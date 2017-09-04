 Супрун готова стать министром здравоохранения

"С самого начала я исполняла обязанности министра и имею все полномочия, какие имеет министр", - сказала У.Супрун в эфире телеканала ICTV в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
И.о. министра отметила, что сейчас министерство работает так же, как работало бы, в случае если бы она была министром.
"Но да, готова, когда придет время - буду готова полноценно перебрать министерство", - подчеркнула она, отвечая на вопрос о том, готова ли она возглавить Министерство здравоохранение.
Как сообщалось, У.Супрун была назначена первым заместителем министра здравоохранения 27 июля 2016 года и и.о. министра 1 августа 2016 года.
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Дядя ви живете не в Україні і це факт !!!
Хера а не в "в мир иной" Хера !!!!!
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Ось як киянин Борщагівка Зодчих №... КВ ... А. ... Громодянин !
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Наверное таких только двое? ВоваГ и ПетяП?
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Конструктор Бук-ф НЕ БІЛЬШЕ Хм...
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Кстати, о деньгах. Все что должно было идти на медицину- ищите в декларациях министров, депутатов, судей, прокуроров! Если хорошо посмотреть сколько за 25 лет наворовали - хватит на 20 лет бесплатной медицины!
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