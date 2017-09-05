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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:пенсия (1668) прожиточный минимум (138) реформы (2798) Министерство социальной политики (507) Рева (246)

 8,5 млн пенсионеров получают пенсию на уровне прожиточного минимума, - Рева

рева

В Украине сложилась ситуация, когда из 12 8,5 миллионов пенсионеров получают пенсию на уровне прожиточного минимума.

Об этом министр социальной политики Андрей Рева сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас из 12 млн пенсионеров 8,5 млн сегодня получают пенсию на уровне прожиточного минимума не потому, что люди не заработали пенсию, а потому что им с 2008 года не пересчитывали пенсии", - сказал Рева.

По его словам, это все потому, что сама пенсионная система и ее параметры были такими, что все ресурсы направлялись на пенсионеров, которые только выходят на пенсию, а на остальных денег не хватало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вы на нынешнюю пенсию сами проживите, - Гройсман критикам пенсионной реформы

"Сложилась ситуация, когда человеку, ушедшему на пенсию, выплачивали максимально, но через 2-5 лет он снова возвращался в бедность, и чем дольше он живет, тем беднее становится. В этой системе заложен страшный циничный принцип - если ты долго живешь, то это твоя проблема", - сказал министр.

Он пояснил, что пенсионная реформа предусматривает повышение выплат, но самые большие доплаты к пенсиям будут именно у тех людей, которые уже давно вышли на пенсию, а не наоборот.

Напомним, Кабинет министров поддержал законопроект о пенсионной реформе еще в мае. После этого документ был направлен в профильный комитет Верховной Рады.
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Какой доктор менгель придумал ЭТОТ прожиточный уровень? К себе и применяйте этот уровень. Идём в Европу, зарплаты чиновникам европейские, только пенсии ниже, чем в Гондурасе. ХВАТИТ жировать на фоне нищего народа!
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А шо это вы все с Гондурасом сравниваете? Пора отвыкать - Гондурас далеко впереди. Наш уровень - это Малави с Замбией, Танзанией и Сенегалом.
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А Вы в Танзании были? Хоть по интернету поинтересуйтесь...
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Так поинтересовался уже:

8,5 млн пенсионеров получают пенсию на уровне прожиточного минимума, - Рева - Цензор.НЕТ 1790

