" Учительские зарплаты необходимо повысить до 4 прожиточных минимумов до 2025 года, - Гриневич "

"Лилия Гриневич объяснила депутатам, что повышение минимальной зарплаты учителя до 4 прожиточных минимумов будет стоить государству дополнительно около 67,9 млрд гривен. При этом предварительное предложение о повышении до 3 прожиточных минимумов вызвало бы увеличение расходов на 34 млрд гривен", - говорится в сообщении.
"Я выступаю за то, что зарплата учителей должна увеличиваться, а социальный статус - расти. Но мы должны делать это постепенно... Вместе с ростом минимума растут и надбавки, которые рассчитываются в процентном соотношении. В 2017 году образовательная субвенция на зарплаты учителям составляет чуть более 50 млрд грн... Для поднятия минималки до уровня четырех прожиточных минимумов нам нужно более чем удвоить этот бюджет. Одномоментно мы этого сделать не можем", - сказала Гриневич.
"Лилия Гриневич отметила, что, учитывая экономическую ситуацию в Украине, правильно рассчитывать поэтапное повышение минимальной зарплаты учителя до 4 прожиточных минимумов до 2025 года", - подчеркивается в сообщении.
Да , необходимо , но не повысят . Или повысят вместе с ценами в магазинах и ЖКХ .
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Как будто им всем до конца века места забронированы
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Пора этот совок заканчивать
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Вы только посмотрите официальные сайты средних школ в Одессе: это же натуральная совчарня со всеми этими уродскими комнатами "Боевой славы", в которых восхваляется "героизм" советских чекистов, как будто в 1970-х гг проводится с огромной помпой, с торжественными построениями празднование совкового 9 мая.
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Пока барыги будут жить в потустороннем мире, где огромные зарплаты и почти наступил коммунизм, народ будет нищим, голодным, обворованным и ничего хорошего не будет! Всем министрам, депутатам, премьеру нужно установить зарплату в размере того прожиточного минимума, который они установили для народа!
И жестко контролировать, чтобы жили только на нее!
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, запрет Роттердам+ начнется автоматически!
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минимум прожиточный нынче 1684 грн. средняя зп учителя 4000 грн. берем инфляцию смешных 10%)))) например:
4000*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1=7800 грн и 1684*4=6700 грн
да вот только инфляция как всегда будет 20%, а ЗП будет расти на 10%.
Покращення по-новому...
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после того как 20.02.2015 официальный курс был 32грн/долл, а на утро сеня с петей пообещали для МВФ курс 21,00 и вручную сделали это за ночь, я понял что в курсе 8.00 грн не было ни каких проблем. правда проблема была только одна - высокая ЗП в долларах в себестоимости продукции олигархов и барыг. вот они ее курсом и уменьшили. и все.
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