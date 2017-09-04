 Николаевом фактически управлял глава ОПГ Титов (Мультик), - Луценко

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга в Николаеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В городе Николаеве до сих пор существовало две власти: одна официальная, одна - теневая, первой руководил мэр, а теневой - организованная криминальная группировка, во главе которого был Михаил Титов по прозвищу Мультик. Но сейчас речь не идет о подозрении какому-либо депутату городского совета. Подозрение предъявлено лишь пятерым членам группировки во главе с Титовым", - сказал Луценко.
По его словам, им инкриминируется целый ряд статей Уголовного кодекса, среди которых - незаконное завладение транспортными средствами, незаконное лишение свободы людей, незаконные операции с наркотиками, незаконное обращение с оружием, давление на бизнес, рэкет, хищение имущества.
Что же касается нескольких десятков обысков, которые проходили в Николаеве 29 августа, в том числе и у депутатов горсовета, то они, по словам генпрокурора, были проведены, поскольку следствие считало, что это нужно для установления истины.
Луценко также добавил, что группировка Мультика имела тесные связи в органах власти, местного самоуправления и с тюремной сообществом.
Напомним, 29 августа по результатам спецоперации Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины были задержаны Михаил Титов, известный как "Мультик", бизнесмен Алексей Пелипас, а также Борис Серафимов, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко.
В качестве обвинений в документах фигурируют поставка наркотиков и оружия из зоны АТО; хищения бюджетных средств; мошенничество; вымогательство.
"НикВести" уточняют, что Алексей Пелипас является бизнес-партнером сына экс-мэра Николаева Владислава Чайки и соучредителем ООО ЮФ "Претор", ООО "Бизнес Реал", ООО "Центральный 1", ООО "Забота". Во времена мэрства Владимира Чайки Алексей Пелипас был членом исполнительного комитета Николаевского городского совета.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 29 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о задержании криминального авторитета Титова (Мультика) и его подельников в Николаеве.
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наверняка русским духом и сепаратством пропитан!
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