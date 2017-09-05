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 Политика Украины
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Все про:граффити (115) история (1400) Киев (18063) Министерство культуры и туризма (299) евромайдан (8079) Нищук (110)

 Минкультуры намерено инициировать предоставление восстановленным граффити времен Евромайдана на ул. Грушевского статуса нацпамятника, - Нищук

граффити

Министр культуры Евгений Нищук заявляет, что Министерство культуры намерено инициировать предоставление Кабинетом министров Украины восстановленным граффити времен Евромайдана на ул. Грушевского в Киеве статуса национального памятника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это (граффити. - Ред.) сейчас была категория местного значения, после всего, что случилось, я думаю, что мы сможем подготовить те документы, которые бы перевели бы ее в категорию и мы будем ходатайствовать перед Кабинетом министров Украины, чтобы перевели ее в статус национальной", - сказал Е.Нищук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После решения официальных и организационных вопросов граффити на Грушевского будет восстановлено, - автор после встречи с министром Нищуком

По его словам, если граффити будут переведены из категории памятников истории местного значения в памятники истории национального значения, то будет проведена паспортизация данного объекта, а за любое его повреждение будет грозить уголовная ответственность.

Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.

3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.

Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".

"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.

Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.

Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.
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Для начала порадуйся, что генеральный прокурор сразу назвал арендаторов помщения
ВАНДАЛАМИ.
А памятник должен охраняться, должно быть видеонаблюдение с подстветкой
в ночное время.
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Блин, но это уже крайности. Музей- да, в нем и фотки того что было и текст пояснительный. И кто все это красочно мог бы подать- рассказать... А так- фетиш. Тогда почему ошметки шин прибрали, брусчатку зачем восстанавливали? Такие же, вроде экспонаты. Ума хватило? Странное у народа понимание самого понятия "памятник"...
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А ікона Бариги буде? Четвертою? На тракторі?
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Пропоную художнику далеко трафарети не ховати, коли переоберем Баригу цієї осені на нормального патріота на дострокових, він зробить цей трафарет на стіні Ради, перед входом.
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Что ни говори, а Украина все же сходит с ума. Печально...
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В качестве памятника Евромайдану можно было придумать нечто более эстетичное, чем аляповатый портрет Леси Украинки в респираторе.
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Явный перебор насчет памятника, а повод наехать на магазин элитной мебели-изумительный, но он то Чей-то?
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он не "ихний" ... не проплачивает... повод для наезда знатный.
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"По его словам, если граффити будут переведены из категории памятников истории местного значения в памятники истории национального значения, то будет проведена паспортизация данного объекта, а за любое его повреждение будет грозить уголовная ответственность.
Источник: https://censor.net.ua/n454044"

Из данного текста ясно, что в данный момент нет паспорта, нет уголовной ответственности, так что возбуждение уголовного дела и угрозы Луценко очевидно незаконны, но произвол самозванцев, захвативших власть, выше закона.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинкультуры намерено инициировать предоставление восстановленным граффити времен Евромайдана на ул. Грушевского статуса нацпамятника, - Нищук
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