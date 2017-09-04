 Позиция БПП по повышению минимальной зарплаты до 4 тыс грн будет учтена при подготовке проекта Госбюджета, - Герасимов

Об этом заявил руководитель фракции "БПП" Артур Герасимов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Фракция Партии "Блок Петра Порошенко" последовательно выступает за повышение зарплат социальным категориям граждан - врачам, учителям... То, что мы сделали в Государственном бюджете 2017 года, - подняли зарплаты учителям, врачам, это касается и увеличения в два раза минимальной зарплаты - это безусловно дало положительный эффект. Именно поэтому сегодня мы обратились к Кабинету министров с предложением продолжить эти процессы", - заявил Герасимов.
Глава фракции отметил, что главная цель - это достичь достойного уровня жизни граждан Украины.
"Главный вопрос в следующем: если мы выступаем за то, чтобы украинцы получали достойную зарплату, процессы повышения зарплат и пенсий должны продолжаться. Я уверен, что такая позиция будет учтена при подготовке бюджета на 20178 год", - сказал народный депутат после завершения заседания фракции.
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Свинособакам нужно пахать в более чем в 2 раза больше чем украинцам, если брать минимальную зарплату, что бы заработать на кило мяса или и рыбы. Вот такая она богатая рассеюшка
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рубль. Дело не абсолютных цифрах, а в соотношении. При такой системе повышение минимальной зарплаты означает дальнейший
грабеж малоимущих. Где тут победа? Очередной обман. Наиболее трудоспособная
часть населения окажется в очередном проигрыше, выиграют снова
чиновники.
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Только соевые могут от этого кипятком уссаться.
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