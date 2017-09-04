 Двое российских военных ликвидированы в Сирии

Об этом сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГ", - сказали в российском военном ведомстве.
По данным Минобороны РФ, в результате обстрела один военнослужащий погиб на месте, другой получил тяжелые ранения и скончался в госпитале. Военнослужащие представлены командованием к государственным наградам посмертно, сообщили в Минобороны.
Ранее в понедельник в военном ведомстве РФ сообщили, что сирийская армия успешно наступает на город Дейр-эз-Зор при поддержке российской боевой авиации. Город на протяжении нескольких лет блокирован боевиками ИГ.
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Горіть у пеклі, москалі!
Ци двоє вже горять.
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там тоже знают- х"ло в ассаде!
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"Троянский конь" кремлёвской пропоганды.....
Информационная война от традиционной (конвенциональной) войны отличается лишь средствами поражения: в одном случае используются снаряды, патроны и мины, а в другом - обман и убеждение. При этом, следует отметить, что скрытая ложь бывает не гуманнее тонны тротила.
История военного искусства помнит покорение городов и народов без выстрелов, путем искусного применения лжи, убеждения, запугивания или подкупа.
Нужно сказать, что способы влияния остались неизменными до сих пор. Древний прием с использованием «троянского коня» в информационных кампаниях остался актуальным и сегодня.
Свежий пример - ситуация с Московским центром Карнеги, независимой глобальной научно-исследовательской организацией.
По мнению обозревателя электронного журнала The Daily Beast Джеймса Керчика, из центра российского либерализма Московский центр Карнеги стал тем самым «троянским конем» кремлевской контрпропаганды.
Как удалось Кремлю «завербовать» такую авторитетную организацию?
Все началось десять лет назад:
в 2005 - 2006 гг. в РФ было принято законодательство, усложнившее отчетность (в т.ч. финансовую) некоммерческих организаций (НКО) перед органами власти;
в 2007 - 2011 гг. создано большое число лояльных властям НКО, имитирующих правозащитную и иную деятельность, во главе с Общественной палатой РФ;
в 2011 - 2012 гг. после масштабных протестов россиян «За честные выборы» (в канун избрания Путина на пост президента РФ) власти решили, что организаторами мероприятий были западные «спонсоры». Ответом на это стало принятие в 2012 г. закона об НКО, как «иностранных агентах»;
23.05.2015 г. президент Путин подписал закон о нежелательных в России иностранных и международных организациях. Такой статус может получить организация, если будет признано, что ее деятельность угрожает основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства.
26.05.2015 г. Минюст РФ сообщил, что начал вырабатывать процедуру заполнения Реестра нежелательных организаций. В прессу просочилась информация о двух десятках «враждебных» России НКО.
На деятельность некоммерческих организаций неприкрыто создавалось правовое давление, направленное на полный разрыв связей с их зарубежными партнерами. Такая мера введена в преддверии думских выборов 2016 г. и президентских выборов 2018 г.
В России нагнетается нездоровая истерия относительно НКО. Так, по мнению Путина, западные спецслужбы используют деятельность российских общественных, неправительственных объединений для «дискредитации власти и дестабилизации внутренней ситуации в России». Более того, по его мнению, уже известно о планировании акций на период предстоящих избирательных кампаний 2016-2018 гг.
Одна из самых известных НКО в РФ - Московский центр Карнеги оказался в центре давления на общественные организации с зарубежным финансированием. При этом, Центр неким образом адаптировался к внешним влияниям и остался «на плаву». Было заметно, что риторика материалов Центра перестала напоминать объективную информацию и становилась лояльной позиции Кремля.
Джеймс Керчик из американского web-журнала The Daily Beast высказал свои предположения по поводу изменения акцентов Московского центра Карнеги.
Дело в том, что в июне прошлого года на финском острове Бойсто собрались американские и российские отставные государственные деятели для обсуждения судьбы Украины. Характерно, что украинских представителей на встрече не было, что на тот момент вызывало удивление.
Американскую сторону представляли Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский, Дэвид Игнатиус и другие. Среди российских участников были научный сотрудник Московского центра Карнеги Алексей Арбатов и экс-директор СВР Вячеслав Трубников. Средства для организации были выделены российским Институтом мировой экономики и международных отношений РАН и американской Carnegie Corporation of New York.
Итогом встречи стала «Инициатива Бойсто», текст которой уже тогда напоминал одностороннее разрешение конфликта в интересах Кремля.
Вот несколько пунктов «Инициативы Бойсто» (2014 г):
- Вывести подразделения национальной гвардии Украины из Луганской и Донецкой областей.
- Защитить статус русского языка и традиционные культурные связи между Россией и Украиной.
- Обеспечить свободу вещания всех средств массовой информации и телевидения на территории Украины, включая русские.
- Гарантировать бесперебойные поставки воды и электроэнергии в Крым.
- Гарантировать уважение внеблокового статуса Украины, предусмотренного ее законодательством.
