 Украина настаивает на расследовании ООН по поводу развития ракетного потенциала КНДР, - Ельченко

Об этом он заявил в комментарии Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Мы в контексте новой резолюции будем выступать за то, чтобы Совет безопасности ООН инициировал какое-то новое расследование, благодаря которому мы узнаем, благодаря каким странам Северная Корея смогла до такого уровня развить свой ядерный и ракетный потенциал", - сказал он.
При этом Ельченко отметил, что в Совбезе ООН нет официальных претензий к Киеву, также не обсуждается статья The New York Times относительно вероятной связи успеха КНДР в испытании межконтинентальных баллистических ракет и Украины.
"Мы обсуждали это вопросы со своими коллегами в Совете безопасности. Они считают, что это регулярная "утка", никто официальных обвинений в адрес Украины не высказывал - все исходят из того, что это не подтверждено", - подчеркнул он.
Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.
Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.
В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел инициировать рассмотрение на Совете безопасности ООН вопроса непричастности Украины к ракетной программе Северной Кореи.
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у них нет никакой науки, даже интернета у них нет.
все что они могут, это использовать готовые ракеты и боеголовки.
и то при условии что кнопки будут нажимать орки с севера
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