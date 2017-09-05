 Сегодня Рада рассмотрит реформу образования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня Рады.
Первым в повестке дня значиться вопрос утверждения повестки седьмой сессии ВР. После значиться законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территорий с особым режимом вещания в первом чтении.
Дальше нардепы будут рассматривать во втором чтении законопроект об образовании.
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Детей из сел могут частично перевести на дистанционное обучение для доступа к лучшим учителям, - Гриневич(176)
Положение о языке школьного обучения в образовательной реформе вызвало дискуссии на фракции БПП, - Гончаренко(188)
Мы поддерживаем образовательную реформу и призываем продолжать медицинскую, - Бурбак(65)
Переходный период по образовательной реформе будет продлен, - Парубий(13)
Что тормозит реформы в Украине(0)
Трамп рассчитывает на поддержку в реформировании ООН - Reuters(36)
Есть идея создать систему телемедицины для сельской местности, - Супрун(320)
Дочь Игоря Кононенко поступила в самый престижный Институт моды и дизайна в мире, где обучение стоит €16200 в годОльга Кононенко будет учиться в Институте Марангони
https://strana.ua/articles/private-life/89756-olha-kononenko-budet-uchitsja-v-samoj-prestizhnoj-shkole-mody-i-dizajna-v-mire-za-16-200-v-hod.html
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Мои дети будут учить физику, химию, математику, биологию.
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Деревянные качели, расписные карусели.
Звуки шарманки, гаданье цыганки,
Медовый пряник, да .... надепутатили воздушный шарик.........
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Ну кто мне объяснит - как на реформу образования можно слить $3 млрд!!! (80млрд грн)?
Это учебники новые? Или закон Ньютона поменялся?
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Вчера он не хотел учить историю и географию. Сегодня он анализирует исторические параллели и географические меридианы. В прямом эфире, принародно и взахлёб.
Мало того, люди даже с учёными степенями, готовы идти и слушать его бред, пересказывать и делать вид, что что-то из него поняли.
Безбожно крадущий учит беззаветно верить в Бога.
Выведший в офшоры капиталы учит патриотизму.
Тот, кто учит с трибуны, как нужно оказать неотложную помощь пенсионерам, учителям, медикам, размахивает одной рукой тезисами программы великого преобразования, а другой, свободной, крутит в кармане фиги. Потому что ту, вторую, не видят ни однопартийцы, ни - главное - избиратели.
Хронический неудачник учит зарабатывать капиталы. Разведённый - с таким же успехом учит строить и укреплять семейные отношения.
Директор мясокомбината учит футболистов играть. Борец вольного стиля учит мэров городов строить дороги. А невольного - учит правительство, как лучше поднять экономику до уровня, чтобы уже даже падение не таким страшным было.
Тренер по дзю-до учит подбирать команду профессионалов в правительство, а дзю-после - как их чаще менять.
Все вдруг стали коучами, сансеями, бизнес-тренерами, гуру, наставниками, вебинар-лидерами.
Все учат, советуют.
Жаль только порой на одного коуча пол-слушателя.
Ну, хотя б наоборот, что ли.
Когда-то один деятель позднего социализма в сердцах бросил фразу: "Чертовски хочется поработать!"
Как много ныне у него последователей по части "чертовски". Так и слышится со всех сторон: "Чертовски хочется поучить!"
Не знаю, как вам, а мне первая формулировка, независимо от того кто и как относится к её автору, всё-таки нравится больше.
Ученье, конечно, свет. Но от таких "учителей" - тьма.
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реформировать кабмин, Зраду, аппарат президента, обслуги слуг народа, больничек, домов отдыха и гостиниц этих же лиц....
короче - начните с себя! а там, как пойдет!
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