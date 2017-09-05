 Часть жителей Киева на несколько дней останутся без воды из-за ремонта. СПИСОК улиц

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала", опубликованном в Facebook.
"Для надежной работы систем водоснабжения в Жулянах с 9:30 4 сентября в 20:00 13-го сентября запланирована санация водопровода диаметром 300 мм на ул. Шевченко. В связи с этим без воды останутся частные дома №№74-124 и 63-103. Питьевую воду в этот район будут поставлять водовозкой, которая будет стоять на углу ул. Шевченко и Советской", - сказано в сообщении.
Кроме того, 5 сентября на Печерске с 10:00 до 17:00 запланирована замена запорной арматуры диаметром 100 мм на ул. Пилипа Орлика, 15/1. В связи с этим будет прекращено водоснабжение домов №№ 4, 6, 15/5.
В тот же день в 10:00 начнутся работы на водопроводной сети в Святошинском районе на ул. Обуховской, 135-а. Без воды до 6:00 6 сентября останутся дома №113 на ул. Обуховской и №27 на ул. Анны Ярославны. На это время будет организован подвоз питьевой воды.
"Спасибо за понимание и приносим извинения за временные неудобства! Кроме того, напоминаем о необходимости заранее запастись водой", - добавили в пресс-службе "Киевводоканала".
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