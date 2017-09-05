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 Политика Украины
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Все про:граффити (115) Львов (3678) Министерство культуры и туризма (299) евромайдан (8079) Нищук (110)

 Автор граффити времен Евромайдана на ул. Грушевского вначале хочет восстановить свою трилогию "Война", ранее зарисованную во Львове, - Нищук

граффити иконы sociopath революции

Министр культуры Евгений Нищук заявляет, что художник Sociopath готов восстановить граффити времен Евромайдана на ул. Грушевского в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я говорил с автором под именем Sociopath, он готов полностью восстановить работу", - сказал министр в эфире 1+1.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минкультуры намерено инициировать предоставление восстановленным граффити времен Евромайдана на ул. Грушевского статуса нацпамятника, - Нищук

При этом Е.Нищук отметил, что художник хочет сначала восстановить свою трилогию "Война", которая ранее была зарисована во Львове.

Также министр добавил, что перед началом восстановления граффити в Киеве необходимо привести в порядок окружающую территорию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После решения официальных и организационных вопросов граффити на Грушевского будет восстановлено, - автор после встречи с министром Нищуком

"Очевидно, что необходимо сначала привести в порядок после отъезда магазина", - сказал Е.Нищук.

Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.

3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.

Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".

"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.

Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.

Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.

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Глубочайшее уважение к Майдановцам. НО...... не дофига ли пиара для автора граффити? По 10 статей в день на цензоре... Или писать больше не о чем, или проплатил человек...
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на второе - именно - 3.5 года и человека начали пиарить. на первое - с быдлом коров не пас, чтоб поводы на оскорбления давать.
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и еще очень хорошо ответил Вакарчук, за это меня здесь банили, обливали , обзывали, но оказывается вне Цензора многие думают иначе. Вопрос-кто дал право автору изменять личности Франко, Украинки и Шевченко.
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Не превращайте всё в фетиш. Дела - вот памятник Майдану, а не то коррупционное государство, которое бешеными темпами построила новая-старая власть. Майдан не за это стоял. Что-то не слышно Нищука с его критикой новой власти, которая побила все рекорды всех предыдущих.
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4Liberty UA ты прав !!! Всё что делается сейчас - это искусственно создаваемая суета , чтобы люди грызлись между собой , чтобы не думали о ужасной действительности .........
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столько кипишу развели из ничего, видимо специально, чтобы народ отвлечь
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Сколько еще не вскрывшихся кацапско-гнидных консерв в Украине.
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Сцуко, что за манера расписывать стены. У человека витрина, ну на кой хрен ему там вокруг разрисованные стены? Правильно, что смыл.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвтор граффити времен Евромайдана на ул. Грушевского вначале хочет восстановить свою трилогию "Война", ранее зарисованную во Львове, - Нищук
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