А вы были, или просто за державу за деньги Министерства правды обидно?
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Что-то "агенты Кремля" не высоко оценили своих "хозяев" - 95-е место...
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Я, кстати, вот этого не понимаю, чиновники талдычат, что закрывают лишь малое количество школ в сельской местности, где в классах по 10 учеников. И в то же время для "поступления" в детсад взнос в УФ руководства детсада бешено растет и детсадов катастрофически не хватает
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- Осмелюсь доложить, господин капитан, - несмело начал Швейк, - что вместо ста пятидесяти граммов венгерской колбасы солдаты получили по две открытки. (с)
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То есть около 50 баксов в месяц...
А заметили, как это лихо повернуто со стороны изысканной словесности? Не "Мы, шоколадные рыгоаналы в тесном сотрудничестве с кремлядями довели страну..." а "...в Украине сложилась ситуация..."
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Чим менша пенсія,тим більше склероз.Діє тільки довга пам"ять-совкова.Тому треба різко підвищувати пенсії,щоби совки стали користуватись короткою-проєвропейською пам"яттю!
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Сначала повтори то, что построил совок, словоблуд-неудачник. Пока что проедаете то, что пенсы построили.
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этот хряк сказал что украинцы много жрут а по его мнению пенсионеры так обжираются что запоры ...... СВОЛОТА
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а ты у него возле корыта сидишь и обьедки подбираешь ........ так хрюкай себе помаленьку
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Ты на вопрос не ответило. Если голодаешь ,то дай адрес. Вышлю тебе новой почтой сала и колбасы.
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Та ну... Посмотри как много с него вылазит.
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Мне не жалко. Вышлю столько ,сколько оно сможет в себя запихнуть
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Шота новое напиши. У тебя все высеры про шоколадки.
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Желаю тебе Шурик в старости остаться одному и жить на минималку...
Запомни,время быстро бежит,так что не зарекайся..
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Я и так один. Пенсия мне не грозит. Я себя уже обеспечил сам до конца жизни.
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Запомни ты. Я НИКОГДА не ждал подачек от государства. Всегда рассчитывал только на СВОИ силы.
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Вы здесь все ноете о том ,что голодаете. Но НИКТО из местной зрадосекты не бросил форумы и не пошел работать. Если есть время сутками здесь сидеть,значит и на пожрать у тебя есть средства.
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Дехто может и продолжить работу, а не стонать на цензоре.
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В Украине сложилась ситуация, когда министры, их помощники, премьер получают огромные зарплаты, а не отрабатывают даже на минималку - уровень жизни украинцев только падает от их всех реформ, а цены и тарифы растут. Пока они будут жить в потустороннем мире, где огромные зарплаты и почти наступил коммунизм, народ будет нищим, голодным, обворованным и ничего хорошего не будет! Всем министрам, депутатам, премьеру нужно установить зарплату в размере того прожиточного минимума, который они установили для народа!
И жестко контролировать, чтобы жили только на нее!
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, запрет Роттердам+ начнется автоматически!
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При совке, был так называемый партминимум, который был введён в связи с тяжёлым экономическим положением в стране. Что имеем сегодня: чем хуже народу, тем выше зарплаты аппарата. Разницу, осюсяете, реформаторы справедливые? Паритет зарплат и доходов - основа справедливости, на которорые вам насрать. Кончится плохо для всех: кто покинет страну, кто сдохнет от справедливых тарифов, прожиточного минимума и прочих реформ, сдохнут и реформаторы. Сделаем подарок путину и зарубежным благодетелям.
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Чтоб ты всю оставшуюся жизнь жил на этот минимум
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А также все его дети, внуки и прочая родня
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А іще пенсіонери дуже багато їдять, по словам реви. Он у Німеччині.... і т.д.
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Он бы ещё добавил: "...а умирать не хотят... ууу с.ки!"
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А как может быть по другому, вы обязаны выполнять это без всяких пенсионных реформ,неможитн идите ..... куда подальше,дайте дорогу тем, кто сможет.
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Наприклад кому дати? Хто ділом підтвердив, що він щось може?
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"У нас из 12 млн пенсионеров 8,5 млн сегодня получают пенсию на уровне прожиточного минимума не потому, что люди не заработали пенсию, а потому что им с 2008 года не пересчитывали пенсии"- пенсия в Украине на уровне прожиточного минимума потому,что в Украине много таких,как министр социальной политики,которые много жрут ,в сравнении с украинскими пенсионерами....деньги из бюджета идут на пропитание "вечноголодной" власти....пенсионерам не хватает...
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Недоплаты таких масштабов - преступления против человечности. Кто дал право делить людей по сортам в стране, где нищета зашкаливает? Или работайте на страну, умерив свои аппетиты до того уровня, который есть у народа, или валите, пока вас просто не вышвырнут из ваших покращенных кабинетов, с вашими псевдо реформами. Не нарушайте Конституцию и закон, не манипулируйте, не воруйте и не врите изо дня в день. Народ не тупой и терпение его не безгранично. Совок не был примером для наследия, но то, что построили (разрушили) вы - не поддаётся никакой критике. Это преступления перед собственным народом. Постсовковая руина - вот то, что "создали" вы.
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откуда у советского политрука опыт внедрения пенсионной реформы ?
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Возмущенному «перееданием» украинцев министру повысили зарплату
«Министр-диетолог» внес изменения в электронную декларациюМинистр социальной политики Андрей Рева получил 81 тысячу 162 гривны за август. Такие данные обнародованы в его электронной декларации за предыдущий месяц.
Согласно документу за июль, «министр-диетолог» заработал 102 тыс. грн, из которых 48 682 грн. - материальная помощь на оздоровление. То есть без финансовой помощи на оздоровление, министр заработал 53 тысячи 318 гривен, что почти на 30 тысяч меньше, чем за август.
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і їдять в рази більше європейців....десь гади гроші дістають
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Нацбанк ужесточает контроль за наличными украинцев
http://hvylya.net/news/digest/natsbank-uzhestochaet-kontrol-za-nalichnyimi-ukraintsev.html
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Цены в 10 раз, а пенсии - на 200 грн. Очень справедливо, особенно глядя на упитанные и лоснящиеся рожи нынешних правителей. Один уже заработал на пенсионный стаж, другой уже подходит к нему. Дорогие "спецы", когда и чему вы учились? За счет народа получать кредиты от МВФ и благодаря этому удерживать власть? Назначать миллионные зарплаты государственным чиновникам и покрывать их грехи? Петь нам песни, как жить стало лучше, жить стало веселее? Мы и не сомневаемся, что вам жить лучше. Только отвечать все-таки придется.
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Які 200 грн? Тут вже кілька років ні копійки не додали.
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а він схуд..став їсти як швейцарець, мабуть
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После пенс реформы добавят всем по 54 гр! Вот увидите! И скажут провели успешную херформу! И кстати после неё рост цен не остановиться а взлетит ещё быстрее! А все барыги потом обоснуют это поднятием пенсий от 1000гр до 2000 гр! Свинукович заждался этих вурдалаков!
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та никто и не сомневается....зато цены уже корректируются , чтоб потом скачка резкого не было
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Скоро все пенсы будут так харчеваться , так пан рЕВА
Председатель профсоюза медицинских работников Виктория Коваль отдыхает вместе с министром социальной политики в Женеве. Королевские креветки, лобстеры, стоимость на одного человека в этом дорогом ресторане Женевы стоит от 300 евро на человека. Интересно, руководитель профсоюза медиков поехала за профсоюзные средства? Или этоза средства налогоплательщиков господин Рева оплачивает себе поездку и своим сопровождающим лицам??", - говорится в сообщении.

