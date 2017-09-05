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 Политика Украины
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Все про:ВР (22942) образование (1604) реформы (2799)

 Сегодня Рада рассмотрит реформу образования

вр рада

В 10:00 Верховная Рада откроет седьмую сессию и на пленарном заседании рассмотрит новую редакцию закона "Об образовании" во втором чтении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня Рады.

Первым в повестке дня значиться вопрос утверждения повестки седьмой сессии ВР. После значиться законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно территорий с особым режимом вещания в первом чтении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Положение о языке школьного обучения в образовательной реформе вызвало дискуссии на фракции БПП, - Гончаренко

Дальше нардепы будут рассматривать во втором чтении законопроект об образовании.
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Народу реХформы , себе образование
Дочь Игоря Кононенко поступила в самый престижный Институт моды и дизайна в мире, где обучение стоит €16200 в годОльга Кононенко будет учиться в Институте Марангони

https://strana.ua/articles/private-life/89756-olha-kononenko-budet-uchitsja-v-samoj-prestizhnoj-shkole-mody-i-dizajna-v-mire-za-16-200-v-hod.html
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реформа - это благо для страны , так я понимаю ...если такой нищтяк , то зачем туда отправлять ?
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Во всём мире студенты сами выбирают себе место обучения.
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- отправь своё чадо в академию культуры к академику всех времен и народов -полуграмотному поплавскому.
Мои дети будут учить физику, химию, математику, биологию.
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это дети политиков ...а политики - это публичные люди и на них надо не просто смотреть а под микроскопом рассаматривать , и пока они своих детишек по заграницам , а баблишко по офшорам распихивают , тут ни Хера хорошего не будет
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Я не рассматриваю и неплохо себя чувствую. А твоя зависть тебя же и сожрет. В лучшем случае будет инфаркт. В худшем помрешь от рака.
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ну и дурак что не хошь контролировать тех кто распоряжается бюджетом страны!! И главное еще гордится этим!!
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хорошая у тебя фамилия. Она отражает всю бесполезность твоей сущности
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У тебя вообще нет никакой фамилии. Как в лагере - номер.
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- поплавок идиот и это все знают...Это образование ничего не стоит - пшик. Да ещё смеятся будут если увидят диплом.
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Этой ярмарки краски, разноцветные пляски,
Деревянные качели, расписные карусели.
Звуки шарманки, гаданье цыганки,
Медовый пряник, да .... надепутатили воздушный шарик.........
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З нетерпінням чекаю промову про зубожіння. Звісно від кого.
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Щоб Верховна Рада могла розглядати такі проекти, потрібно щоб депутати були освіченими. А там як мінімум половина - це особи з купленими дипломами. Отже, нічого вони не розглядатимуть, а просто тупо натискатимуть кнопку голосуання за те, що їм підсовує Петро Рошен. А його стратегічну думку нещодавно озвучить Вова Гройсман: далеко не всім українцям потрібна вища освіта. То питання до прокурорів: чому ще ніхто не сидить з названих особистостей??
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Пля, ну есть кто умный?
Ну кто мне объяснит - как на реформу образования можно слить $3 млрд!!! (80млрд грн)?

Это учебники новые? Или закон Ньютона поменялся?
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посмотрел вчера Свободу слова, впечатлён. реформу образования надо начинать с кабмина
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Явление поражает. Но оно есть. В стране уже мало тех, кто хочет быть учителем. Но много тех, кто учит.
Вчера он не хотел учить историю и географию. Сегодня он анализирует исторические параллели и географические меридианы. В прямом эфире, принародно и взахлёб.
Мало того, люди даже с учёными степенями, готовы идти и слушать его бред, пересказывать и делать вид, что что-то из него поняли.
Безбожно крадущий учит беззаветно верить в Бога.
Выведший в офшоры капиталы учит патриотизму.
Тот, кто учит с трибуны, как нужно оказать неотложную помощь пенсионерам, учителям, медикам, размахивает одной рукой тезисами программы великого преобразования, а другой, свободной, крутит в кармане фиги. Потому что ту, вторую, не видят ни однопартийцы, ни - главное - избиратели.
Хронический неудачник учит зарабатывать капиталы. Разведённый - с таким же успехом учит строить и укреплять семейные отношения.
Директор мясокомбината учит футболистов играть. Борец вольного стиля учит мэров городов строить дороги. А невольного - учит правительство, как лучше поднять экономику до уровня, чтобы уже даже падение не таким страшным было.
Тренер по дзю-до учит подбирать команду профессионалов в правительство, а дзю-после - как их чаще менять.
Все вдруг стали коучами, сансеями, бизнес-тренерами, гуру, наставниками, вебинар-лидерами.
Все учат, советуют.
Жаль только порой на одного коуча пол-слушателя.
Ну, хотя б наоборот, что ли.
Когда-то один деятель позднего социализма в сердцах бросил фразу: "Чертовски хочется поработать!"
Как много ныне у него последователей по части "чертовски". Так и слышится со всех сторон: "Чертовски хочется поучить!"
Не знаю, как вам, а мне первая формулировка, независимо от того кто и как относится к её автору, всё-таки нравится больше.
Ученье, конечно, свет. Но от таких "учителей" - тьма.


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а может начать с реформ Ценризбиркома, выборного права, денежного недовольствия чинуш...
реформировать кабмин, Зраду, аппарат президента, обслуги слуг народа, больничек, домов отдыха и гостиниц этих же лиц....
короче - начните с себя! а там, как пойдет!
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