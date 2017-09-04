 Гройсман может завтра представить в парламенте общую концепцию бюджетной политики, - Геращенко

Об этом заявил народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня на согласительном совете в Верховной Раде вице-премьер-министр Степан Кубив попросил утвердить вопрос о возможности для премьер-министра Владимира Гройсмана выступить завтра и дать ему регламент выступления 5 минут. Я думаю, что Владимир Гройсман как премьер-министр в своем выступлении опишет общую концепцию бюджетной политики и скажет, будет ли вовремя предоставлен проект бюджета - сказал Геращенко после заседания фракции "Народный фронт".
Нардеп добавил, что уверен, что проект государственного бюджета на 2018 год будет подан вовремя и рассмотрен, как и предусматривается законом, до 31 декабря текущего года.
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друг". 2. Старый парламент, выбранный в результате
проституированных и фальсифицированных выборов. 3. Затянувшаяся и бездарно проводимая АТО, которая должна была закончиться "в несколько
часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
грабежу беднейшей части населения страны, посредством девальвации гривны, резкого
повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат. 5. И, конечно, декларации - это апофеоз! 6. Теперь еще торговля этой лживой власти с оккупантами… 7. Угроза распродажи земли, а значит и Украины...
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Шутки тети Розы @Anakoyher 31 авг.
- За столько лет Путин так и не дал толчок развитию экономики.
- Он не интересуется толчками. Только сортирами. Он там террористов мочит.
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Украины выросли из детских штанишек и поняли, что больше всех себя хвалят и
рассказывают о своих "успехах" хронические неучи и бездельники. За
примерами обращайтесь в правительство Украины...
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зарплат чиновникам-коррупционерам и назначения заоблачных зарплат
"профессиональным" борцунам с коррупцией (чем будут жить, если
победят?) - это открытие однотуровой украинской власти...
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Объясняй ментам сбу депутатам чиновникам - мне насрать, я и так знаю.
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на углу ковра в своей хате за бабки насрать может
а уж чесать то ваще - первый номер
жи2 его готовит на своего мальчика не зря))))
податлив и хитер)))
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