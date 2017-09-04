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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7099) Николаев (1323) ОПГ (174)

 Николаевом фактически управлял глава ОПГ Титов (Мультик), - Луценко

луценко

В городе Николаеве до сих пор существовали две власти: официальная и теневая, первой руководил мэр, а теневой - организованная криминальная группировка, во главе которой был Михаил Титов по прозвищу Мультик.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга в Николаеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также: Суд в закрытом режиме избрал меру пресечения членам николаевской ОПГ Титова (Мультика). ФОТО

"В городе Николаеве до сих пор существовало две власти: одна официальная, одна - теневая, первой руководил мэр, а теневой - организованная криминальная группировка, во главе которого был Михаил Титов по прозвищу Мультик. Но сейчас речь не идет о подозрении какому-либо депутату городского совета. Подозрение предъявлено лишь пятерым членам группировки во главе с Титовым", - сказал Луценко.

По его словам, им инкриминируется целый ряд статей Уголовного кодекса, среди которых - незаконное завладение транспортными средствами, незаконное лишение свободы людей, незаконные операции с наркотиками, незаконное обращение с оружием, давление на бизнес, рэкет, хищение имущества.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Ты шо в дуб еб#лся?! Тебе напомнить с кем ты должен советоваться?! Нах#й ты умничаешь, Вова!?", - криминальный авторитет Мультик корректирует политику "Оппоблока" в Николаеве. ВИДЕО

Что же касается нескольких десятков обысков, которые проходили в Николаеве 29 августа, в том числе и у депутатов горсовета, то они, по словам генпрокурора, были проведены, поскольку следствие считало, что это нужно для установления истины.

Луценко также добавил, что группировка Мультика имела тесные связи в органах власти, местного самоуправления и с тюремной сообществом.

Напомним, 29 августа по результатам спецоперации Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины были задержаны Михаил Титов, известный как "Мультик", бизнесмен Алексей Пелипас, а также Борис Серафимов, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко.

В качестве обвинений в документах фигурируют поставка наркотиков и оружия из зоны АТО; хищения бюджетных средств; мошенничество; вымогательство.

"НикВести" уточняют, что Алексей Пелипас является бизнес-партнером сына экс-мэра Николаева Владислава Чайки и соучредителем ООО ЮФ "Претор", ООО "Бизнес Реал", ООО "Центральный 1", ООО "Забота". Во времена мэрства Владимира Чайки Алексей Пелипас был членом исполнительного комитета Николаевского городского совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это разоблачение уже третьей ОПГ на территории области, - глава Николаевской ОГА Савченко о задержании Титова (Мультика)

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 29 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о задержании криминального авторитета Титова (Мультика) и его подельников в Николаеве.
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Делаем ставки, господа - через сколько недель Мультика подоенного выпустят
Я ставлю на 12 недель
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Даа, это плохо! Лучше когда организатор криминальной группировки и мер = одно лицо!
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"Николаевом фактически управлял глава ОПГ Титов"
наверняка русским духом и сепаратством пропитан!
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Тю, Николаевом... А страной кто управляет? ОПГ? ОгогОПГ! Ахметова не замечаете?
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Пока их закрыли на 2 месяца без права залога, а дальше будем посмотреть.
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а дальше все ихнее, станет Пециным... Как в прочим и всегда.
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так в стране тоже самое, официально Рада, не официально рыже-кучерявое ОПГ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНиколаевом фактически управлял глава ОПГ Титов (Мультик), - Луценко
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