 После решения официальных и организационных вопросов граффити на Грушевского будет восстановлено, - автор после встречи с министром Нищуком

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал автор граффити, скрывающийся под ником Sociopath.
Он отметил: "Сегодня я разговаривал с министром культуры, господином Нищуком, мы договорились, что после решения всех официальных и организационных вопросов, я восстановлю "Иконы Революции". Наконец у меня будет время и пространство, которого мне не хватало в ту ночь на Груше, чтобы сделать качественные рисунки. И хочу порадовать львовян: реставрационные работы я начну по восстановлению львовской Трилогии "Война", министр обещал содействовать. Жду, когда будут решены все формальности и берусь за работу. Люди, давайте держать эту ситуацию на контроле вместе. Спасибо всем за поддержку, она для меня очень важна сейчас. Мира всем!"
Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.
3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами.
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.
В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.
Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".
"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.
Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.
"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.
Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.
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Пусть купит себе платформы, как у путина и медведева и не комплексует.
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Утонченная интеллектуалка.
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Я не думаю что это было сделано намерено. Там же нет никаких таблиц даже что это историческая ценность. Конечно, если в договоре было указано что стену не трогать то да, тогда понятно. А так... Арендатор не должен содержать в чистоте фасад магазина?
А остальным будет наука -перед тем как почистить что то от очередного графити нужно будет делать запрос где уточнять - не историчиская ли ценность случайно.
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это на каковском????
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Однако радикалы Корчинского, расхреначившие магазин, ничем не лучше. Один вандал испортил памятку, другие же не восстановили её, а насрали сверху и подожгли. Достойны друг друга.
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Три роки "висить" на стіні магазину графіті (як сьогодні виявилось високохудожнє. До речі - чи було йому за цей час надано статус художньої високохудожньості?).
Далі. Магазин у центрі Києва. Графіті про вже переможну Революцію Гідності - як ви вважаєте, воно йде у плюс, чи у мінус, як реклама магазину?
Щодо мене, то я за плюс, а чому ж тоді хазяїн магазину проти, нагадаю, аж через три роки?
Я на цю історію майже не звернув уваги три дні тому, але вчора, на Громадському радіо зачитали фейсбук хазяїна, де він заявив, що це НЕ ВІН знищив картину, а хтось, кому треба було його скомпроментувати, після чого я й замислився, а дійсно, шо таке трапилось і чому?
Не можу і не буду ставати на чийсь бік, але пояснення володаря Емпоріум мені видається логічнішим.
І на додаток. Заява Генпрокуратора Луценка, про те, що вони перевірять цю компанію до сьомого коліна (а не заява про перевірку усих фактів - типу хто саме знищив, за якими мотивами і т.п.) взагалі не має права на існування, як втім і сам так званий Генпрокурор так званої Генпрокуратури, призначений з порушенням Конституції, яка б хуй*ова вона на сьогодні не була, бля*ть!
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