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 Политика Украины
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Все про:земля (1558) Гройсман (3351) поддержка (386) фермер (75)

 Важно говорить не только о рынке земли, а об инструментах, которые позволят фермеру получить доступ к этой земле, - Гройсман

земля реформа земельная

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что сейчас важно говорить не только о рынке земли, но и поддержке фермеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Что касается земель, то я хотел бы, чтобы мы с землями были очень и очень осторожными. Потому что земля это наше самое большое достояние, тем более ее плодородие, поэтому важно говорить не о рынке земли исключительно, а нужно говорить об инструментах, которые позволят украинскому фермеру, не большим латифундистам и холдингам, а реальному фермеру получить доступ к этой земле, получить доступ к финансовым ресурсам", - сказал премьер.

Он отметил, что сейчас правительство ведет переговоры с ЕБРР и Мировым банком по вопросу поддержки фермеров.

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"Сегодня мы с ЕБРР и Мировым банком работаем, чтобы создать этот инструмент, в том числе через государственную поддержку нам необходимо возродить фермерство", - добавил премьер.
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И давно Гройсман прозрел? А пока он сам себя уговаривает, то народ сам выживает.
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Шо интересное,для поддержки фермеров ведут переговоры с ЕБРР,а одному куринному королю лярд нашли запросто
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Грося , не тупи ... Какой фермер ? Землю разворуют олигархи , а фермер получит залупу на воротник
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Никаких проблем с доступом к земле нет . Земли валом, просто валом. В сёлах сейчас участки легко можно покупать практически за копейки, у нас лично 3 гектара в частной собственности, здаём в аренду какому то колхозу за мешок сахара в год. Ещё 60 соток возле бабыного дома отдали соседям, ибо нафиг нам не надо, СОседи там тупо засеяли пшеницей кукурузой коров кормить. Земли валом, только бери да работай. ПОдозреваю что проблема совсем не в земле.
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Автоматы и гранатометы раздайте фермерам, чтобы защититься от рейдеров и сборщиков чужого урожая.
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Україна зазнала нечувано багато лиха від жовтневої революції 1917... але та революція принесла розвал кацапської імперії і націоналізацію землі.
Зараз ублюдки хочать зробити ринок землі, щоб кацапи могли її скупити, а потім і до відновлення імперії пів-кроку залишиться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВажно говорить не только о рынке земли, а об инструментах, которые позволят фермеру получить доступ к этой земле, - Гройсман
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