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 Политика Украины
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Все про:образование (1602) село (155) школа (1814) Гриневич (186)

 Детей из сел могут частично перевести на дистанционное обучение для доступа к лучшим учителям, - Гриневич

школа

Министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что дистанционное обучение для сельских территорий может быть только одним из компонентов образовательного процесса, а не заменять классическое обучение.

Об этом она сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

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"Я разделяю идею дистанционного компонента образования. Мы не можем всех детей скинуть в дистанционное образование, так как пребывание в коллективе, социализация имеют значение", - сказала Гриневич.

Министр отметила, что дистанционное обучение как часть образования в сельских территориях может стать качественным дополнением для доступа детей к лучшим учителям.

Она отметила, что для этого нужно покрыть указанные территории качественным Интернетом.

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Гриневич отметила, что министерство для лучшего доступа учеников из сельских территорий к образованию развивает сеть опорных школ.
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Давайте купим школьных автобусов и будм детей возить в школу. Неее. давайте проведем им интернет и будем учить по компютеру. Ахаха. А потом сделаем дистанционных электриков, строителей хиирургов и пожарных. Будут по компютеру обяснять как тушить пожары.
Гениально!
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Она до сих пор не догоняет, что бы учится дистанционно в селе,надо,что бы кто то в живую научил читать и пользоватся компьютером
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДетей из сел могут частично перевести на дистанционное обучение для доступа к лучшим учителям, - Гриневич
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