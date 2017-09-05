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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1749) учитель (289) Гриневич (186)

 Учительские зарплаты необходимо повысить до 4 прожиточных минимумов до 2025 года, - Гриневич

гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич выступает за поэтапное повышение минимальной зарплаты учителя до четырех прожиточных минимумов до 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки по результатам встречи министра с депутатами Верховной Рады.

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"Лилия Гриневич объяснила депутатам, что повышение минимальной зарплаты учителя до 4 прожиточных минимумов будет стоить государству дополнительно около 67,9 млрд гривен. При этом предварительное предложение о повышении до 3 прожиточных минимумов вызвало бы увеличение расходов на 34 млрд гривен", - говорится в сообщении.

"Я выступаю за то, что зарплата учителей должна увеличиваться, а социальный статус - расти. Но мы должны делать это постепенно... Вместе с ростом минимума растут и надбавки, которые рассчитываются в процентном соотношении. В 2017 году образовательная субвенция на зарплаты учителям составляет чуть более 50 млрд грн... Для поднятия минималки до уровня четырех прожиточных минимумов нам нужно более чем удвоить этот бюджет. Одномоментно мы этого сделать не можем", - сказала Гриневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриневич о реформе средней школы: Проект ориентировочно будет стоить 6 млн евро

"Лилия Гриневич отметила, что, учитывая экономическую ситуацию в Украине, правильно рассчитывать поэтапное повышение минимальной зарплаты учителя до 4 прожиточных минимумов до 2025 года", - подчеркивается в сообщении.
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" Учительские зарплаты необходимо повысить до 4 прожиточных минимумов до 2025 года, - Гриневич "

Да , необходимо , но не повысят . Или повысят вместе с ценами в магазинах и ЖКХ .
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шоколадные надеются прожить до 25 года? наивные
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Фантом 2) А чего они наивные? У них свой охендовский, это значит что любые выборы выиграют! У них свой генеральный прокурор, это значит кому-то что-то не понравиться, будут иметь дело с прокурором генеральным!
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и ? в пед как шли только те, кто никуда не всунулся, либо перекантоваться...(в большинстве случаев).. и потом они идут в школы.. и кого то чем то научат, если сами не знают???
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Ну чого ж, вчителям (не всім) на фоні представників інших професій живеться доволі комфортно. Примусове (для учнів) репетиторство, бо за рік будуть мати низький бал, подарунки(в т. числі і коштовні, і навіть по замовленню) на день народження, день учителя, на перший дзвоник, на останній дзвоник, розпоряджання (нерідко в своїх інтересах) батьківськими коштами, які ті здають на ремонт класу, на штори і ще багато чого. Не всякий інженер, поштар, водій мають такі доходи.
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Ви вважаєте, що те, про що я написав - неправда? Чи, можливо, такий стан речей - правильний? Так чому ж тоді ми такими поганими словами згадуємо депутатів та інших можновладців, які теж живуть не лише на свою зарплатню?
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В мене двоє дітей шкільного віку. Ніяких хабарів і подарунків від нас ніхто не вимагає в двох різних київських школах. І навіть ті кому ми платимо, а ми таки платимо за індивідуальну підготовку до ЗНО, зовсім не шикують. І, я бачу, ніхто з них репетиторством не займався, якби вистачало на життя. Кажуть, погані лікарі теж бідують. Вам їх шкода? Йдіть до них лікуватися, але не забудьте завчасно оплатити свої похорони.
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А Ви уважно читайте мій пост. Там в дужках написано - не всі. І не треба розписуватись за всіх батьків, як і за всіх вчителів. А то виходить, як у тому фільмі : "-Сулика видишь? -Нет! -А он есть!".
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А мені чомусь здалося що саме Ви занадто узагальнюєте.. а я навів лише приклад з власного досвіду.
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Неуважно читаєте. Сільські вчителі в недоукомплектованих класах реально бідують. І додаткові заняття проводять без будь-якої бази чисто за дякую. Мені свого часу з вчителями пощастило. Але вони, вийшовши на пенсію і маючи в більшості 25-30 років стажу - реально не шикували.
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Немножко брешешь. Если тебе не повезло с учителями, не надо всех равно под одну.
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Громадье планов
Как будто им всем до конца века места забронированы
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Гриневич могла бы объяснить что это за СОВЕТСКИЙ ЦИРК она устроила в пятницу с первым сентября? Почему в ЕС школы могут начинать работать 4 , то есть с понедельника( к примеру). А Гриневич выволокла детей в пятницу.
Пора этот совок заканчивать
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Совершенно правильная постановка вопроса пани София: в школах стекловатный совок встречается на каждом шагу.

