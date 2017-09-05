 Важно говорить не только о рынке земли, а об инструментах, которые позволят фермеру получить доступ к этой земле, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается земель, то я хотел бы, чтобы мы с землями были очень и очень осторожными. Потому что земля это наше самое большое достояние, тем более ее плодородие, поэтому важно говорить не о рынке земли исключительно, а нужно говорить об инструментах, которые позволят украинскому фермеру, не большим латифундистам и холдингам, а реальному фермеру получить доступ к этой земле, получить доступ к финансовым ресурсам", - сказал премьер.
Он отметил, что сейчас правительство ведет переговоры с ЕБРР и Мировым банком по вопросу поддержки фермеров.
"Сегодня мы с ЕБРР и Мировым банком работаем, чтобы создать этот инструмент, в том числе через государственную поддержку нам необходимо возродить фермерство", - добавил премьер.
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Зараз ублюдки хочать зробити ринок землі, щоб кацапи могли її скупити, а потім і до відновлення імперії пів-кроку залишиться.
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