 Детей из сел могут частично перевести на дистанционное обучение для доступа к лучшим учителям, - Гриневич

Об этом она сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
"Я разделяю идею дистанционного компонента образования. Мы не можем всех детей скинуть в дистанционное образование, так как пребывание в коллективе, социализация имеют значение", - сказала Гриневич.
Министр отметила, что дистанционное обучение как часть образования в сельских территориях может стать качественным дополнением для доступа детей к лучшим учителям.
Она отметила, что для этого нужно покрыть указанные территории качественным Интернетом.
Гриневич отметила, что министерство для лучшего доступа учеников из сельских территорий к образованию развивает сеть опорных школ.
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