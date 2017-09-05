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 Политика Украины
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Все про:ВР (22940) госбюджет (558) Гройсман (3351)

 Кабмин вовремя внесет проект госбюджета-2018 в Раду, - Гройсман

гройсман

Правительство завершает работу над проектом закона о государственном бюджете на 2018 год и намерено вовремя, до 15 сентября, внести его на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"15 сентября, так как предусматривает бюджетный кодекс, в парламент бюджет страны внесем. Фактически мы завершаем сейчас над ним работу", - сказал Гройсман.

По его словам, в проекте главного финансового документа страны будут четко прописаны приоритеты. Так, на здравоохранение дополнительно Кабмин намерен выделить 10 млрд грн, 5% от ВВП пойдет на финансирование украинской обороны. Кроме того, сохранится финансовая децентрализация, предполагается поддержка реального сектора экономики с точки зрения программ поддержки украинской промышленности, фермерства.

"У нас будут четкие приоритеты, то есть их станет на три больше, чем в прошлом году". - сказал Глава правительства.

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Также, подчеркнул он, одной из главных задач на следующий год останется финансирование строительства и ремонта украинских дорог.
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Гройсман, спусти жир со своей роже! а то нажрал "закрома родины" на харе
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и тут же заберут на доработку до новогодней ночи.
шоу.
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поддержка реального сектора экономики с точки зрения программ поддержки украинской промышленности, фермерства
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это - раздача бабла своим олигархам за откат? типа Нашей рябы?
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Если бы вы все скинулись гройсманы , могли бы вернуть долг МВФ и им ещё одолжить, а вам всё мало и мало, когда же вы уже нажрётесь?
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Судячи по реакції глядачів у студії "Свободи слова" (на диво - одностайної), те, що робить уряд Гройсмана, не влаштовує більшість громадян країни. Тож Гройсману потрібно змінити орієнтири економічної політики (в т. ч. розхідну частину б'юджету) з олігархату на більшість людей, або міняти народ країни, або міняти місце праці, або ж міняти країну.
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там вони всі гройсмани, один іншого змінить і будуть посміхатися, як лохам впарили нову надію
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Поменяют гройсмана,"свобода слова"это показатель не народа,хотя на данный момент и совпадает заказ олигархов через пинчука,гроси слишком много везде и это кого то сильно раздражает,так было из сеней,так будет из этим,авторитет должен быть в стране один
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Так хто ж сперечається? Просто, у Гройсмана його немає. А без авторитету реформи (болючі) проводити деколи неможливо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин вовремя внесет проект госбюджета-2018 в Раду, - Гройсман
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