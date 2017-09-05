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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18060) Киевводоканал (72) ремонт (831) вода (44)

 Часть жителей Киева на несколько дней останутся без воды из-за ремонта. СПИСОК улиц

вода

В связи с проведением плановых ремонтных работ в нескольких районах Киева будет отсутствовать водоснабжение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала", опубликованном в Facebook.

"Для надежной работы систем водоснабжения в Жулянах с 9:30 4 сентября в 20:00 13-го сентября запланирована санация водопровода диаметром 300 мм на ул. Шевченко. В связи с этим без воды останутся частные дома №№74-124 и 63-103. Питьевую воду в этот район будут поставлять водовозкой, которая будет стоять на углу ул. Шевченко и Советской", - сказано в сообщении.

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Кроме того, 5 сентября на Печерске с 10:00 до 17:00 запланирована замена запорной арматуры диаметром 100 мм на ул. Пилипа Орлика, 15/1. В связи с этим будет прекращено водоснабжение домов №№ 4, 6, 15/5.

В тот же день в 10:00 начнутся работы на водопроводной сети в Святошинском районе на ул. Обуховской, 135-а. Без воды до 6:00 6 сентября останутся дома №113 на ул. Обуховской и №27 на ул. Анны Ярославны. На это время будет организован подвоз питьевой воды.

"Спасибо за понимание и приносим извинения за временные неудобства! Кроме того, напоминаем о необходимости заранее запастись водой", - добавили в пресс-службе "Киевводоканала".

Часть жителей Киева на несколько дней останутся без воды из-за ремонта 01

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ВІДЕО ПІДІРВАВШЕ ІНТЕРНЕТ https://youtu.be/zlayoB16prI
Часть жителей Киева на несколько дней останутся без воды из-за ремонта - Цензор.НЕТ 966
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ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ,

ЗНАЧИТ ВЫПИЛИ _ _ _ _ !!!
Часть жителей Киева на несколько дней останутся без воды из-за ремонта - Цензор.НЕТ 3737

.
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Надо не отключать а строить дублирующую систему. Там все "советское". Его давно пора заменить и забыть. А так это сизифов труд и "распил" денег, как с ремонтом дорог.
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на Голосево уже 4 месяц нет горячей воды, полный крымнаш.
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Ставьте электрический бойлер. У нас почти 2 года нет горячей воды. Зимой пенсионеры моют посуду в холодной воде ( у них нет денег на бойлер), она на несколько градусов выше холодной, чтобы руки не немели. Зато жэк приходит снимать показания счетчиков, чтобы платили за холодную воду как за горячую. Так что бойлер единственный выход не быть "лохом".
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какая прелесть ....целое лето были без воды непонятно почему , зато теперь хоть причину озвучили
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧасть жителей Киева на несколько дней останутся без воды из-за ремонта. СПИСОК улиц
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