Вы только посмотрите официальные сайты средних школ в Одессе: это же натуральная совчарня со всеми этими уродскими комнатами "Боевой славы", в которых восхваляется "героизм" советских чекистов, как будто в 1970-х гг проводится с огромной помпой, с торжественными построениями празднование совкового 9 мая.
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Кстати , никто из политиков не обращает внимание на школу в своих программах. А школы должны быть организованы как в Европе, а не как в совке. Об английском языке , который после школы никто не знает , постоянно пишу. В ЕС другой принцип изучения языков и потому дети владеют тремя языками
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17 апреля 1986 года Михаил Горбачев и дорогая партия пообещали каждой советской семье к 2000 году собственное жилье - квартиру или даже дом. Это зафиксировано в постановлении ЦК «Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране» и стало последним громким обещанием СССР.
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Так возьмите у депутатов, министров, прокуроров, судей!
Пока барыги будут жить в потустороннем мире, где огромные зарплаты и почти наступил коммунизм, народ будет нищим, голодным, обворованным и ничего хорошего не будет! Всем министрам, депутатам, премьеру нужно установить зарплату в размере того прожиточного минимума, который они установили для народа!
И жестко контролировать, чтобы жили только на нее!
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, запрет Роттердам+ начнется автоматически!
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Короче, все запасаемся крупами, спичками и солью. Винницкий торгаш труселями решил добить экономику Украины. Кроме, как инфляция, ничего с этой затеи не получится.
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дура. ЗП сама повыситься до такого уровня из-за инфляции. личной заслуги Гриневич и Правительства святейшего гройсмана в этом нет.
минимум прожиточный нынче 1684 грн. средняя зп учителя 4000 грн. берем инфляцию смешных 10%)))) например:
4000*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1=7800 грн и 1684*4=6700 грн
да вот только инфляция как всегда будет 20%, а ЗП будет расти на 10%.
Покращення по-новому...
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Комуняки, плановые пятилеточники. Почему до 2025, давай лучше сразу к 2125 чтобы вообще не парится
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В 2025 году зарплаты вообще не понадобятся,потому,что денег не будет ибо наступит коммунизм ...
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час симоненко настанет. будет компартией править по скайпу из Барселоны
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Я как то все время думал, что у учителей нищенские зарплаты, пока чет не разговорился со своим знакомым - учителем физкультуры в средней сельской школе. Он учитель высшей категории получал от 2400 до 2800 грн в месяц (зависело от учебных часов) вроде деньги не большие. Но разговаривал я с ним в 2008 году, аккурат перед кризисом. Курс тогда был 4.85, получалось, что его зп была на уровне 540 долларов в месяц. Если честно, то очень даже неплохая для того времени зарплата.
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так а не секрет шо барыги из года в год уменьшают ЗП в долларах.
после того как 20.02.2015 официальный курс был 32грн/долл, а на утро сеня с петей пообещали для МВФ курс 21,00 и вручную сделали это за ночь, я понял что в курсе 8.00 грн не было ни каких проблем. правда проблема была только одна - высокая ЗП в долларах в себестоимости продукции олигархов и барыг. вот они ее курсом и уменьшили. и все.
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От ворьё бесноватое,совсем страх потеряли уроды...
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Когда власть так много говорит о поднятии зарплат для мучителей первый знак что скоро выборы. Учителя ето ведь самые первые их фальсификаторы.
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а она до 2025 года собралась министром работать?
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надеется что учителя будут подтасовывать выборы ей. на етом и вылезет
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меня всегда возмущала самонадеянность и наглость таких наемных работников. хотя...с нашими придурочными гречневыми избирателями всё что угодно может быть, я уже не удивляюсь.
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Сейчас в Украине зарплата 4000 ? 4000 - это 1000 датских крон , это если роботать в Дании по чорному , то это за полтора дня эти деньги заработает!
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Смотря где зарплата. В провинции меньше, а в Киеве продавцам 7000 предлагают и желающих нет.
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Это у ни нужно спрашивать, а я знаю лишь по ВУЗам, там доценты с помощью надбавок и параллельной работе имеют около 15 тысяч. Учитывая меньшие цены по сравнению с Данией это неплохо.
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За 7000 продавцом тебя так начальство выипет и столько высчитает что понятное дело никто долго там не держится.
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Ну я не продавец и работаю долго на своём месте, а есть примеры когда держатся. К тому же лёгкой работы нигде нет.
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А сам прожиточный минимум соответствует потребностям? Почитайте про него и посмейтесь. Это просто хотят построить повышение без фундамента.
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Украина так будет жить , какая будет зарплата учителя . Будет зарплата хорошая , и Украина будет хорошо жить . Украина начинается с садика , школы , университета , получишь хорошее образование, и будешь высоко оплачиваемый специалист , и такие построят экономику страны.
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Во-первых как можно обещать то чего ты не выполнишь (вряд ли ета шалупонь досидит в своем кресле до 2025 года). Во-вторых почему именно учителм такая привилегия когда есть еще сотни разны професий. И в третьих подымали бы твари економику и снижали налоги для всех а не занимались своим самопиаром перед выборами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчительские зарплаты необходимо повысить до 4 прожиточных минимумов до 2025 года, - Гриневич
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