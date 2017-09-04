 НАНУ опровергла причастность к уничтожению граффити на ул. Грушевского в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ, говорится в сообщении академии в Facebook.
"Официально сообщаем, что ни Национальная академия наук Украины, ни одно из ее научных учреждений не являются прямо или косвенно причастными к уничтожению граффити с изображением Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко (так называемых "Икон революции") на стенах дома №4 по улице Грушевского в г. Киев", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ни Институт истории Украины НАНУ, ни сама Академия не принимали никакого решения о закрашивании граффити.
"Граффити, которые в соответствии с действующим законодательством по охране национальных памятников, имеют статус памятника истории, были уничтожены без ведома Института истории Украины НАН Украины в частности и Национальной академии наук Украины в целом. Ни Институт, ни Академия не принимали никакого решения (в любом виде и форме) по закрашиванию граффити. Мы искренне сожалеем об этом досадном случае и надеемся на то, что изображения будут восстановлены", - заявили в НАНУ.
Напомним, 2 сентября 2017 года стало известно, что с фасада магазина "Эмпориум", расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции Достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.
3 сентября активисты разбили и обрисовали стекло магазина. Активисты организации "СІЧ", а также "Национального корпуса" поджигали шины и забрасывали магазин яйцами.
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за уничтожение экспонатов Музейного Фонда предусмотрена уголовная ответственность.
В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил в воскресенье, что в связи с уничтожением граффити УИНП готовит обращение в полицию и Генеральную прокуратуру Украину по факту вандализма.
Министр культуры Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным поступок владельцев упомянутого магазина. При этом сам владелец "Эмпориума" - Игорь Доценко - в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".
"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.
Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.
"Бизнес вандалов с "Эмпориума" в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы", - подчеркнул Генпрокурор Юрий Луценко.
Позже куратор художественных проектов Гео Лерос сообщил, что киевские художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити. При этом автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно.
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После решения официальных и организационных вопросов граффити на Грушевского будет восстановлено, - автор после встречи с министром Нищуком(23)
В сентябре будет объявлен конкурс по созданию мемориального комплекса Революции достоинства,- Вятрович(10)
Автор уничтоженных граффити предложил лично их восстановить: "Трафареты, которыми я создавал трилогию в 2014-м, в моей коллекции. Они все еще в саже Майдана"(98)
Художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити Революции Достоинства в Киеве(134)
В преддверии новых выборов власти спешно зачищают Киев от следов Майдана, – Небоженко(0)
Бизнес вандалов, уничтоживших граффити времен Революции Достоинства, тщательно проверят все контролирующие органы, - Луценко(199)
Известные граффити времен Евромайдана стерли с фасада магазина в Киеве. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность, - Кириленко. ФОТО(131)
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"- Я поєду к Бєлодєду,
Ізучу двомовну мову
І вєрнусь до тебе знову."
Дєда каже: "- Не пи*ди,
К Бєлодєду нєт єзди!"
Там лівору коло прохідної - меморіальна таблиця
акадєміку Бєлодєду, знаному україножерові, дідові О.Бузини є.
Може, в цьому й справа..?
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Вот для меня символ меняющейся Украины (простите, некиевляне) - знаменитый проход в арку между площей Льва Толстого и Шота Руставели.
Тут совсем рядом, в сантиметрах разницы, располагаются совершенные символы вчера и завтра.
С одной стороны - вонючий дорогой ресторанище для старорежимных бандюков/судей/чиновников и их леопардных блядей, пристроенный прямо на асфальте к подъезду старинного, но обедневшего дома: отдельная смешная парковка, где на крохотном пятачке вальяжный парковщик, пропустив неповоротливые черные джипы типа "коровник" через священный пластмассовый шлагбаум, помогает шоферам господ парковаться.
И тут же, по другую сторону - хипстерский магазин вейпов и маленький смузи-бар, в котором невозможно найти алкоголь, даже в виде пива: детокс-напитки, сельдереевый фреш и эко-маффины, заполненный бородатыми детьми в подвернутых кривых разноцветных брючках и бойкими несиськастыми девицами, приехавшими сюда прямо из Инстаграма на электрических мопедиках.
Это такая машина времени! Это такой снос башки!
Ладно. Может быть, я слишком люблю такие символические вещи. Ладно.
Но каждый раз, проходя через этот магический пассаж, я верчу головой направо и налево: с одной стороны непонятное ЗАВТРА, с другой - жуткое ВЧЕРА, - и только я один иду строго по центру: относительно старый, относительно молодой, с острым чувством момента и разлома эпох, через который нам посчастливилось проскочить, да и вообще красавчик, чё уж там скромничать в самом деле.
André Alexin
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Магазин элитной мебели "Эмпориум", с фасада которого по приказу и при личном участии хозяина, известного киевского рейдера Игоря Доценко стерли граффити времен Революции Достоинства, закрывается.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам Доценко.
"Уважаемые Граждане! Салон Эмпориум закрыт! Несмотря на то, что мы три с половиной года смотрели и ухаживали за граффити, мы стали заложниками провокаторов, которые и закрасили эти работы, для того чтобы совершить этот вандализм", - пишет Доценко.
Правда, за несколько часов до этого он называл указанные граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы". А друг Доценко депутат от БПП Соболев не только поддержал коллегу, но и заявил, что пора всю память о Майдане истребить, т.к. именно из-за него началась гражданская война.
Но вот что интересно - "провокаторы" закрасили граффити не просто так, а в присутствии и под руководством самого Доценко, что подтверждает следующее фото:
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