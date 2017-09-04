EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  1553  15
Все про:граффити (113) Киев (18058) НАН Украины (93)

 НАНУ опровергла причастность к уничтожению граффити на ул. Грушевского в Киеве

граффити

Национальная академия наук Украины (НАНУ) опровергла причастность к уничтожению граффити времен Майдана на ул. Грушевского в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, говорится в сообщении академии в Facebook.

Также читайте: Продлевать аренду магазину, уничтожившему граффити времен Евромайдана, не будут. Есть основания для расторжения текущего договора, - арендодатель

"Официально сообщаем, что ни Национальная академия наук Украины, ни одно из ее научных учреждений не являются прямо или косвенно причастными к уничтожению граффити с изображением Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко (так называемых "Икон революции") на стенах дома №4 по улице Грушевского в г. Киев", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ни Институт истории Украины НАНУ, ни сама Академия не принимали никакого решения о закрашивании граффити.

"Граффити, которые в соответствии с действующим законодательством по охране национальных памятников, имеют статус памятника истории, были уничтожены без ведома Института истории Украины НАН Украины в частности и Национальной академии наук Украины в целом. Ни Институт, ни Академия не принимали никакого решения (в любом виде и форме) по закрашиванию граффити. Мы искренне сожалеем об этом досадном случае и надеемся на то, что изображения будут восстановлены", - заявили в НАНУ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Владелец магазина об уничтожении граффити времен Евромайдана: "Не надо подносить трафаретное искусство в ранг произведений! Это типичный стрит-арт". ВИДЕО+ФОТО

Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.

3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.

Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".

"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.

Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.

Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.

НАНУ опровергла причастность к уничтожению граффити на ул. Грушевского в Киеве 01

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Осталось определиться с тем, кто в этот раз будет агентом Путина. Шучу-шучу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не стоит так расстраиваться. Похоже на то, что впереди будет ещё одно событие для новых граффити. Даже для инсталляций типа - Гройсманяку на гилляку! Отого художника заграничного нужно приглашать, шо в Арене заформалиненных животных представлял.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь полгода будем это обсуждать , откроем уголовное дело , а потом его закроем . Я ничего не упустил
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посмотрим... Вся фишка в том - что Доценко сам себе языком отрастил рога козла отпущения... И теперь многие - постараются снять с него шкуру - чтобы самому попиариться... Это неопасно и ооочень патриотично.. А многим народным слугам - очень кстати... Недаром пословица - " помолчи , за умного сойдёш".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все теперь будут всё спихивать на Доценко... Впрочем - сам дурак, нужно хоть полуизвилиной думать когда даёш интервью.... "Умное лицо - ещё не признак ума. Улыбайтесь, господа." ( х.ф. "Тот самый Мюнхаузен"...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гаваріла баба дєду:
"- Я поєду к Бєлодєду,
Ізучу двомовну мову
І вєрнусь до тебе знову."
Дєда каже: "- Не пи*ди,
К Бєлодєду нєт єзди!"
Там лівору коло прохідної - меморіальна таблиця
акадєміку Бєлодєду, знаному україножерові, дідові О.Бузини є.
Може, в цьому й справа..?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Событие за событием и все против Украины. 10-го ждем вторжения Саакашвили на территорию шоколадного барыги. Будет много интересного. Аваковцы уже траншеи роют и укрепления возводят на границе с колючкой. За стрельбу в ответ атошникам светит трибунал. Петя уже просто оборзел! Сплошная контрреволюция. За свои дела пора отвечать. Армия на стороне народа и если начнется шухер, то барыгам будет кисло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очень конспективно, без эмоций. Это краткое содержание новой методички?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Разлом эпох
Вот для меня символ меняющейся Украины (простите, некиевляне) - знаменитый проход в арку между площей Льва Толстого и Шота Руставели.
Тут совсем рядом, в сантиметрах разницы, располагаются совершенные символы вчера и завтра.
С одной стороны - вонючий дорогой ресторанище для старорежимных бандюков/судей/чиновников и их леопардных блядей, пристроенный прямо на асфальте к подъезду старинного, но обедневшего дома: отдельная смешная парковка, где на крохотном пятачке вальяжный парковщик, пропустив неповоротливые черные джипы типа "коровник" через священный пластмассовый шлагбаум, помогает шоферам господ парковаться.
И тут же, по другую сторону - хипстерский магазин вейпов и маленький смузи-бар, в котором невозможно найти алкоголь, даже в виде пива: детокс-напитки, сельдереевый фреш и эко-маффины, заполненный бородатыми детьми в подвернутых кривых разноцветных брючках и бойкими несиськастыми девицами, приехавшими сюда прямо из Инстаграма на электрических мопедиках.
Это такая машина времени! Это такой снос башки!
Ладно. Может быть, я слишком люблю такие символические вещи. Ладно.
Но каждый раз, проходя через этот магический пассаж, я верчу головой направо и налево: с одной стороны непонятное ЗАВТРА, с другой - жуткое ВЧЕРА, - и только я один иду строго по центру: относительно старый, относительно молодой, с острым чувством момента и разлома эпох, через который нам посчастливилось проскочить, да и вообще красавчик, чё уж там скромничать в самом деле.

André Alexin
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сцыкливый Игорь Доценко: провокаторы уничтожили граффити, меня подставили

Магазин элитной мебели "Эмпориум", с фасада которого по приказу и при личном участии хозяина, известного киевского рейдера Игоря Доценко стерли граффити времен Революции Достоинства, закрывается.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам Доценко.

"Уважаемые Граждане! Салон Эмпориум закрыт! Несмотря на то, что мы три с половиной года смотрели и ухаживали за граффити, мы стали заложниками провокаторов, которые и закрасили эти работы, для того чтобы совершить этот вандализм", - пишет Доценко.
НАНУ опровергла причастность к уничтожению граффити на ул. Грушевского в Киеве - Цензор.НЕТ 1931
Правда, за несколько часов до этого он называл указанные граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы". А друг Доценко депутат от БПП Соболев не только поддержал коллегу, но и заявил, что пора всю память о Майдане истребить, т.к. именно из-за него началась гражданская война.
НАНУ опровергла причастность к уничтожению граффити на ул. Грушевского в Киеве - Цензор.НЕТ 2724
Но вот что интересно - "провокаторы" закрасили граффити не просто так, а в присутствии и под руководством самого Доценко, что подтверждает следующее фото:
НАНУ опровергла причастность к уничтожению граффити на ул. Грушевского в Киеве - Цензор.НЕТ 9438
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАНУ опровергла причастность к уничтожению граффити на ул. Грушевского в Киеве
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти