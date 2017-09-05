 Кабмин вовремя внесет проект госбюджета-2018 в Раду, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"15 сентября, так как предусматривает бюджетный кодекс, в парламент бюджет страны внесем. Фактически мы завершаем сейчас над ним работу", - сказал Гройсман.
По его словам, в проекте главного финансового документа страны будут четко прописаны приоритеты. Так, на здравоохранение дополнительно Кабмин намерен выделить 10 млрд грн, 5% от ВВП пойдет на финансирование украинской обороны. Кроме того, сохранится финансовая децентрализация, предполагается поддержка реального сектора экономики с точки зрения программ поддержки украинской промышленности, фермерства.
"У нас будут четкие приоритеты, то есть их станет на три больше, чем в прошлом году". - сказал Глава правительства.
Также, подчеркнул он, одной из главных задач на следующий год останется финансирование строительства и ремонта украинских дорог.
121 10
Окончательное вступление в силу соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС - значительный успех, - Чолий(16)
Гройсман о переформатировании Кабмина: "Правительство работает. У каждого министра есть задание. Возможно, кто-то хочет раскачивать ситуацию"(36)
"Денисенко опытный депутат и имеет все черты, чтобы быть представителем правительства в ВР", - Гройсман(18)
Гройсман: Фонд поддержки стартапов будет создан в 2018 году(51)
Гройсман так и не понял, что можно, а чего нельзя говорить в XXI веке(0)
"Наша задача - создать современную европейскую образовательную систему", - Гройсман поздравил украинцев с Днем знаний(88)
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме, - Гройсман(88)
Ответить
шоу.
Ответить
Ответить
-----------------
это - раздача бабла своим олигархам за откат? типа Нашей рябы?
Ответить
Ответить
В кубе...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить