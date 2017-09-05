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 За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб

штаб ато

4 сентября, российско-оккупационные группировки несколько активизировали вооруженные провокации. В основном враг применял стрелковое оружие и гранатометы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Как и в предыдущие дни, основное напряжение сохранялось на донецком направлении. Здесь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики 4 раза открывали огонь в районе Зайцево, дважды - неподалеку от Песков. Гранатометы преступники применяли в Авдеевской промзоне, возле Каменки и шахты Бутовка", - сказано в сообщении.

Также, по данным штаба, неспокойно было и на приморском направлении: "После 18 часов бандиты продолжили огневые провокации в окрестностях Водяного. Под гранатометным огнем оказались наши позиции на подступах к Лебединскому, Широкино и Марьинке. А по опорным пунктам вблизи Талаковки бандиты трижды били из крупнокалиберных пулеметов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы снизили боевую активность на Донбассе. Враг применил гранатометы под Водяным, Марьинкой и Невельским, - штаб АТО

На луганском направлении противник открывал огонь из различных видов оружия в районе Крымского, Станицы Луганской и Малинового.

"В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 36 обстрелов наших позиций со стороны российско-оккупационных группировок. Из них 18 характеризовались как прицельные. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - отметили в пресс-центре АТО.

Напомним, 3 сентября российские наемники 44 раза открывали огонь по позициям сил АТО.

За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб 01

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Очередное перемирие накрылось медным тазом !!! Только полное уничтожение кацапских террористов плюс возвращение границ все остальное от лукавого
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когда барыга анонсирует следующее перемирие?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб
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