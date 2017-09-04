 Вы на нынешнюю пенсию сами проживите, - Гройсман критикам пенсионной реформы

Об этом глава правительства сказал в вечернем эфире ICTV,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Когда я слышу, когда кто-то из политиков говорит, что пенсионная реформа какая-то не такая, так вы проживите на ту пенсию, которую сегодня получает пенсионер, чтобы вы это почувствовали", - сказал Гройсман.
Он напомнил, что пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий для 9 млн украинцев. В случае ее принятия, уже в октябре произойдет увеличение выплат от 150 до 2000 грн.
"А размер зависит от того, сколько человек проработал, потому что человек, который работал, заслуженно получит больше, а тот, который работал меньше - у него будет меньше пенсия. Это и есть социальная справедливость", - подчеркнул Премьер.
Он призвал политиков прекратить конфликтовать друг с другом и вместе подумать о судьбе граждан и страны.
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Он должен был заниматься пенсиями?
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хотя 60 (2,4 бакса) гривен прошлогодней индексации (?) пенсии можешь себе засунуть в своё третье горло над вторым подбородком
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Украинские экологи составили список городов с самым грязным воздухом и выяснили, какими именно химическими соединениями наполнены населенные пункты. Об этом сообщает "Слово и Дело".
Самым грязным оказался Днепр, здесь уровень формальдегида превышает норму в 4,3 раза, диоксида азота - в три раза. Даже концентрация пыли здесь в 2,4 раза выше нормы.
На втором месте - Каменское (бывший Днепродзержинск). Здесь показатели по формальдегиду выше нормы в 2,7 раза, по фенолу - в два раза.
На третьем месте - Одесса. Здесь формальдегида в 3,7 раза больше допустимого уровня, также в воздухе много сажи, фенола и фторводорода.
В Киеве в 3 раза повышен уровень содержания диоксида азота, в Виннице - в 3,3 раза, а в Чернигове и Житомире - в 2.
Относительно чистый воздух во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Сумах.
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Старушки кушают... кашу на машинном масле...
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