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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1613) Минздрав (1437) Супрун Ульяна (183)

 Супрун готова стать министром здравоохранения

супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун заявляет, что готова занять должность министра.

"С самого начала я исполняла обязанности министра и имею все полномочия, какие имеет министр", - сказала У.Супрун в эфире телеканала ICTV в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

И.о. министра отметила, что сейчас министерство работает так же, как работало бы, в случае если бы она была министром.

"Но да, готова, когда придет время - буду готова полноценно перебрать министерство", - подчеркнула она, отвечая на вопрос о том, готова ли она возглавить Министерство здравоохранение.

Как сообщалось, У.Супрун была назначена первым заместителем министра здравоохранения 27 июля 2016 года и и.о. министра 1 августа 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун: "С 1 января пациенты будут иметь свободный выбор своего семейного врача или педиатра"
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Минздрав в таком виде - лишай на теле Украины. Лечить немедленно !
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Действительно, зачем , если вы видете такой образ жизни?
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По себе, Супрун не суди! Ты на фотку глянь - нам столько не выпить!
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Не стоить тебе писать так о человеке ! Ты не лучше ее, она не лучше тебя , и я не лучше Вас . Так учат детей в Дании, что все одинаковы!
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вот она, за тобой и придет... Так тебе и скажет. Не пиз.дец, а пора тебе реформироваться, в мир иной...
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Абстракція ? Хто вона ? Дядя прокинсь !

Дядя ви живете не в Україні і це факт !!!

Хера а не в "в мир иной" Хера !!!!!
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Я живу на Закарпатье, всегда думал что это Украина, но судя по многим комментам, в этом можно усомниться...
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А якщо пощупать ?
Ось як киянин Борщагівка Зодчих №... КВ ... А. ... Громодянин !
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Она предложила продавать тяжело больных украинцев на органы, по упрощенной схеме., а не лечить. Ты в принципе не совсем здоров, иди продайся на органы, не гнида. И у нее нет мед образования (не подтвердила) диплома нет.
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Покажите мне тех, кто не готов стать министром?
Наверное таких только двое? ВоваГ и ПетяП?




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Супрун готова навсегда рехформировать (похоронить) всякое здравоохранение в Украине. В Украине нужно мало болеть, мало есть и, желательно, помирать до того, как заработаешь право на пенсию.
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Так так помирать як ви завещали Ви Довбойогб ?
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Ни хрена себе, сколько шакалов накинулись на Супрун. Значит все правильно делает. Надеюсь, что она станет министром.
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"Шакалы" и на Януковича набрасывались, Золотой Батон тоже наверное правильно все делал? Логика железная - если не доволен народ тобой, то ты права?
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гРомадя??? ОРДЛО як там ?

Конструктор Бук-ф НЕ БІЛЬШЕ Хм...
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Буквы поломал себе, любезный? Или не можешь их вспомнить, а работа стоит, нужно 10 "одобрямс" медсестре написать за смену?
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А на должность Бога нет вакансий? А то Супрун тоже вероятно готова!
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Вона така як ви НІ вона НЕ як ви смертна. Ви провокатор дибілоїд чи москаль кацап ?
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Никто ничего еще не реформировал, а то, что есть это последствие той системы,которая была много лет.Слушаем басни господина Власенко о ее образовании, о реформе.А он медик ? Необходимо с чего-то начинать.Про страховую медицину одни разговоры уже много лет, а образование врачей???? Кстати, в сраной расее есть страховая медицина, пусть не везде.Мы ж никто не видели проект этого закона или видел кто? Вот это плохо.Необходимо , чтобы были общественные слушания.
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Да , сегодня Головатый рассказывал, что нарушается Конституционное право на бесплатную медицину.А что в этом мире бесплатно? Деньги идут с бюджета, значит платим, но еще и так платим за все услуги медицины.Кто не сможет сам застраховаться, того застрахует государство теми же средствами с бюджета, но уже с целевым назначением.Минимальная страховка, как говорили будет для всех с бюджета.
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А нужно просто выполнять норму Конституции. Нормальный министр пошел бы в парламент и жил бы там, пока не выделили бы финансирование...А этой же Конституция Украины не такая!
Кстати, о деньгах. Все что должно было идти на медицину- ищите в декларациях министров, депутатов, судей, прокуроров! Если хорошо посмотреть сколько за 25 лет наворовали - хватит на 20 лет бесплатной медицины!
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Сурунша готова к этому а вот Украина готова7
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Министр терминации гойской биомассы, не вписанной в новый мировой порядок.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСупрун готова стать министром здравоохранения
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