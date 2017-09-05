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 Политика Украины
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Все про:мобильная связь (282) связь (227) 4G (10)

 Украине нужно освобождать диапазон 700 МГц для будущего внедрения 5G, - глава госцентра радиочастот

5g

Украине следует начать подготовку к будущему внедрению стандарта мобильной связи 5G и вслед за Европой освобождать диапазон 700 МГц от телевизионного вещания.

Об этом заявил директор госпредприятия Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) Владимир Корсун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Диапазон, который предполагается для внедрения 5G, это 700 мегагерц… в Европе от телевизионного вещания этот диапазон почти освобожден. Нам нужно двигаться в этом направлении, и УГЦР делает для этого все возможное", - сказал он.

В.Корсун уточнил, что в Украине этот процесс тоже начат, он будет идти "немного медленнее", чем в Европе. Глава УГЦР уточнил, что запуск стандарта 5G ожидается на Всемирной конференции радиосвязи в 2019 году, которая должна определить диапазон частот для этого стандарта.

Комментируя развертывание связи стандарта 3G, В.Корсун отметил, что за два года этот стандарт уже работает во всех областных центрах, и у операторов, согласно лицензий, есть время до 2021 года для покрытия населенных пунктов с населением более 10 тыс.

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"Если говорить о скорости передачи данных, то в стандарте 3G она декларируется на уровне 2,5 Мегабит в секунду. И в подавляющем большинстве мест, где уже работает 3G, я думаю, операторы выдерживают этот показатель", - сказал глава УГЦР.

По его словам, освоение и покрытие Украины связью стандарта 4G ожидается с 2018 года по итогам тендера Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

"Чем ниже частота, тем шире покрытие. Поэтому в Украине сразу не будет широкого географического охвата новым стандартом. Европа переходила на 4G в диапазоне 800 МГц. Соответственно, там шире покрытие. В Украине этот диапазон занят, и быстро освободить его не удастся", - отметил В.Корсун.

В то же время он спрогнозировал, что крупные города и областные центры Украины будут охвачены 4G стандартом достаточно быстро с момента продажи лицензий, так как устанавливаемые операторами новые базовые станции мультистандартны - для запуска 4G достаточно поменять лишь программное обеспечение.
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Какое 5ж, если в ряде мест Украины просто мобильная связь нестабильна? Только в этом году ловил интернет на дм антенну и очень нестабильно, про 3ж даже разговора нет.
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Даешь! Украина все больше напоминает совок.
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Ленту Цензора почитай. Одни переможные сказки от власти о светлом настоящем.)
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Я то пожил при совке и сейчас. В любом смысле жизнь полностью другая. Так, что не волнуйтесь.
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Чего скачешь? Разговор ты начал про Украину, здесь совка нет.
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А если кто-то напишет что-то не то, сразу в бан. Это же махровый совок.
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При совке и писать не нужно, сразу на зону, как у вас в россии.
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А как хорошо было раньше на Цензоре. Теперь это какая-то дебильная "Правда".
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Кацапа,четверть росиян вообще не знают,шо такое интернет и мобильная связь,а ты нам про совок
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Вьетнам решил увеличить поставки обезьян на Россию. Не шутка, а рост импорта Биопомойки.
Originally posted by Украине нужно освобождать диапазон 700 МГц для будущего внедрения 5G, - глава госцентра радиочастот - Цензор.НЕТ 1699avmalgin at Новости внешней торговли
Украине нужно освобождать диапазон 700 МГц для будущего внедрения 5G, - глава госцентра радиочастот - Цензор.НЕТ 2042

