 Меркель и Трамп выступают за усиление санкций в отношении КНДР

Об этом сообщил в понедельник представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Федеральный канцлер и американский президент разделяют мнение относительно того, что международное сообщество должно усилить давление на Северную Корею, а Совет Безопасности ООН принять дальнейшие санкции", - заявил Ш.Зайберт.
По его словам, А.Меркель в ходе телефонного разговора заявила, что "Германия в ЕС выступает за введение дополнительных серьезных санкций против Северной Кореи".
"Цель этого заключается в том, чтобы отговорить Пхеньян от действий, противоречащих нормам международного права и достичь мирного урегулирования конфликта", - отметил Ш.Зайберт.
Накануне власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Д.Трамп резко раскритиковал Пхеньян и провел заседание Совета национальной безопасности США для обсуждения ситуации, сложившейся на Корейском полуострове.
287 15
МИД о ядерном испытании КНДР: "Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества"(53)
США могут прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР, - Трамп(183)
Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с сегодняшнего дня(76)
"Отменить санкции Россия никогда не просила", - новый посол РФ в США Антонов(123)
Якою красивою не була б гра росіян...(0)
ЕС обсудит продление санкций против России на следующей неделе, - журналист Йозвяк(11)
Общие потери России от западных санкций составили 9,5 трлн рублей, - Явлинский(114)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.caterwings.co.uk/caterers/2017-meat-price-index-usd/
Убожество просто. И это типа великая сверхдержава
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить