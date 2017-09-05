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Все про:Кривой Рог (622) ранение (1863) учения (1990) Военная прокуратура (579)

 Военная прокуратура отказалась признать раненого на военных учениях телеоператора потерпевшим по одному из производств, - адвокат

волк

Военная прокуратура Криворожского гарнизона Южного региона Украины оказала защите раненого на военных учениях телеоператора из г. Кривой Рог Вячеслава Волка в признание его потерпевшим по одному из производств, открытых по инциденту.

Об этом заявил адвокат В.Волка Максим Гореликов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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М.Гореликов сообщил, что на его обращение в военную прокуратуру Криворожского гарнизона о признании В.Волка потерпевшим по одному из производств он получил официальный отказ.

Как пояснил адвокат, по факту ранения оператора на учениях открыто три уголовных производства.

"Открыты производства по ст. 128 (причинение телесных повреждений по неосторожности) и ст.263 (незаконное обращение с оружием). По этому делу вопросов нет, его ведет полиция города, мы там признаны потерпевшей стороной. Было открыто еще одно производство - по статье 420 (халатное отношение к военной службе). По данному производству военная прокуратура должна расследовать действия военных лиц, которые организовывали данные учения. По этому делу нас не признают потерпевшей стороной. Мы считаем, что это нарушение наших прав. Ведь действия военных привели к тяжелым последствиям", - прокомментировал М.Гореликов.

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По словам адвоката, защита будет в суде обжаловать постановление следователя военной прокуратуры, как только получит его текст, а пока у защиты есть только письмо-ответ.

В военной прокуратуре Криворожского гарнизона Южного региона Украины пока это сообщение не комментируют.

Напомним, 6 июля во время учений ВСУ в Кривом Роге был ранен представитель СМИ Вячеслав Волк 1988 года рождения. С огнестрельным ранением в шею он был доставлен во 2-ю городскую больницу. По данным военных, выстрел из пистолета сделал участник учений, волонтер-инструктор, когда демонстрировал журналистам, как задерживают нарушителей.

По данным полиции, в действиях 43-летнего задержанного видят признаки сразу двух преступлений - тяжкое телесное повреждение по неосторожности (статья 128 Уголовного кодекса Украины) и незаконное обращение с оружием (статья 263). Суд избрал ему меру пресечения - 60 дней содержания под стражей.
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