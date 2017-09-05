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 В результате непогоды в Украине обесточены 70 населенных пунктов, - ГСЧС

гсчс

В результате сложных погодных условий в пяти областях Украине обесточено 70 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"4 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 70 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская - 30, Сумская - 22 Черкасская - 10, Львовская - 7 и Кировоградская - 1", - говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

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В ГСЧС отметили, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов уже привлечены аварийные бригады облэнерго.
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Вчера часов в девять вечера совсем неожиданно. Ветер был такой силы что вокруг всех деревьев куча веток (довольно больших) и листьев. Дождь (ливень) и гроза эпичная.... правда за час все и кончилось
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У меня то же самое было , с градом . 40 минут , а влило стоко , что за день дождя стоко не бывает. Малость деревья поломало, Электрику вырубило , с вечера нет. Около Чигирина.
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