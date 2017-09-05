 Медреформу будем внедрять поэтапно. Большого взрыва не будет, - замглавы Минздрава

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
"Поэтапно будем делать реформу. Не будем делать большой взрыв. Первичная помощь, затем вторичная, потом лекарства. Будем учить, тренировать. За три года все адаптируются ", - сказал он.
По его словам, к зиме планируется пройти полный цикл и обеспечить реформу с финансовой точки зрения.
"Если мы с 1 января не начнем реформу финансово - нет смысла ее начинать целом", - отметил он.
Ковтонюк подчеркнул, что много поправок комитета по здравоохранению было учтено и теперь законопроект готов к голосованию.
"Мы имеем готовый ко второму чтению законопроект, формальности все соблюдены. Юридически мы обеспечены. Документ подписан заместителем председателя комитета. То же касается законопроекта 6604, который обеспечивает изменения в бюджет по реформе", - добавил он.
Напомним, что по словам заместителя министра, Закон о реформе медицины исключает коррупцию в Национальной службе здоровья.
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Очевидно, нынешняя БАНДА прекрасно понимает, что они делают ПЛОХИЕ ВЕЩИ
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Пока барыги будут жить в потустороннем мире, где огромные зарплаты и почти наступил коммунизм, народ будет нищим, голодным, обворованным и ничего хорошего не будет! Всем министрам, депутатам, премьеру нужно установить зарплату в размере того прожиточного минимума, который они установили для народа!
И жестко контролировать, чтобы жили только на нее!
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, запрет Роттердам+ начнется автоматически!
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Радянська медицина і наука була одною з найкращих у світі. При її належному ( а не остаточному) фінансуванні вона була би НАЙКРАЩОЮ.
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