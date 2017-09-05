 Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Корее, - Белый дом

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Белый дом подтвердил, что Трамп одобрил снятие ограничений на вес боеголовок, которые размещают в Южной Корее.
"Президент Трамп дал свое принципиальное одобрение инициативе Южной Кореи по снятию ограничений на боевую нагрузку их ракет", - говорится в сообщении.
В администрации президента добавили, что "Трамп также в принципе высказал одобрение приобретению Южной Кореей оружия и снаряжения США на многие миллиарды долларов".
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Сеул договорились снять ограничения на вес боеголовок, установленных на ракетах, размещенных в Южной Корее.
Разговор двух лидеров состоялся после очередных ядерных испытаний КНДР. Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.
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Мы готовы защищать себя и союзников с помощью обычных и ядерных возможностей, - Трамп(102)
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Рьіжие немцьі воюют за х"ло!http://korrespondent.net/world/3491526-pochemu-nemtsy-vouiuit-za-separatystov-na-donbasse-Die-Welt
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Наверное - тоже учебное продают
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-Папа перед смертью продал
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Для тупых тут так и написано: приобретение... А нищеброды идут лесом...
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по-крайней мере так было написано в методичках минстецких всего пару недель назад
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В общем, сегодня Москва поставила свою подпись под авторством в ракетной и ядерной программах КНДР и в том направлении агрессивных планов, которые без оглядки артикулирует Ын. То есть, Южной Корее и Японии надо понимать, что всего того, что сейчас заварилось в регионе, хочет Москва, а точнее - Путин и если дело дойдет, а оно дойдет, до мясорубки, то это планы не пулеметчика Ким Вынб Хуня, а дедушки Вовы, который обитает в резиденции Бычаров Ручей - Сочи. В общем-то, больше ничего доказывать просто не нужно, ибо все встало на место. Теперь понятно, что это - не китайская игра. Пекин может обыгрывать ситуацию, но не модерирует ее.
Так вот все, кто до сих пор демонстрирует обнимашки и целовашки с Кремлем, должны понимать простую истину. Своим тряпошным поведение, они, как минимум, говорят Путину: «можно», и на самом деле - являются соучастниками его преступлений. И если таки где-то на Дальнем Востоке поднимется ядерный гриб, фрау Меркель, мсье Оланду, а, наверное, и Макрону, мистеру Обаме и всем, кто был с ними рядом и игрался в поддавки с Путиным, хотелось бы пожелать иметь под рукой маленький, но безотказный пистолет Глок 19, которым надо будет послать себе пулю в висок, ибо это они сделали такого Путина, а Путин лепил сразу Ына, Асада и бородатое падло в Иране, которые спят и видят сделать нечто подобное.
Из Штатов уже пошли первые сигналы реакции. Военные заявили, что имеют несколько планов решения проблем, от варианта «эконом» с уничтожением ядерной и ракетной инфраструктуры и руководства КНДР, вместе с его бункером, до варианта «люкс», с полной зачисткой территории. В этом смысле интересно маленькое, но симптоматичное замечание, выданное совместно американскими и южнокорейскими военными о том, что теперь сняты ограничения с ракет класса земля-земля в 500 км дальности и 500 кг веса боеголовок. Это значит, что американская специфика ведения войны точечными ударами здесь не очень подходит и южнокорейская армия вооружается более серьезными игрушками, для которых не применимо понятие «сопутствующий эффект». Как мы отмечали раньше, в случае начала военного конфликта, войска Южной Кореи должны проводить наземные операции, а потому им нужно иметь соответствующее оружие. Теперь ограничения сняты и скорее всего, это оружие уже на месте. Обычно такие вещи не анонсируются, и если об этом говорят открыто, то значит все уже на месте или на подходе, а ведь обязательно есть и то, о чем говорить не имеют права. В общем, теперь Южная Корея получит все, что давно просила и будет готова к серьезным вещам.
В общем, ближайшие дни покажут, кто есть кто в этом мире и как, собственно, теперь выглядит этот мир. Маркером станет реакция на фишку, которую бросил на игровой стол Путин. Впервые на ней значок термоядерной войны.
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Якщо ні - муситимуть визнати злочинною свою політику останніх років 12-15 в частині ігнорування плюндрування Хуйлом міжнародного права і відібрати "премію миру" в останнього чорного президента північної Америки.
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повезло тебе- видимо на Антарктиде все время проводишь
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ты продашь?
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В сообщении отмечено, что пуск баллистической ракеты был осуществлен в рамках учений ракетных сил страны, которые начаты в ответ на шестые ядерные испытания в КНДР, в ходе которых была взорвана водородная боеголовка.
Ракеты класса Hyunmoo-2 относятся к баллистическим ракетам малой и средней дальности. Первая ракета этого класса Hyunmoo-2A могла поражать цели на удалении до 300 км. Позже были созданы ракеты Hyunmoo-2B и Hyunmoo-2C дальностью до 800 км. Новейшие ракеты класса Hyunmoo-2C были поставлены на вооружение армии Южной Кореи в 2017 году. По всей видимости, 4 сентября была испытана одна из таких ракет.
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