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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4339) ВР (22939) Гройсман (3348) Геращенко_Антон (960)

 Гройсман может завтра представить в парламенте общую концепцию бюджетной политики, - Геращенко

бюджет госбюджет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман может выступить в Верховной Раде Украины во вторник, 5 сентября

Об этом заявил народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Проект госбюджета на 2018 год будет внесен в парламент 15 сентября, - Гройсман

"Сегодня на согласительном совете в Верховной Раде вице-премьер-министр Степан Кубив попросил утвердить вопрос о возможности для премьер-министра Владимира Гройсмана выступить завтра и дать ему регламент выступления 5 минут. Я думаю, что Владимир Гройсман как премьер-министр в своем выступлении опишет общую концепцию бюджетной политики и скажет, будет ли вовремя предоставлен проект бюджета - сказал Геращенко после заседания фракции "Народный фронт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджеты развития территориальных общин выросли в 7 раз, - Порошенко

Нардеп добавил, что уверен, что проект государственного бюджета на 2018 год будет подан вовремя и рассмотрен, как и предусматривается законом, до 31 декабря текущего года.
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1. Шизофрения Поклонской дала первые ощутимые плоды. Сегодня утром автомобиль, начинённый бочками с бензином и газовыми баллонами, протаранил центральный вход кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге. Покидая место теракта, мужчина кинул в автомобиль "коктейль Молотова". Так герой Поклонской протестовал против показа фильма "Матильда". Теперь Поклонская поставит своему герою памятник, который обязательно замироточит. Денис Казанский пишет: "В рф православный фанатик сжёг кинотеатр - его назвали психом. У нас такие Донбасс уничтожили - рф называет их героями" http://deniskazansky.com.ua/jertva_rossijskogo_televizora/ (фото, видео + аналитика).
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Основные результаты "революции гидности": 1. Выбранный в один тур президент-олигарх, член кабинета Азарова, основатель ПР и "любый
друг". 2. Старый парламент, выбранный в результате
проституированных и фальсифицированных выборов. 3. Затянувшаяся и бездарно проводимая АТО, которая должна была закончиться "в несколько
часов". 4. "Радикальные реформы", которые свелись к
грабежу беднейшей части населения страны, посредством девальвации гривны, резкого
повышения цен на все, прежде всего на коммунальные услуги и на
энергоносители при консервации зарплат. 5. И, конечно, декларации - это апофеоз! 6. Теперь еще торговля этой лживой власти с оккупантами… 7. Угроза распродажи земли, а значит и Украины...


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Это говорят те, кто обманом и подтасовками прорвался к власти...
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В такому разі Черчілль пробрався так до влади, адже це його слова, якщо не помиляюсь.
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Гройсман может завтра представить в парламенте общую концепцию бюджетной политики, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6798
Шутки тети Розы‏ @Anakoyher 31 авг.

- За столько лет Путин так и не дал толчок развитию экономики.
- Он не интересуется толчками. Только сортирами. Он там террористов мочит.
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Вы, пожалуйста про виницкое базарное чудо, Путин нас как не волнует.
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А вы внимательно прочитали, то что выставили ? Посмотрите на цифры, страна с 40 миллионным населением экспортирует в основном только сырье причем в объеме не самой большой корпорации Европы. Гора родила мышь.
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За 26 років не спромоглись на концепцію бюджетної політики. Грося наш месія.))
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"Ребята, денег нет, но вы держитесь". Где-то я это уже слышал...
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Хочется, наконец, думать, что граждане
Украины выросли из детских штанишек и поняли, что больше всех себя хвалят и
рассказывают о своих "успехах" хронические неучи и бездельники. За
примерами обращайтесь в правительство Украины...
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давно выросли...просто ты это боишься увидеть
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рыгушка не один десяток раз просил вас по достижения . Ну "родите" хоть одно......
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Я пока знаю, только одну "успешную" реформу -ЖКХ. и цены в десять раз. Это не я придумал, это анализ экономистов.
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ну,тебе в сержик,не впервой малыми знаниями хвастать .вот как ни крути-но ты типичный кацаплянин.
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Не обо мне речь. Я как нибудь переживу ваши "комплименты" Вы по сути. Экономисты Украины признали самой успешной реформой это повышение цен на энергоносители, которые 70 % просто не могут оплатить. Ещё примеры ?
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Борьба с коррупцией посредством повышения
зарплат чиновникам-коррупционерам и назначения заоблачных зарплат
"профессиональным" борцунам с коррупцией (чем будут жить, если
победят?) - это открытие однотуровой украинской власти...
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Блин, Ленин за 4 года гражданскую войну выиграл, попыткам Антанты по зубам дал, НЕП в жизнь воплотил, а эти третий год с концепциями носятся......
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ну, да, у них все в порядке, у народа проблемы с ценами на товары и коммунальные, лечением в больницах. Вот грозятся пенсии поднять - а толку, когда автоматически и цены взлетят. Сталин после войны каждый год цены опускал, хоть и диктатор был.
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Придумал как объяснить народу, что платить за газ больше это столько же, но лучше. Талант уровня Мишико.
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Вот вам три года "реформ", а на закуску "концепцию"...
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барыга с провинциального базара - премьер..алкоголик без профильного образования - генпрокурор..мы просто не видим рехформ..
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- в экономике полная жопа.
Объясняй ментам сбу депутатам чиновникам - мне насрать, я и так знаю.
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Вова, ти головне пам`ятай, що немає бюджету, а є гроші платників податків (М. Тетчер)
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А разве второгодник отчитался перед Радой за прошлый период, что имеет право пропихивать свои планы на будущее?
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Кому ка, а мне страшно, что это виницкое базарное чудо может приподнести. Я пишу совершенно серьезно ибо 2018 это год в котором пришла пора платить по кредитам и не хило платить.
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Обрезаный неуч Грося--трусельной вскорости осчастливит нас концепцией И ето будет поступок похлеще Нежели доставка баржой арбузов в Киев Спас таки иудей кыян от безарбузья Скоро спасет и от денег Не говоря уже о том что спасет украинцев от рака легких Повысив акциз а соответственно и цены на сигареты раз в десять Ето известные маланские спасатели Они нас будут спасать до коеца каденции офшорника А затем спердолят в Тель -- Авив через Липецк
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этот неуч
на углу ковра в своей хате за бабки насрать может
а уж чесать то ваще - первый номер
жи2 его готовит на своего мальчика не зря))))
податлив и хитер)))
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Общая концепция от продавца трусов - "Мы будем реформировать реформы и делать дела. Дайте денег!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман может завтра представить в парламенте общую концепцию бюджетной политики, - Геращенко
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