Согласитесь, что прилагательное «НЕЗАВИСИМАЯ» к «Инициативе Бойсто» не подходит, даже с натяжкой.
В данном случае, Московский центр Карнеги открыто играл по правилам Кремля, не обращая внимание на позицию самой Украины, где происходит открытое военное вторжение России.
Кроме этого, история развития Центра напоминала эволюцию трансформации мнения.
До 2012 г. в нем работали самые острые критики Кремля, которые вынуждены были покинуть свою работу.
· в январе 2013 г.уходит член научного совета Московского центра Н.Петров. Как он позже объяснил, что власти принялись закручивать гайки из-за непонимания Кремлем происходящих в Украине и России событий и убирать «нехороших» экспертов;
· летом 2014 г. из Центра уволили редактора журнала Pro et Contra М.Липман, которая объяснила это так: «…репрессивная политическая машина России уже запущена».
· осенью 2014 г. Московский центр Карнеги покинула член научного совета Л.Шевцова. За месяц до этого она выразила открытое несогласие с «Инициативой Бойсто», а потом открыто заявила: «…ситуация изменилась, и другие точки зрения вытесняются».
К 2015 г. «очищенный» Московский центр Карнеги стал скрытым кремлевским рупором. В то время, когда НКО «Открытое общество», «National Endowment for Democracy», «Freedom House», «Charles Stewart Mott Foundation» и «MacArthur Foundation» подвергаются административному преследованию, с мирным существованием Центра Карнеги в Москве продолжают мириться. Кроме того, Центр был исключен из последнего списка «нежелательных организаций», рекомендованных для прокурорской проверки в РФ.
Еще несколько деталей.
Экс-директор Службы внешней разведки России В.Трубников неоднократно консультировал руководство Московского центра Карнеги по необходимым вопросам. А директор Центра Д.Тренин является отставным кадровым разведчиком, что наталкивает на определенные выводы.
По этому поводу, Г.Каспаров уверен, что Центр служит трибуной, с которой российская разведка нашептывает Западу официальную линию Москвы, а точнее, представления об этой линии, которые Москва хочет внушить Западу.
В продолжении темы, следует отметить, что в последние месяцы со стороны Центра отмечены информационные тренды:· Россия - друг США· Россия - лидер на постсоветском пространстве· Путин - лучший из возможных лидеров России· Крым - это российская территория· Украина виновна в трагедии малазийского Боинга· Россия стремится урегулировать кризис в Украине· Россия - ядерная и сильная держава· У России эффективная идеология и другое.
Сплошная контрпропаганда в каждой строке.
Из глобальной научно-исследовательской организации - подразделения Фонда Карнеги за Международный Мир, Кремлю удалось организовать рупор собственной идеологии.
Можно сделать вывод, что Кремль создал себе информационную площадку на базе Московского Центра Карнеги и успешно ее эксплуатирует на средства Carnegie Corporation of New York.
Фактически, Московский Центр Карнеги превращен в скрытый инструмент кремлевской контрпропаганды, которая работает против западного информационного потока.
Вячеслав Гусаров, эксперт ЦВПИ по вопросам информационной безопасности, группа «ИС»
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В районе Спартака две российских части ихтамнетов вступили в ожесточенный бой друг с другом. Я не знаю шо они там не поделили, блядей или водку, Но по отрывочным данным разведки стало понятно, что две части курсантов из России привезли тренироваться по стрельбе по укропам.
Предварительно отобрав у юных гаррдемариллов паспорта и знаки различия, и забрав расписки «я умер на курорте по собственному желанию», как принятов Рязании.
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Пресс-служба возглавляемой США западной коалиции сообщила, что колонна, эвакуировавшая боевиков террористической группировки "Исламское государство" и членов их семей из Каламуна, не была пропущена на подконтрольные ИГ территории на востоке Сирии.
В соответствии с соглашением, заключенным ИГ с группировкой «Хизбалла» и одобренным правительством Сирии, группа из 300 человек должны были переправить в район Дир аз-Зура. При этом боевики получали право выхода с оружием.
Однако на востоке Сирии дорогу конвою преградили солдаты западной коалиции. Тогда несколько автобусов отправились в окрестности Пальмиры, другие остались в пустыне. Согласно заявлению коалиции, об их нуждах заботятся.
Коалиция настаивает на том, что соглашения об эвакуации не являются долгосрочным решением проблемы террора. Также сообщается, что при посредничестве России сирийскому режиму дали знать, что конвой пропущен не будет.
Особое возмущение США и их союзников вызвало то, что джихадистам было позволено забрать с собой и тяжелые вооружения, в том числе танк, артиллерийские системы и бронеавтомобили.
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Опустились до Ына: МИД РФ пригрозил США военными действиями на размещение системы ПРО THAAD в Южной Корее, направленной против угроз КНДР
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"Бесплатные тренировки"!
Самизнаетектотаксказал.
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Массовая авария Грузовик на огромной скорости протаранил около 30 машин (трасса в сторону Ростова в районе Воронежа) О жертвах неизвестно
https://twitter.com/ShadenFM/status/904724055282110464
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