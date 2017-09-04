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 Политика Украины
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 Украина настаивает на расследовании ООН по поводу развития ракетного потенциала КНДР, - Ельченко

кндр

Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявляет, что Украина выступает за проведение расследования, чтобы установить - благодаря каким странам Северная Корея смогла развить свой ракетный потенциал.

Об этом он заявил в комментарии Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы в контексте новой резолюции будем выступать за то, чтобы Совет безопасности ООН инициировал какое-то новое расследование, благодаря которому мы узнаем, благодаря каким странам Северная Корея смогла до такого уровня развить свой ядерный и ракетный потенциал", - сказал он.

При этом Ельченко отметил, что в Совбезе ООН нет официальных претензий к Киеву, также не обсуждается статья The New York Times относительно вероятной связи успеха КНДР в испытании межконтинентальных баллистических ракет и Украины.

"Мы обсуждали это вопросы со своими коллегами в Совете безопасности. Они считают, что это регулярная "утка", никто официальных обвинений в адрес Украины не высказывал - все исходят из того, что это не подтверждено", - подчеркнул он.

Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.

Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.

В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел инициировать рассмотрение на Совете безопасности ООН вопроса непричастности Украины к ракетной программе Северной Кореи.
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нет, речь идет про ответственность кацапов за дезу. К тому же, не лишнем будет их в очередной раз в гамнецо мокнуть...
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хорошое дело, давайте раскрутим эту тему - раша-шойгу-олень будет отвечать....
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Полиграф Полиграхович-007 А ты считаешь, что дискредитация страны не является проблемой этой страны?
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есть конкретное обвинение Украины в продаже этим уродам запрещенных технологий. Все понимают что это деза, кто ее распустил, и кто реально им помог. Так почему не очистить сове, оболганное, честное имя и вывести на чистою воду лжеца?
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Ты хоть статью читал? Газета The New York Times обвинила Украину, что она продала с Южмаша двигатели для ракет. А значит косвенно причастна к действиям Ына. Поэтому Украина выступает за проведение расследования, так как эти двигатели продавались в россию, но никак не в КНДР. Да и продавались они 20 лет назад.
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А благодаря каким же это *странам* Пухлый развивает свой ракетный потенциал???? Мозамбик или Новая Зеландия?
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А тим часом дві голландські!!! фірми беруть участь!!! у будівництві!!! кацапами Керченського мосту, порушуючи умови введених проти кацапів санкцій, в тому числі і їхньою!!! країною, в тому числі після того, як кацапи!!! збили Боїнг з їхніми громадянами на борту!!! Можна вважати їх людьми, а їхню державу - країною, вартою будь-якої нашої довіри?
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сев.корея нищая отсталая страна.
у них нет никакой науки, даже интернета у них нет.
все что они могут, это использовать готовые ракеты и боеголовки.
и то при условии что кнопки будут нажимать орки с севера
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина настаивает на расследовании ООН по поводу развития ракетного потенциала КНДР, - Ельченко
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