический корабль. Что сейчас? Сейчас не смогут даже скопировать не айфон, не теслу, ничего!!!!!!!!
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***
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.
Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.
Он представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!
Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?
Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду на днях состоялся!
Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.
Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!
Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Перемирия мы не выносим....
***Орлуша***
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Конди не знает российской истории и меряет на свой, англо-саксонский лад. Это дикие английские лорды принимают в 1215г "Magna Charta Libertatum", не зная, что еще в 1206г. была принята "Великая Яса", по которой Россия живет до сих пор. Она не знает, что одним из крупнейших рабовладельцев православного мира была РПЦ, торговавшая своими рабами(на русском -"крепостными"), не взирая на то что они православные. Это только убогие англичане в 1861 году начали строить метро в Лондоне, а вот скрепная Русь - освободила! от рабства своих подданных, но не надолго - до большевиков. Русский человек на генетическом уровне не может без царя, ему без него не уютно. Поэтому-то диктор так благоговейно, по роств, сообщает: "Владимир Владимирович Путин встречается со своим народом". Для нас дико, для России - норма.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин чувствует себя Владимиром Великим и считает, что он объединяет этим россиян, - Райс
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