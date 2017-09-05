 Климкин провел переговоры с МИД Японии: "Главная тема - совместная позиция по КНДР"

Об этом Павел Климкин написал в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Состоялась дружеский телефонный разговор с МИД Японии. Главная тема - совместная позиция по КНДР. С нетерпением жду визита японского коллеги в Киев", - рассказал Климкин.
627 17
"Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины", - Климкин о ядерном испытании КНДР(86)
Украина рассчитывает, что вопрос изображения Львова на польских паспортах решится в духе добрососедства, - Климкин(18)
Все вопросы по созданию ЗСТ между Украиной и Израилем будут решены в ближайшее время, - Климкин(29)
Климкин о переговорах Волкера с Сурковым: "Они положительные"(81)
Мировое сообщество должно совместными усилиями провести международное расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность за разработку ракетной программы КНДР, - Климкин(38)
Климкин обсудил с румынским министром подготовку визита в Украину президента Румынии Йоханниса и вопросы прав национальных меньшинств(14)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
полкусотне служили? Будьте начеку, вам выдадут парабеллум (с)
Ответить
Керувати
Ответить