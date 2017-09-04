EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Экономика
  776  43
Материалы по теме:
Все про:пенсионная реформа (974) пенсия (1667) Гройсман (3349)

 Вы на нынешнюю пенсию сами проживите, - Гройсман критикам пенсионной реформы

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховную Раду как можно скорее принять пакет законов, который позволит провести пенсионную реформу и поднять пенсии украинцам уже этой осенью.

Об этом глава правительства сказал в вечернем эфире ICTV,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Когда я слышу, когда кто-то из политиков говорит, что пенсионная реформа какая-то не такая, так вы проживите на ту пенсию, которую сегодня получает пенсионер, чтобы вы это почувствовали", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий для 9 млн украинцев. В случае ее принятия, уже в октябре произойдет увеличение выплат от 150 до 2000 грн.
"А размер зависит от того, сколько человек проработал, потому что человек, который работал, заслуженно получит больше, а тот, который работал меньше - у него будет меньше пенсия. Это и есть социальная справедливость", - подчеркнул Премьер.
Он призвал политиков прекратить конфликтовать друг с другом и вместе подумать о судьбе граждан и страны.

Также читайте: Гройсман надеется на принятие пенсионной реформы в сентябре: Сейчас мяч на стороне парламента
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Филатов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какие ещё нужны законы, что бы проиндексировать пенсию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Закон о кастрации тех чиновников, которые не исполняют Законы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну, на каком-то этапе процесс наконец надо остановить)...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
... пока весь куст "сорта" Украина не сгрызли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вова, так это ж ты забыл выполнить закон об индексации пенсий уже 3 года подряд? Или у нас есть какой-то второй премьер-министр, а ты тут не при делах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гройсман полтора года у должности, как он мог три года забыть индексировать пенсию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А до должности премьера он дворником работал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Был спикером ВР.
Он должен был заниматься пенсиями?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Козлина, ты обязан по закону каждый год индексировать пенсии, а не шантажировать страну.
хотя 60 (2,4 бакса) гривен прошлогодней индексации (?) пенсии можешь себе засунуть в своё третье горло над вторым подбородком
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну честно говоря такие деятели,как Гройсман вообще жить не должны...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А можна пенсии поднять без реформы,как депутатам одним разпоряжениям главы ВР,или как министрам постановой КМ, или прокурорам простым голосованиям за изменения в бюджете,вот нафига привязывать повышение пенсий именно к реформе ,это же простое надувательство
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"так вы проживите на ту пенсию, которую сегодня получает пенсионер, чтобы вы это почувствовали" - справедливий ти наш, а чого ж ви, гниди, 3, 5 роки не виконуєте закон про індексацію? себе, звісно, не образили, за наш рахунок
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Города Украины с самым грязным воздухом: антирейтинг экологов
Украинские экологи составили список городов с самым грязным воздухом и выяснили, какими именно химическими соединениями наполнены населенные пункты. Об этом сообщает "Слово и Дело".
Самым грязным оказался Днепр, здесь уровень формальдегида превышает норму в 4,3 раза, диоксида азота - в три раза. Даже концентрация пыли здесь в 2,4 раза выше нормы.
На втором месте - Каменское (бывший Днепродзержинск). Здесь показатели по формальдегиду выше нормы в 2,7 раза, по фенолу - в два раза.
На третьем месте - Одесса. Здесь формальдегида в 3,7 раза больше допустимого уровня, также в воздухе много сажи, фенола и фторводорода.
В Киеве в 3 раза повышен уровень содержания диоксида азота, в Виннице - в 3,3 раза, а в Чернигове и Житомире - в 2.
Относительно чистый воздух во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Сумах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда гройсман говорит, я ему верю, но не до конца, с огромным трудом и с убежденностью в полной импотентности заявленного
 показать весь комментарий
Ответить
 
верите? наверное все дело в воздухе... Испанском
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вера в его импотентность разве как то связана с воздухом испании? Я бы сказал скорее связана с сарказмом
 показать весь комментарий
Ответить
 
какая отвратительная рожа.. прям просит кирпича
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А на фотке югик такой худой весь... Наверное после цирроза?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В кризис нормальная власть снижает налоги а у нас барыги печатают бумагу. Если резаной бумаги много а купить нечего куда нужно сходить с етой бумагой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вовик, а народ Украины просил передать тебе, шо ты падлюка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У кого заберете на "повышение" пенсий?... размажете сметану по тарелке под выборы...
Старушки кушают... кашу на машинном масле...
 показать весь комментарий
Ответить
 
вам и вашим детям придётся когда-то отвечать за геноцид украинского народа на этом или том свете. К тому же вместо войти в историю Украины золотыми буквами, уйдете в утиль с обгажёнными могилами. Тьфу на вас твари
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВы на нынешнюю пенсию сами проживите, - Гройсман критикам пенсионной реформы
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти