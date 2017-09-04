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 Киевские новости, Общество
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Все про:граффити (113) искусство (257) Киев (18058) майдан (4496)

 После решения официальных и организационных вопросов граффити на Грушевского будет восстановлено, - автор после встречи с министром Нищуком

граффити иконы sociopath революции

Автор уничтоженного граффити на улице Грушевского в Киеве заявил, что достигнул договоренности с министром культуры Евгением Нищуком, что после того, как будут решены все формальности, он восстановит картину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал автор граффити, скрывающийся под ником Sociopath.

Он отметил: "Сегодня я разговаривал с министром культуры, господином Нищуком, мы договорились, что после решения всех официальных и организационных вопросов, я восстановлю "Иконы Революции". Наконец у меня будет время и пространство, которого мне не хватало в ту ночь на Груше, чтобы сделать качественные рисунки. И хочу порадовать львовян: реставрационные работы я начну по восстановлению львовской Трилогии "Война", министр обещал содействовать. Жду, когда будут решены все формальности и берусь за работу. Люди, давайте держать эту ситуацию на контроле вместе. Спасибо всем за поддержку, она для меня очень важна сейчас. Мира всем!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продлевать аренду магазину, уничтожившему граффити времен Евромайдана, не будут. Есть основания для расторжения текущего договора, - арендодатель

Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.

3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.

Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".

"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.

Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.

Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.


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Тетяна Ніколаєва, що відтягувала шини від фасаду представляючись працівником інституту історіїПосле решения официальных и организационных вопросов граффити на Грушевского будет восстановлено, - автор после встречи с министром Нищуком - Цензор.НЕТ 7021
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Что же этот Даценко такой несчастный со своими слитакми золота ?
Пусть купит себе платформы, как у путина и медведева и не комплексует.
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Надбровные дуги у нее весьма накачаны.
Утонченная интеллектуалка.
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Чому українців турбує знищення ікон Майдану більше ніж самі вбивства на Майдані?
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голт . ты националист - нацист ( это в Германии нацисты черепа измеряли - определяли чистоту арийской расы. А впрочем у нас есть министр культуры , он у нас начал определять генетическую чистоту !!! С ПОЧИНОМ ВАС !! )
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Конечно будут! Ещё немного - и граффити будут восстановлены, и шины будут с коктейлями...
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Ну и все. Если арендатор оплатит еще и работу то будет нормально. А то раздули проблему.
Я не думаю что это было сделано намерено. Там же нет никаких таблиц даже что это историческая ценность. Конечно, если в договоре было указано что стену не трогать то да, тогда понятно. А так... Арендатор не должен содержать в чистоте фасад магазина?
А остальным будет наука -перед тем как почистить что то от очередного графити нужно будет делать запрос где уточнять - не историчиская ли ценность случайно.
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Я понял этой твари директора рекламный ход, чтобы за его магазин вся Украина узнала, он стер граффити, во паскуда.
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Уже съехал,договор аренды наф,продлять не будут
После решения официальных и организационных вопросов граффити на Грушевского будет восстановлено, - автор после встречи с министром Нищуком - Цензор.НЕТ 3599



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Нулевых троляк набежало - наверное Доценко бабла отстегнул
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Сами смотрю тоже недавно с нулевых выбрались, а на новичков наезжаете, нехорошо.
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Потому что у тех, у кого очень много друзей - тролли, у кого "0" - однодневные тролли. У тех, кто сам за себя друзей не много.
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Это с перепою.... Шото сказать хотел - не получилось - язык категорически саботировал разговаривать.....
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Этой надпись на стене в Испании 80 лет, она сделана во времена одной из первых гибридных войн, куда кацапы тоже послали своих ихтамнетов. Её никто не закрасил до сих пор, сейчас это местная достопримечательность, сюда водят экскурсии. И если бы хозяин киевской "мебели в стиле быкоко" был умнее, то берёг бы эти граффити до конца своих дней.

Однако радикалы Корчинского, расхреначившие магазин, ничем не лучше. Один вандал испортил памятку, другие же не восстановили её, а насрали сверху и подожгли. Достойны друг друга.
После решения официальных и организационных вопросов граффити на Грушевского будет восстановлено, - автор после встречи с министром Нищуком - Цензор.НЕТ 89

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Чому українців турбує знищення ікон Майдану більше ніж самі вбивства на Майдані?
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У тебя сзади балалайка торчит. Забыл выложить?
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в испанском ни разу не силен. Что-то вроде "площадь неизвестных ополченцев".
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граффити восстановят, но выкупит здание рошен за 1 грн. (прогноз). отакое ) и нашим и вашим.
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Якась каламутна історія. Дивіться самі.

Три роки "висить" на стіні магазину графіті (як сьогодні виявилось високохудожнє. До речі - чи було йому за цей час надано статус художньої високохудожньості?).

Далі. Магазин у центрі Києва. Графіті про вже переможну Революцію Гідності - як ви вважаєте, воно йде у плюс, чи у мінус, як реклама магазину?

Щодо мене, то я за плюс, а чому ж тоді хазяїн магазину проти, нагадаю, аж через три роки?

Я на цю історію майже не звернув уваги три дні тому, але вчора, на Громадському радіо зачитали фейсбук хазяїна, де він заявив, що це НЕ ВІН знищив картину, а хтось, кому треба було його скомпроментувати, після чого я й замислився, а дійсно, шо таке трапилось і чому?
Не можу і не буду ставати на чийсь бік, але пояснення володаря Емпоріум мені видається логічнішим.

І на додаток. Заява Генпрокуратора Луценка, про те, що вони перевірять цю компанію до сьомого коліна (а не заява про перевірку усих фактів - типу хто саме знищив, за якими мотивами і т.п.) взагалі не має права на існування, як втім і сам так званий Генпрокурор так званої Генпрокуратури, призначений з порушенням Конституції, яка б хуй*ова вона на сьогодні не була, бля*ть!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПосле решения официальных и организационных вопросов граффити на Грушевского будет восстановлено, - автор после встречи с министром Нищуком
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