 8,5 млн пенсионеров получают пенсию на уровне прожиточного минимума, - Рева

Об этом министр социальной политики Андрей Рева сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"У нас из 12 млн пенсионеров 8,5 млн сегодня получают пенсию на уровне прожиточного минимума не потому, что люди не заработали пенсию, а потому что им с 2008 года не пересчитывали пенсии", - сказал Рева.
По его словам, это все потому, что сама пенсионная система и ее параметры были такими, что все ресурсы направлялись на пенсионеров, которые только выходят на пенсию, а на остальных денег не хватало.
"Сложилась ситуация, когда человеку, ушедшему на пенсию, выплачивали максимально, но через 2-5 лет он снова возвращался в бедность, и чем дольше он живет, тем беднее становится. В этой системе заложен страшный циничный принцип - если ты долго живешь, то это твоя проблема", - сказал министр.
Он пояснил, что пенсионная реформа предусматривает повышение выплат, но самые большие доплаты к пенсиям будут именно у тех людей, которые уже давно вышли на пенсию, а не наоборот.
Напомним, Кабинет министров поддержал законопроект о пенсионной реформе еще в мае. После этого документ был направлен в профильный комитет Верховной Рады.
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А вы были, или просто за державу за деньги Министерства правды обидно?
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The Legatum Prosperity Index
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А заметили, как это лихо повернуто со стороны изысканной словесности? Не "Мы, шоколадные рыгоаналы в тесном сотрудничестве с кремлядями довели страну..." а "...в Украине сложилась ситуация..."
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Запомни,время быстро бежит,так что не зарекайся..
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И жестко контролировать, чтобы жили только на нее!
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, запрет Роттердам+ начнется автоматически!
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«Министр-диетолог» внес изменения в электронную декларациюМинистр социальной политики Андрей Рева получил 81 тысячу 162 гривны за август. Такие данные обнародованы в его электронной декларации за предыдущий месяц.
Согласно документу за июль, «министр-диетолог» заработал 102 тыс. грн, из которых 48 682 грн. - материальная помощь на оздоровление. То есть без финансовой помощи на оздоровление, министр заработал 53 тысячи 318 гривен, что почти на 30 тысяч меньше, чем за август.
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http://hvylya.net/news/digest/natsbank-uzhestochaet-kontrol-za-nalichnyimi-ukraintsev.html
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Председатель профсоюза медицинских работников Виктория Коваль отдыхает вместе с министром социальной политики в Женеве. Королевские креветки, лобстеры, стоимость на одного человека в этом дорогом ресторане Женевы стоит от 300 евро на человека. Интересно, руководитель профсоюза медиков поехала за профсоюзные средства? Или этоза средства налогоплательщиков господин Рева оплачивает себе поездку и своим сопровождающим лицам??", - говорится в сообщении.
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Но с точки зрения пороховаты, это нормальное явление
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но вся суть что
пидаровой бизнесьменофф которие не платят налоги никто за год не тронул а дураков которие налоги платят будут рвать на куски еще сильнее - "Детенизация" какая-то дерьмовенькая
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