 За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 36 раз открывали огонь по позиция ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Как и в предыдущие дни, основное напряжение сохранялось на донецком направлении. Здесь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики 4 раза открывали огонь в районе Зайцево, дважды - неподалеку от Песков. Гранатометы преступники применяли в Авдеевской промзоне, возле Каменки и шахты Бутовка", - сказано в сообщении.
Также, по данным штаба, неспокойно было и на приморском направлении: "После 18 часов бандиты продолжили огневые провокации в окрестностях Водяного. Под гранатометным огнем оказались наши позиции на подступах к Лебединскому, Широкино и Марьинке. А по опорным пунктам вблизи Талаковки бандиты трижды били из крупнокалиберных пулеметов".
На луганском направлении противник открывал огонь из различных видов оружия в районе Крымского, Станицы Луганской и Малинового.
"В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 36 обстрелов наших позиций со стороны российско-оккупационных группировок. Из них 18 характеризовались как прицельные. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - отметили в пресс-центре АТО.
Напомним, 3 сентября российские наемники 44 раза открывали огонь по позициям сил АТО.
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