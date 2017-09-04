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Все про:КНДР (327) санкции (6417)

 Меркель и Трамп выступают за усиление санкций в отношении КНДР

трамп

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре пришли к единому мнению, что "проведенное КНДР испытание водородной бомбы означает новый и неприемлемый уровень эскалации"

Об этом сообщил в понедельник представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Федеральный канцлер и американский президент разделяют мнение относительно того, что международное сообщество должно усилить давление на Северную Корею, а Совет Безопасности ООН принять дальнейшие санкции", - заявил Ш.Зайберт.

По его словам, А.Меркель в ходе телефонного разговора заявила, что "Германия в ЕС выступает за введение дополнительных серьезных санкций против Северной Кореи".

"Цель этого заключается в том, чтобы отговорить Пхеньян от действий, противоречащих нормам международного права и достичь мирного урегулирования конфликта", - отметил Ш.Зайберт.

Накануне власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Д.Трамп резко раскритиковал Пхеньян и провел заседание Совета национальной безопасности США для обсуждения ситуации, сложившейся на Корейском полуострове.

Читайте: Трамп созывает Совет нацбезопасности США из-за действий КНДР, - западные СМИ
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Севастопольские пропагандоны сообщили, что российский космонавт сфотографировал строящийся Керченский мост с борта космической станции "Мир". Напомню, что станция "Мир" затоплена в Тихом океане в 2001 году https://twitter.com/SouthUkr/status/904689693207527424 (скрин).
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ты далек от политики, так что лучше ничего не пиши, расширив санкции, они уменьшают количество разрешенных взаимодействий с КНДР, а те кто будут продолжать взаимодействовать по санкционным направлениям сами попадут под санкции.
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Жалко Трампа. Ему эта Северная Корея нафиг не нужна, но реагировать как-то надо, а это, в любом случае, усложнение отношений с Китаем.
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Эти нищеброды свинособакские еще нам что-то будут рассказывать. С такими бешенными ценами на мясо
https://www.caterwings.co.uk/caterers/2017-meat-price-index-usd/
Убожество просто. И это типа великая сверхдержава
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Не санкции нужны, а залп. Иначе дообеспокоиваетесь до непоправимого...
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Может дадите Украине летальное оружие взамен отданного ядерного,потому КНДР не спешит.
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Представляете сколько эти "озабоченные" будут против рашки еще санкции вводить если даже прямая ядерная угроза для них не повод применить силу.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель и Трамп выступают за усиление санкций в отношении КНДР
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