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Пенсия не пересчитывалась с 2008 года??? И это министр??? Дайте ему пожрать - у него недоедание. В 2008 пенсия - 544 гривны. В 2013 - 984. Не пересчитывалась говоришь? Это вы, мародеры шоколадные, три года ее не пересчитывали, нарушая законы Украины
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А когда последний раз пересчитывался прожиточный минимум, хотя бы по тем совковым нормам, заложенным в Зэкон о прожиточном минимуме???
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Следующая революция будет называться Революцией Восстановления Справедливости. Именно сегодня власть просто растоптало то, что включаев в себя это понятие. Зажрались фарисеи недоучки.
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Зато руководство Пенсионного Фонда и их ближайшие родственники - миллиардеры.
Но с точки зрения пороховаты, это нормальное явление
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Раз на уровне прожиточного уровня, то значит пенсионеры наедаются и даже объедаются (заявление Ревы), поэтому нужно пенсионерам пенсию уменьшить в два раза (кроме чиновников и депутатов), а работникам министерств поднять зарплату в 2-3 раза, а лично Реве в 5 раз.
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10 миллионов нигде не оформленних людей и как следствие 8,5 миллионов нищих пенсионеров - вот же ж странно то....
но вся суть что пидаров ой бизнесьменофф которие не платят налоги никто за год не тронул а дураков которие налоги платят будут рвать на куски еще сильнее - "Детенизация" какая-то дерьмовенькая
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Это следствие "реформ", а не причина. Законов экономики не зная, можно бороться с тенезацией бесконечно. Заткнуть дыры на таможне, ввести реальные налоги на роскошь, как это сделано во всём мире,а не разбрасывать их на весь народ, придумывая всё новые и новые, умерить свои аппетиты, воруя всё и вся, не останавливаясь, а, главное, привлечь отечественных экономистов, по спасению страны, если они ещё не сбежали.
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На эти рожи приятней было б смотреть на стадионе.. При украинском Пиночете
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины8,5 млн пенсионеров получают пенсию на уровне прожиточного минимума, - Рева
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