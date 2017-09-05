" Учительские зарплаты необходимо повысить до 4 прожиточных минимумов до 2025 года, - Гриневич "

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки по результатам встречи министра с депутатами Верховной Рады."Лилия Гриневич объяснила депутатам, что повышение минимальной зарплаты учителя до 4 прожиточных минимумов будет стоить государству дополнительно около 67,9 млрд гривен. При этом предварительное предложение о повышении до 3 прожиточных минимумов вызвало бы увеличение расходов на 34 млрд гривен", - говорится в сообщении.

"Я выступаю за то, что зарплата учителей должна увеличиваться, а социальный статус - расти. Но мы должны делать это постепенно... Вместе с ростом минимума растут и надбавки, которые рассчитываются в процентном соотношении. В 2017 году образовательная субвенция на зарплаты учителям составляет чуть более 50 млрд грн... Для поднятия минималки до уровня четырех прожиточных минимумов нам нужно более чем удвоить этот бюджет. Одномоментно мы этого сделать не можем", - сказала Гриневич.

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"Лилия Гриневич отметила, что, учитывая экономическую ситуацию в Украине, правильно рассчитывать поэтапное повышение минимальной зарплаты учителя до 4 прожиточных минимумов до 2025 года", - подчеркивается в сообщении.