Украине нужно освобождать диапазон 700 МГц для будущего внедрения 5G, - глава госцентра радиочастот - Цензор.НЕТ 1699rossyu:
Выборы Путина будут, а это электорат завозят. А если все обезьяны да плюс ватники проголосуют, то Вова точно легко победит.
Украине нужно освобождать диапазон 700 МГц для будущего внедрения 5G, - глава госцентра радиочастот - Цензор.НЕТ 1699tutilitam:
Еще больше обезьян?! Куда еще?! Весь Совет Федерации, Госдума, правительство, Кремль, прочие госорганы...
Достаточно!!!
Украине нужно освобождать диапазон 700 МГц для будущего внедрения 5G, - глава госцентра радиочастот - Цензор.НЕТ 1699frantyszek:
А кто их, этих приматов, знает. Может они скорее россиян научатся шины жечь и пентам тычков не спускать.
на Россию завезут свежие мозги? Неужто грядут перемены?
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Да и трусы нормальные купить было непросто, не говоря про остальное...
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Другий завод німецької компанії Leoni AG відкриється вже в кінці вересня в Коломиї
Украине нужно освобождать диапазон 700 МГц для будущего внедрения 5G, - глава госцентра радиочастот - Цензор.НЕТ 8342
Украине нужно освобождать диапазон 700 МГц для будущего внедрения 5G, - глава госцентра радиочастот - Цензор.НЕТ 9318Німецька компанія Leoni AG, що має в Україні завод з виробництва кабельних мереж для автомобілів в м.Стрий (Львівська обл.), 29 вересня планує офіційно відкрити другий завод в Україні в м.Коломия (Івано-Франківська обл.), повідомив агенції "Інтерфакс -Україна" директор заводу Руслан Грем.
Завод також буде спеціалізуватися на виробництві кабельних мереж для провідних автобрендів, зокрема для автомобілів BMW. Обсяг інвестицій, вже вкладених в завод, складає EUR16 млн.
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Уже пару месяцев слышу радостные рассказы об этом свечном заводике.
Рассказать как немцы сбежали с Краяна и с вывоза мусора, оставив нам только название альфатер и сами альфатеры?

Краян сегодня
Монстр советской промышленности

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У Києві відкрили новий завод з виробництва електроніки Flylights Factory
Украине нужно освобождать диапазон 700 МГц для будущего внедрения 5G, - глава госцентра радиочастот - Цензор.НЕТ 9711
Украине нужно освобождать диапазон 700 МГц для будущего внедрения 5G, - глава госцентра радиочастот - Цензор.НЕТ 9001В українській столиці за адресою вул. Будіндустрії, 4, відкрито новий завод Flylights Factory. На ньому виробляються світлодіодні модулі та інші види електронної продукції.
Підприємство має в своєму розпорядженні обладнанням нового покоління від кращих виробників, яке дозволяє виготовляти продукцію з високими показниками якості, що відповідають світовим стандартам.
«Ми горді тим, що створили дійсно конкурентну і високотехнологічне виробництво, яке буде задовольняти потреби нашої країни, а також здійснювати експортні поставки в Європу», - зазначив директор Flylights Factory Юрій Скрипник.
Влітку 2017 року існуюча монтажна база була розширена автоматизованими складальними лініями по SMT технології. З цього часу підприємство стало самостійним виробником електронних комплектуючих, серед яких основне місце займають SMD модулі для світлодіодних екранів.
Украине нужно освобождать диапазон 700 МГц для будущего внедрения 5G, - глава госцентра радиочастот - Цензор.НЕТ 5225
Украине нужно освобождать диапазон 700 МГц для будущего внедрения 5G, - глава госцентра радиочастот - Цензор.НЕТ 7121
На сьогоднішній день завод здійснює весь виробничий цикл: від отримання і розробки документації до відвантаження або установки «під ключ» готової продукції.

Варто відзначити, що крім виробництва світлодіодних комплектуючих Flylights Factory пропонує послуги по контрактне складання друкованих плат будь-якої складності: від чіп резисторів - 0201 до BGA корпусів.

Крім того, Flylights Factory запрошує бажаючих відвідати екскурсію на виробництво і побачити, як виробляється електроніка в Україні. Для цього необхідно заповнити наступну заявку
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Сами светодиоды - завозить будут или как?
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Вообще светодиоды делали и при совке, а это панели для мониторов. Все на месте, нет смысла возить.
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Мало ли что раньше делали и загубили. И какого качества делали.
Панели для мониторов? Хорошие панели делают только несколько фирм в мире, остальные - занимаются сборкой под своей маркой
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В обл центрах к 3г вопросов нет. В городах и нп поменьше не очень, но есть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине нужно освобождать диапазон 700 МГц для будущего внедрения 5G, - глава госцентра радиочастот
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