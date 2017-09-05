EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Общество
  2293  42
Все про:медицина (1615) Минздрав (1438) реформы (2799) Ковтонюк (5)

 Медреформу будем внедрять поэтапно. Большого взрыва не будет, - замглавы Минздрава

минздрав

Медицинскую реформу будут внедрять в несколько этапов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Поэтапно будем делать реформу. Не будем делать большой взрыв. Первичная помощь, затем вторичная, потом лекарства. Будем учить, тренировать. За три года все адаптируются ", - сказал он.

По его словам, к зиме планируется пройти полный цикл и обеспечить реформу с финансовой точки зрения.

"Если мы с 1 января не начнем реформу финансово - нет смысла ее начинать целом", - отметил он.

Ковтонюк подчеркнул, что много поправок комитета по здравоохранению было учтено и теперь законопроект готов к голосованию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосование за медреформу в Раде станет вотумом доверия для и.о. министра Супрун, - представитель Кабмина в ВР Денисенко

"Мы имеем готовый ко второму чтению законопроект, формальности все соблюдены. Юридически мы обеспечены. Документ подписан заместителем председателя комитета. То же касается законопроекта 6604, который обеспечивает изменения в бюджет по реформе", - добавил он.

Напомним, что по словам заместителя министра, Закон о реформе медицины исключает коррупцию в Национальной службе здоровья.
 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXMTBReXN3VEV4U1ozUkRLekJNTTFKcWRFTTJUSGt2VVhaT1F6RXdURlJSZFU1SFJ6Qk1hbEYyWkVOM1prNUhRVEJNV0ZKb1RrTXJNRmxFVVhaT1IweG1Ua05qTUV4cVVYWmtRek13VEZSU1owNURkekJNU1QwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Когда я называю вас идиотом, это ещё очень мягко и снисходительно. Вы сделали такую ужасную вещь, что все преступления, совершённые вами с тех пор, как я вас знаю, ангельская музыка по сравнению с этим,- с тяжким вздохом произнёс поручик Лукаш (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та кого тут лікувати?- Всі українці ще три роки тому позамерзали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І прцювати ті самі патологоанатоми повинні будуть у три зміни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знаю точно, что все должно быть компьютеризированно. Прием должен вести врач и все записывать в комп- тогда диагноз и назначения врача ПОДДАЮТСЯ ПРОВЕРКЕ и врачи перестанут пихать больным коррупционные лекарства
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати о вирусах- пора разобраться почему в Украине постоянно вирусные заболевания и эпидемии . Особенно в школах. Такого безобразия в мире нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А потім файли з бази поліклініки з'являються в Інеті...
 показать весь комментарий
Ответить
 
На западе это принято. И контроль за конфеденциальностью есть. Просто работать полиции надо, а не сказки в ФБ писать
 показать весь комментарий
Ответить
 
И программы надежные ставить, а не своих неудачников- программистов пристраивать на гос бюджетный заказ
 показать весь комментарий
Ответить
 
И из кабмина ходоки ходят по поликлиникам и рекомендуют назначать лекарства определенных фирм - программа бесплатные лекарства из мела. ( инфа от службистов)
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Если мы с 1 января не начнем реформу финансово - нет смысла ее начинать...."Интересно,как будет проходить процедура унификация услуг.В одном регионе одна цена,в другом-другая....
 показать весь комментарий
Ответить
 
зря, я как человек, недавно выписавшийся из обычной больницы обычного заштатного городка, призываю начать немедленно и провести медреформу быстро, а иначе большая часть населения просто не доживет до приличной жизни, а наша благословенная Украина уйдет с молотка...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ХОРОШИЕ вещи можно внедрять и СРАЗУ, это ПЛОХИЕ вещи требуют "поэтапного" введения, потому что "лягушку живьем нужно варить на медленном огне" (с)
Очевидно, нынешняя БАНДА прекрасно понимает, что они делают ПЛОХИЕ ВЕЩИ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этого Ковтонюка кто-то уполномочивал что-то внедрять? Народ дал добро на этот геноцид???? Или они считают, что стали богами, подняв сами себе в 30 раз зарплаты?
Пока барыги будут жить в потустороннем мире, где огромные зарплаты и почти наступил коммунизм, народ будет нищим, голодным, обворованным и ничего хорошего не будет! Всем министрам, депутатам, премьеру нужно установить зарплату в размере того прожиточного минимума, который они установили для народа!
И жестко контролировать, чтобы жили только на нее!
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, запрет Роттердам+ начнется автоматически!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Большого взрыва не будет............... может хоть небольшой погром а..........? чтобы вас иуд умножить на ноль
 показать весь комментарий
Ответить
 
В реЗультате маленького взрыва какое колличество жертв предполагаете? Ну и последствия "радиации" от него,сколько еще сдохнуть должны? Просветите,может хоть кто то тогда вас в муссорный бак выкинет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Радянська медицина була одна з найкращих у світі (безкоштовність, доступність, профілактичний напрямок, державна підготовка спеціалістів з державним розпреділенням на периферію...). Цю систему потрібно було зберегти в сучасній Україні (на перехідний період і ще років на 20-25) ЗАБЕЗПЕЧИВШИ НАЛЕЖНЕ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ХОЧА Б НА РІВНІ 1990 РОКУ. А вийшло, що систему поламали і фінансування урізали, а зараз пропонують реХФФормувати убиту систему, переклавши фінансування на плечі громадян (т.з. "страхова" медицина є ніщо інше, як введення додаткового подаку на громадян на медичні послуги, та й то не на усіх, бо половина народу у нас не працює, а 70-75 % не платоспроможні). Я розумію цю Супрун - вона далека від Українських реалій, вона "весільний генерал". Але, НЕВЖЕ У ВСІЙ УКРАЇНІ НЕ ЗНАЙШЛОСЯ КОМУ ПІДКАЗАТИ ЦІЙ БЕЗДАРІ, ЩО ВОНА Д О Б И В А Є МЕДИЧНУ ГАЛУЗЬ А З НЕЮ І УКРАЇНСЬКИЙ ЛЮД, ТА ДАТИ ПО РУКАХ ШКІДНИКАМ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Радянська медицина була така сама як радянське взуття, радянські автомобілі і радянські калькулятори.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Може і як радянські космічні станції, радянські літаки, ракети, кораблі...? Не говори про те, до чого ти не доріс шмаркатим рилом.
Радянська медицина і наука була одною з найкращих у світі. При її належному ( а не остаточному) фінансуванні вона була би НАЙКРАЩОЮ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не мелите чушь. В советские времена о медицине говорили так - "Даром лечиться - лечиться даром!" И богатый выбор препаратов - анальгин, аспирин, парацитамол... и самый действенный - горчичники!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотя бы вакцины от столбняка и бешенства приобрели.Реформаторы..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМедреформу будем внедрять поэтапно. Большого взрыва не будет, - замглавы Минздрава
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти