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 Политика Украины
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Все про:КНДР (330) Япония (1022) ядерная безопасность (256) Климкин (1390)

 Климкин провел переговоры с МИД Японии: "Главная тема - совместная позиция по КНДР"

климкин

Глава МИД Украины провел телефонные переговоры с японским коллегой.

Об этом Павел Климкин написал в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялась дружеский телефонный разговор с МИД Японии. Главная тема - совместная позиция по КНДР. С нетерпением жду визита японского коллеги в Киев", - рассказал Климкин.

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Климкин провел переговоры с МИД Японии: Главная тема - совместная позиция по КНДР 01
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Предложите лучше части японцев переселиться в Украину, на всякий случай и демографию поправите и технологии найдете и рабская покорность "оденется" в изысканые формы с поклонами и улыбками.
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Насчет "рабской покорности" это ты о ком? Ты наверное попутал адрес сайта - тебе на .ru.
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Советы ольгинцев - это привычное дело на украинских сайтах !
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Японцы это не те люди, которые хорошо ассимилируются, для них собственная культура и образ жизни на первом месте. Боюсь, что они бы сюда переселились только при условии, что мы подарим им часть территории (там будет граница мы туда не будем соваться без визы)
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Україна потроху стала суб'єктом міжнародної політики.
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Обговорюють взаємний підхід до вирішення проблем.
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за часи рошена-Ким з Донбассом стали вже стали другорядними темами...головна-КНДР...
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Тобі атомні проблеми на Донбасі та в Криму потрібні, аби бути першим?
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С нетерпением жду японского коллегу . Интересно, у японского коллеги есть жонка с Итурупа и тесть, награжденный кацапским орденом "За возвращение Курил"? Да и сам министр МИД Японии не из Курска
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вже вирішена найголовнішша проблема для України і її народу-Крим і Донбасс??? Ні? тоді ступай крок за кроком....перший крок,потім другий і прямо прямо...."атомні проблеми" кажеш ???була б в Україні атомна зброя .не було би проблеми ні з Кримом ні з Донбасом...
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Щастя Японії в тому, що вона відділена від Росії морем. Україні в цьому не пощастило.
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переговори по телефону ...новий рівень ...шекелад у Японії продаються "недуже" ...
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Насчет рабской покорности это о вас, уважаемый,которые платят ротердамы,которые "слушают и кушают "медреформы,реформы образования,тарифы офшорных балаболов.Я лично не наблюдал протестов по этому поводу.Как не наблюдал защиты положений самой конституции.Где защита своих прав? В трепотне вашей?
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А вы кто? В каком полку сотне служили? Будьте начеку, вам выдадут парабеллум (с)
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О Северной Корее.Здесь явно рука моцквы и лично путЫна ! Провоцируя очередной конфликт руками Ына путЫн делает все , чтобы на очередном кризисе взвинтить цены на нефть , заодно и поторговаться с США . Вопрос цены на нефть кащеева иголка выживания окупанта !!

Керувати
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин провел переговоры с МИД Японии: "Главная тема - совместная позиция по КНДР"
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