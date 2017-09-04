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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (557) повышение ЗП (12) Блок Петра Порошенко (1581) Герасимов (85)

 Позиция БПП по повышению минимальной зарплаты до 4 тыс грн будет учтена при подготовке проекта Госбюджета, - Герасимов

герасимов

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" утверждают, что их позиция относительно повышения минимальной зарплаты до 4 тыс грн будет учтена при подготовке проекта Государственного бюджета.

Об этом заявил руководитель фракции "БПП" Артур Герасимов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Фракция Партии "Блок Петра Порошенко" последовательно выступает за повышение зарплат социальным категориям граждан - врачам, учителям... То, что мы сделали в Государственном бюджете 2017 года, - подняли зарплаты учителям, врачам, это касается и увеличения в два раза минимальной зарплаты - это безусловно дало положительный эффект. Именно поэтому сегодня мы обратились к Кабинету министров с предложением продолжить эти процессы", - заявил Герасимов.

Глава фракции отметил, что главная цель - это достичь достойного уровня жизни граждан Украины.

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"Главный вопрос в следующем: если мы выступаем за то, чтобы украинцы получали достойную зарплату, процессы повышения зарплат и пенсий должны продолжаться. Я уверен, что такая позиция будет учтена при подготовке бюджета на 20178 год", - сказал народный депутат после завершения заседания фракции.
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За рахунок "тіньової" єкономіки.
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я тебе как мастодонт говорю..ещё есть, но похоже, скоро таки писец..
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Вероятно стоит ожидать падения курса гривны где то до 27-27,5.
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У меня остались гривны с 2013 года. Считай, валютные вложения.
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https://www.caterwings.co.uk/caterers/2017-meat-price-index-usd/

Свинособакам нужно пахать в более чем в 2 раза больше чем украинцам, если брать минимальную зарплату, что бы заработать на кило мяса или и рыбы. Вот такая она богатая рассеюшка
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Людям повысят на копейку - себе на
рубль. Дело не абсолютных цифрах, а в соотношении. При такой системе повышение минимальной зарплаты означает дальнейший
грабеж малоимущих. Где тут победа? Очередной обман. Наиболее трудоспособная
часть населения окажется в очередном проигрыше, выиграют снова
чиновники.
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Пи нынешних ценах и тарифах и при том,что люди массово валят из Украины,минималка должна быть 40 000 гривен...
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Выборами не то что пахнет. Озонирует! Будка уже изготовилась
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Газ полез вверх, бензин полез ввех, соответственно все товары и продукты подорожают, а нам тулят 4000 тысячи минималки!
Только соевые могут от этого кипятком уссаться.
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Будет кучка миллиардеров-миллионеров, а остальным "минималка"...
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дешевый популизм. минималку можно и 10 тыс сделать. Вопрос какая тогда будет инфляция. Денежная масса на руках ни к чему хорошему не приведет.
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Гранчак ясно сказал,надо как можно меньше платить людям субсидию
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПозиция БПП по повышению минимальной зарплаты до 4 тыс грн будет учтена при подготовке проекта Госбюджета, - Герасимов
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