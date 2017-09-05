 Минкультуры намерено инициировать предоставление восстановленным граффити времен Евромайдана на ул. Грушевского статуса нацпамятника, - Нищук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это (граффити. - Ред.) сейчас была категория местного значения, после всего, что случилось, я думаю, что мы сможем подготовить те документы, которые бы перевели бы ее в категорию и мы будем ходатайствовать перед Кабинетом министров Украины, чтобы перевели ее в статус национальной", - сказал Е.Нищук.
По его словам, если граффити будут переведены из категории памятников истории местного значения в памятники истории национального значения, то будет проведена паспортизация данного объекта, а за любое его повреждение будет грозить уголовная ответственность.
Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.
3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами.
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.
В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.
Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".
"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.
Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.
"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.
Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.
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ВАНДАЛАМИ.
А памятник должен охраняться, должно быть видеонаблюдение с подстветкой
в ночное время.
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Источник: https://censor.net.ua/n454044"
Из данного текста ясно, что в данный момент нет паспорта, нет уголовной ответственности, так что возбуждение уголовного дела и угрозы Луценко очевидно незаконны, но произвол самозванцев, захвативших власть, выше закона.
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